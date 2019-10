 »  Pohled k sousedům: 4K TV boxy polského T-Mobile a operátora Play

Konektivita je podobná jako u Kaonu, tedy standardní ethernetový port RJ45, dvoupásmová Wi-Fi a Bluetooth.



Autor: Petr Faistauer Přední panel



Autor: Petr Faistauer Zadní panel a porty

Dálkový ovladač s podporou Bluetooth a popis jeho funkcí:



Autor: Petr Faistauer

Přístroj pro službu Play Now má na ovladači hned tři tlačítka pro rychlý přístup do videoslužeb. Kromě oblíbeného Netflixu jde také o přímý vstup do HBO GO a YouTube.

První dvě jmenované videotéky jsou sice integrovány do uživatelského rozhraní, přístup je ale extra zpoplatněn podle ceníku konkrétní služby. Není tedy v rámci paušálu za službu Play Now. Ale v rámci marketingových akcí může být klientům Play Now, kteří si současně předplácejí Netflix nebo HBO GO, poskytnuta výhodnější cena.

Také TV box služby Play Now se může pochlubit oficiální certifikací Netflixu pro rozlišení 4K. Rovněž disponuje podporou titulků, alternativního audia a tzv. SSI (Silent Sign-In, technologie umožňující automatické přihlášení k účtu Netflixu). Předplatitel Netflixu, který odebírá službu prostřednictvím Play, je pak automaticky přihlášen ke svému novému, dalšímu nebo vyměněnému Play TV boxu.

Na rozdíl od služby Magenta 1 je Play Now klasickou IPTV/OTT službou s vlastními balíčky kanálů poskytovaných přes IP protokoly. Zákazníci se mohou těšit i na dodatkové služby, jako jsou procházení odvysílaných pořadů za celý týden zpětně nebo možnost nahrávání pořadů s uložením v cloudu.

První tři měsíce (počítáno od data první aktivace) nabízí operátor službu zdarma na zkoušku. Přístroj a základní balíček pak se smlouvou na 24 měsíců vyjde na 35 zł měsíčně. Kanály dostupné prostřednictvím DVB-T nepodléhají poplatku.

Kromě klasického TV boxu je dostupná možnost sledování pořadů i přes webové rozhraní v prohlížeči.



Autor: Petr Faistauer Webové rozhraní služby Play Now – hlavní strana



Autor: Petr Faistauer Detail pořadu ve webovém rozhraní



Autor: Petr Faistauer Hlavní menu HBO GO přes Play Now



Autor: Petr Faistauer Zobrazení seriálů v HBO GO přes Play Now