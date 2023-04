Velký přehled: Kdo jsou kandidáti na ředitele České televize?

Medailonky uchazečů

Ondřej Cón

Třicetiletý živnostník z Prahy. Mediálně dosud neznámý absolvent Vysoké školy finanční a správní. Jeho diplomová práce se zabývá problematikou budoucího politického vývoje České republiky do roku 2035. Bližší informace o něm nejsou ve veřejných zdrojích k dispozici.





Petr Dvořák

Současný generální ředitel, ve funkci je od 1. září 2011, a je tedy nejdéle sloužícím ředitelem České televize po roce 1989. Je viceprezidentem Evropské vysílací unie (EBU) a členem jejího výkonného výboru. V letech 2002 až 2010 byl nejprve jednatelem a posléze generálním ředitelem TV Nova, v letech 2009 a 2010 zodpovídal za veškeré televizní aktivity společnosti CME ve střední a východní Evropě. Před nástupem na Novu zodpovídal za bankovní aktivity skupiny PPF, byl rovněž výkonným ředitelem marketingové firmy B.I.G.

Petr Dvořák Autor: Karel Choc

Pavel Hřídel

Podle vlastního profilu na profesní síti LinkedIn je od ledna krizovým manažerem ve firmě Batist Medical, která vyrábí roušky a nanoroušky. Bývalý ředitel a předseda představenstva teplárny ve Strakonicích, z níž odešel na jaře 2022. V jejím představenstvu zasedal od konce roku 2018, v polovině května 2019 se stal ředitelem. Dříve byl na manažerských pozicích ve firmách 4U Consulting CZ nebo AstenJohnson. Absolvoval Vysokou vojenskou leteckou školu v Košicích.

Pavel Hřídel Autor: Repro LinkedIn

Martin Konrád

Od ledna 2013 do dubna 2014 byl generálním ředitelem televize Prima, předtím byl skoro pět let jejím obchodním ředitelem. V současné době působí ve vedení mediální agentury MMB. Byl také generálním ředitelem Asociace krajských televizí (od září 2017 do listopadu 2021), jeden měsíc řídil v červenci 2021 agenturu Médea. Přes devět let byl obchodním ředitelem Regie Radio Music (od září 1996 do prosince 2005). Na generálního ředitele České televize kandidoval už v roce 2017, tehdy dostal šest hlasů a postoupil do druhého kola volby s Petrem Dvořákem. Ve druhém kole všichni radní hlasovali pro Dvořáka, Konrád nedostal ani jeden hlas.

Martin Konrád při kandidatuře v roce 2017 Autor: Karel Choc

Jiří František Potužník

Někdejší zahraniční zpravodaj České televize v Bruselu, v posledních letech je však jeho kariéra spojena spíše s českou účastí na světové výstavě EXPO. Byl generálním komisařem pro českou účast na výstavách v Miláně v roce 2015 i v Dubaji v roce 2020. Na výstavě Expo 2010 řídil marketing české účasti. Předtím byl mluvčím českého předsednictví v Evropské unii (2008–2009). V České televizi pracoval v letech 1993 až 2007, v letech 2016–2017 vedl zahraniční redakci Českého rozhlasu. Natočil několik televizních dokumentů. Při minulé volbě v roce 2017 ho podpořili čtyři radní.

Jiří František Potužník Autor: EXPO 2020

Jan Souček

Od roku 2014 je ředitelem brněnského studia České televize. Koordinoval výstavbu tamního nového televizního studia. Předtím byl editorem zpravodajství Českého rozhlasu (2012–2014), šéfdramaturgem zábavy v ČT Brno (2007–2012), moderoval Dobré ráno (2005–2014). V letech 2002 až 2007 zastával manažerské pozice v PR agenturách New Deal Communications a Transparent Communications. Vystudovaný právník pracoval také jako redaktor TV Nova nebo Rádia Krokodýl a podílel se na programovém konceptu Rádia Student.





Jan Souček Autor: Česká televize

Jan Štern

Od roku 1994 do roku 2018 byl producentem televizních pořadů a seriálů. Stál například u zrodu pořadů Nadoraz (investigativní pořad), Dvaadvacítka (alternativní zábava), Uvolněte se, prosím (talk show), Největší Čech (celonárodní soutěž), Všechnopárty (talk show), Čtvrtá hvězda (komediální seriál), Bohéma (historický seriál), Zločin v Polné a dalších. Před rokem 1989 vydával samizdatový časopis Prostor a působil v domácí redakci exilových Listů. V letech 1990–1992 byl poslancem Federálního shromáždění za Občanské fórum.

Jan Štern Autor: Karel Choc, Internet Info

Ondřej Vrbík

Architekt na volné noze z Lipníku nad Bečvou. Vystudoval architekturu na Českém vysokém učení technickém v Praze, dosud se mediálně nijak neangažoval. V Lipníku kandidoval do zastupitelstva jako bezpartijní na kandidátce KDU-ČSL. A proč se rozhodl zúčastnit konkurzu na ředitele ČT? „Kandiduji z důvodu nutné změny v přístupu k divákům ČT. Nechci být ‚krmen‘ standardizovanou televizní produkcí. Jako člověk mimo veřejná média vidím ‚slaboduchost‘ pořadů, ta mne vždy přinutí sáhnout po knize. Chtěl bych donutit diváky přemýšlet u ČT, a nikoliv ‚vypínat‘,“ vysvětlil svou motivaci redakci Lupy.