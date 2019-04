 »  Karel Obluk: Investoři v Česku si od startupů berou příliš velké podíly, to firmy dusí

Je to velice individuální, nicméně vždy bychom se měli držet principu „andělského investování“, což znamená, že podnik stojí a padá s týmem. Je to podnikatel a jeho tým, kdo buduje firmu, my jen pomáháme financemi, radou, zkušenostmi, kontakty. Musí být navíc prostor pro další investiční kola, pokud se firma začne opravdu rozvíjet. Z toho logicky vyplývá, že podíl by měl být zásadně menšinový. Jestli to je 10, 20 nebo 30 procent, závisí velice na typu firmy a plánech rozvoje do budoucna.



Autor: Evolution Equity Partners Karel Obluk

Jak dlouho si budete chtít podíly držet?

To souvisí i s odpovědí výše. Pro někoho může být zajímavé investovat i do firem na velice dlouhou dobu, typicky ale andělský investor chce zhodnotit své prostředky buď následným prodejem společnosti (tzn. včetně vstupu na burzu, pokud to vezmu do „maxima“), nebo prodejem svých podílů při pozdějších investičních kolech. Nicméně to není pravidlem a skutečně záleží velice na jednotlivých projektech a investorech.

Přikláníte se k názoru, že si obecně investoři ve střední a východní Evropě na začátku berou příliš velké podíly, kvůli čemuž se pak může stát i to, že se udusí další rozvoj firmy?

Ano, naprosto souhlasím. Toto tvrdím opakovaně a setkávám se s tím často jako partner našeho fondu Evolution Equity Partners.

Souhlasíte s tvrzením Světové banky, že prostředí angel investorů v Česku není rozvinuté? Co za tím stojí a jak velký blokátor rozvoje to je?

Naprosto s tím souhlasím a ostatně jsem při přípravě té zprávy s experty Světové banky spolupracoval. Zpráva Světové banky podle mne také dobře popisuje možné důvody, zejména nedostatečné povědomí o investování a zkreslené představy veřejnosti (například to, že „startup = státní dotace“), složité investiční prostředí a podobně. Existují poměrně jasná data, jak z rozvinutých ekonomik (US, UK, Nový Zéland, Austrálie), tak z rozvíjejících se ekonomik (v Asii, Jižní Americe i Africe), která potvrzují, že rozvoj business angel investic znamená podporu malého podnikání a přímou podporu vzniku pracovních příležitostí, a to bez nutné finanční účasti státu. Tedy jednoznačné plus pro ekonomiku, všechny daňové poplatníky a pro celou společnost.

Kolik v Česku ročně vidíte projektů, které teoreticky mají šanci, ale rozvoj nezvládnou kvůli neexistenci angel investorů?

Netroufám si zatím odhadnout počet takových projektů, řádově jich budou jistě minimálně desítky. Důležité je však také nastavit správná očekávání podnikatelů a porozumění, co jsou andělské investice a co od investorů čekat. To je jedním z úkolů, které si také klademe za cíl. Lepší porozumění a pochopení základních principů tohoto typu investic je nezbytným předpokladem pro zvýšení počtu podnikatelů, kteří budou mít zájem hledat andělské investice.

Existují v Česku investoři a odborníci, kteří kromě technické části také skutečně umí pomoci s globálním obchodem?

Zcela jistě, podívejte se jen, kolik zde vzniklo úspěšných firem. Pokud by se alespoň z části z těchto úspěšných podnikatelů stali andělští investoři, zcela jistě by pomohli mnoha dalším začínajícím firmám i s globálním obchodem. Vidím také trend, kdy lidé, kteří vydělali na ICT firmách a projektech, nyní peníze dále investují do startupů.

Jak probíhá hledání projektů, které vás zajímají?

Teprve začínáme, náš klub zatím nemá žádnou metodiku vyhledávání a ani ji v nejbližší době nechystáme. Spoléháme se na zájem podnikatelů samých.

V jaké oblasti má nyní Česko nejzajímavější startupy? Je to stále kybernetická bezpečnost či strojové učení?

Tady je můj pohled jednoznačně zkreslený tím, že působím především jako partner fondu Evolution Equity, který je jednoznačně zaměřen na vámi zmiňované oblasti. Kromě toho investujeme jak v Evropě, tak v Severní Americe. Z tohoto pohledu Česká republika nijak zásadně nevybočuje. Jako business angel nemám zatím dostatečný přehled. Samozřejmě jsem se dosud vždy díval především na projekty z oblastí, které mne zajímají a kde mohu nejvíce pomoci. Klub andělských investorů Garage Angels i proto sdružuje jedince s různou zkušeností a znalostmi z různých oborů a zatím se nechceme nějak striktně profilovat.

Máte zájem vaše angel aktivity nějak propojit i s Evolution Equity Partners?

Mé působení v Evolution Equity Partners tímto není nijak dotčeno a věnuji se mu naplno. První fond je zatím velmi úspěšný, nedávno jsme otevřeli již druhý fond a vidíme pro něj spoustu investičních příležitostí jak v Evropě, tak v Severní Americe.

Podpora business angel komunity v České republice je projekt, kterému se já sám věnuji ve volném čase, stejně jako občas přednáším na univerzitách nebo poskytuji mentoring startupům v Česku i v zahraničí (například CylonLab ve Velké Británii). A ve skrytu možná trochu doufám, že díky tomu tady v Česku třeba vyroste v budoucnu i nějaká zajímavá firma, do které bych (v již mnohem pokročilejší fázi rozvoje) mohl investovat i náš fond.