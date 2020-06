 »  Karol Sadaj (Revolut): Řada lidí, kteří si při epidemii vyzkoušeli online platby, už se nechce vracet

To je spíš otázka na našeho ředitele, ale nic, čeho bych si byl vědom a co bych směl komentovat, se zatím nechystá. Momentálně se soustředíme na růst lokálního (evropského) trhu.

Za zmíněnou investicí stojí hlavně velké americké fondy (jako Ribbit Capital či TCV), které dříve investovaly do Facebooku, Netflixu, Spotify či Airbnb. To je pro nás cenné nejen kvůli investici samotné, ale hlavně právě díky zkušenostem, které můžeme společně zúročit teď, když Revolut rozpřahuje svá křídla do světa.

Samozřejmě se nám ale nevyhnuly negativní dopady v podobě menšího množství prováděných karetních transakcí. Jejich propad byl na počátku skutečně masivní. Na druhé straně ale začalo poměrně rychle stoupat množství online transakcí a speciálně pro nákupy u neprověřených subjektů se náš produkt jednorázových virtuálních platebních karet (Disposable Virtual Card), které mažou uživatelská data ihned po transakci, ukázal jako velmi vděčné řešení.

Můžete říci nějaká konkrétní čísla?

Nemám teď po ruce data z českého trhu ze začátku krize, ale mohu situaci přiblížit na sousedním Polsku, kde máme jeden milion uživatelů. V březnu nastal například obrovský nárůst transakcí v kategorii online herních platforem. Steam Games vyrostl nejvíce, nárůst u něj překročil 100 %, Playstation vyrostl o 87 %, Nintendo o 49 % a tak dále. Pokud jde o hodnotu transakcí, ta vyrostla na Steamu o 140 %, u Playstationu o 112 % a u Nintenda o 54 %. Rostly ale také streamovací služby, TVN vyrostla o 76 %, HBO o 25 %, Spotify o 25 % a Netflix o 20 %.

Pokud jde o e-commerce, tahouny byly zejména Allegro a Aliexpress s nárůsty transakcí o 42 % a 12 % a výší útraty rostoucí o 57 % a 54 %. Dalšími vítězi krize byly food delivery služby, například španělské Glovo vyrostlo v Polsku o 122 % a průměrná výše transakce o 142 %. Wolt vyrostl o 49 %, Uber Eats o 46 % (výše útraty pak o 50 % a 35 %). Růst ale zaznamenaly i koloniály (o desítky procent), naopak se začaly silně propadat velké nákupní řetězce, sítě kaváren (propady mezi 40–60 %) a největší propad pochopitelně zažilo cestování a doprava (například Booking.com −64 %, Bolt −48 %, Uber −45 %).

Fyzické platby kartou poklesly o 36 % co do průměrného počtu transakcí. Zajímavé je, že na počátku poklesl i počet online transakcí – ale pouze o 11 %. Také stojí za pozornost, že se tento trend nyní otáčí zpátky jen pomalu a řada lidí, kteří si vyzkoušeli online platby, se už vracet nechce.

To je ostatně vidět i na českém trhu. Když se podíváme na procentuální porovnání aktuálních 14 dnů se stejně dlouhým předchozím obdobím, vidíme, že velké e-commerce služby (Amazon, Alza, Mall), streamovací služby (Netflix), doručování jídla (Wolt) a gaming během krize výrazně rostly a nyní dochází k určitému návratu k normálu. Tento návrat je ale velmi pozvolný a pokles je také spíše mírný (Alza.cz −17 %, Mall.cz −12 %, Amazon −6 %,Wolt Česko −6 %, Netflix −5 %, Rohlík.cz −8 %, Steam games −8 %).

Na druhé straně ale rychle začínají růst offline služby, které byly v souvislosti se zaváděnými opatřeními omezovány. Například IKEA eviduje nárůst o 182 %, Decathlon o 34 %, Rossman o 21 %, Tesco o 13 %, KFC o 30 %, McDonalds o 17 %. Nárůsty eviduje také sdílená přeprava ve městech, Bolt vyrostl o 37 %, Uber o 28 %.

Kolik lidí vlastně Revolut aktuálně zaměstnává?

Aktuálně máme přes 2000 zaměstnanců, centrála firmy zůstává v Londýně, ale nejvíce lidí pracuje v Krakově, tedy relativně blízko českých hranic, kde se nachází přibližně 800 zaměstnanců.

Před časem se objevila spekulace o možném přesunu centrály do Litvy, jak je to doopravdy?

Tato spekulace zřejmě souvisí s tím, že jsme si kvůli Brexitu pořídili v Litvě evropskou „electronic money licence“ a přesouváme tak efektivně CEE uživatele z Londýna do Litvy, v praxi to ale pro ně nic nemění. Centrála samozřejmě také stále zůstává v Londýně. Je zde ale ještě druhý aspekt, a to že jsme od litevské centrální banky nově získali i regulérní plnohodnotnou bankovní licenci ECB. Chtěli bychom začít v EU pod touto licencí poskytovat služby ještě do konce tohoto roku.

Jak se vás dotklo zavedení evropské směrnice PSD2?

Poměrně rychle jsme umožnili uživatelům v Británii agregovaně v Revolut aplikaci sledovat, co se odehrává na jejich bankovních účtech, to by se nyní díky PSD2 mohlo rozšířit i na další evropské země. Pokud jde o evropskou regulaci, velké téma je pro nás hlavně Brexit, který se jeví jako nekonečný příběh. Z naší strany to ale snad již bude letos uzavřená záležitost.

Revolut nabízí prostřednictvím svého účtu obchodování s vybranými kryptoměnami. Proč ale také neumožňuje posílat kryptoměny z účtu do uživatelských peněženek a naopak, jako to umožňují klasické spotové kryptoměnové trhy?

Něco podobného zatím není možné a není to ani v plánu. Jedná se o derivátový produkt, naším cílem bylo dosáhnout toho, aby uživatelé mohli pohodlně získat velmi snadnou expozici cenovému pohybu kryptoměn, ale bez dalších navázaných rizik. Trochu obdobně to funguje se zlatem, na jehož cenový pohyb může u nás uživatel také velmi snadno spekulovat. Podkladové aktivum nicméně v případě kryptoměn skutečně reálně nakupujeme.

Jak vlastně přesně funguje vaše trading platforma?

Naše idea je taková, že chceme poskytovat uživatelům možnost snadné diverzifikace jejich portfolia, a to s minimálními (nebo žádnými) přidanými náklady a na pár kliknutí. Cílem není konkurovat profesionálním obchodním platformám, ale naopak investování více demokratizovat.

Uživatel může svůj účet rozložit mezi kryptoměny, zlato, akciové trhy nebo měny, jako je třeba švýcarský frank, a to bez toho, že by musel krvácet na burzovních poplatcích, potřeboval patřičné vzdělání nebo byl hned nucen investovat větší množství peněz (naše minimální investice je 1 dolar). Můžete tak například nakoupit jen část jedné akcie Amazonu.

Máme celkem tři varianty produktu, základní je zdarma, ale umožňuje provést jen tři bezplatné obchody do měsíce. Druhá varianta – Premium (aktuálně v přepočtu za 209 Kč měsíčně – pozn. redakce) umožňuje provést 8 bezplatných obchodů měsíčně a třetí vůbec nemá limitované množství bezplatných obchodů (při současné ceně koruny vychází na 389 Kč měsíčně).

Jak to funguje v případě nákupu dividendových titulů, nepřijdou uživatelé o dividendu?

Funguje to velmi dobře, dividenda uživateli normálně přijde. Dokonce se vám může stát, že vám dorazí i pozvání na valnou hromadu. Když to trochu přeženu, tak už za jeden dolar může uživatel získat zkušenost Warrena Buffetta.

Na kterých trzích je možné akcie obchodovat?

Momentálně se jedná pouze o NYSE a NASDAQ, tedy americké burzy. Jedním z dalších kandidátů je britská FTSE, ale momentálně žádné další burzy přidávat neplánujeme.

Čas od času narazím na hororovou zprávu nebo referenci z druhé ruky o tom, jak někdo přišel o přístup ke svým prostředkům kvůli nenadálému zmrazení účtu. Jak k podobným incidentům dochází a co se v takových situací děje dál?

Revolut podléhá regulatornímu dohledu britské FCA (Financial Conduct Authority – pozn. redakce) a povinnosti, které platí pro nás, se zákonitě přenášejí i na naše klienty. Proto potřebujeme rozumět tomu, jaké jsou zdroje jejich vkladů a kdo naši zákazníci jsou. Stává se, že uživatelé porušují naše podmínky užívání, mezinárodní právo nebo AML pravidla a my si kvůli přísnému dohledu nemůžeme dovolit dělat chyby. Pokud bychom přišli o licenci, znamenalo by to konec.

K blokaci účtů nebo karet ale dochází z velkého množství důvodů, které můžeme všechny zahrnout pod kategorii bezpečnostních důvodů. Jedna jejich část je zde vyloženě pro ochranu samotných uživatelů, kdy je účet zablokován, než se prokáže, že nedošlo ke zneužití telefonu nebo karty někým jiným.

Když naše algoritmy, protože se tak děje kvůli snadnému škálování automaticky, vyhodnotí podezřelou aktivitu, je nejprve označena a následně se musí někdo z naší podpory na danou aktivitu podívat a ručně vyhodnotit, co se děje a jaké budou další kroky.

Jaké jsou plány Revolutu pro nejbližší měsíce?

Kromě toho, co zde již padlo, tedy že máme v plánu v Evropě spustit bankovní služby, a soustředění se na nově spuštěné produkty a jejich rozvíjení (služba Junior by například měla postupně získávat pokročilejší funkce), máme nakročeno ke splnění jednoho významného ekonomického cíle, a to dosáhnutí break-even.

To je ale spojeno i s některými méně příjemnými věcmi. Součástí našeho byznys modelu je od počátku maximální optimalizace provozních nákladů (například neutrácíme za reklamu), díky které můžeme nabízet účet Standard zdarma. Covidová situace ale ještě urychlila a znásobila optimalizační snahy a momentálně tak skutečně ořezáváme vše, co není pro dosažení strategických cílů a bezchybný provoz služby nezbytné.