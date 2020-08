Kauza „Apple Store v Praze“, zcela nový Firefox pro Android, rekord v přenosu dat

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Apple začal hledat člověka na pozici Apple Shop Leader a jsou z toho spekulace o tom, jestli se americká firma v Praze nechystá otevřít svůj oficiální obchod Apple Store. Inzerát se ale pravděpodobně týká jen pozice v prodeji produktů Applu v rámci prodejen obchodních partnerů. Připomeňme, že Apple už několik let v Praze provozuje vývojové centrum.

Novým rekordem v rychlosti přenosu dat je 178 Tb/s. V laboratorních podmínkách se tohoto čísla podařilo dosáhnout University of London společně s firmami KDDI Research a Xtera. Použito bylo pásmo 16,8 THz oproti běžně používanému 4,5 THz, a to za použití zesilování a nových vzorců signálu. Detailnější pojednání je na webu IEEE.

Mozilla vydává Firefox Daylight, zcela přepracovaný Firefox pro Android. Nabízí ochranu proti sledování, upravitelnost prostředí nebo pár rozšíření. Stahovat lze zdarma na Google Play. Vyšel také desktopový Firefox 80. Hlavní novinkou je možnost nastavení Firefoxu jako výchozího prohlížeče PDF.

Tvůrci enginu Unity se chystají na burzu. Unity Technologies také poprvé odtajnili finanční výsledky. Firma v roce 2019 měla při tržbách 541,8 milionu dolarů ztrátu 163,2 milionu, rok předtím ztráta činila 131,6 milionu při tržbách 380,7 milionu dolarů. Počet měsíčních aktivních uživatelů je 1,5 milionu. Unity engine využívá 53 procent z TOP 1000 her na Google Play a Apple App Store.

Dění v Bělorusku má zřejmě dopady na tamní IT sektor. Objevují se zprávy, že firmy jako Viber, Yandex a další omezují činnost či se chystají aktivity přesunout jinam. V Minsku už asi patnáct let funguje Hi-Tech Park, který láká na daňové úlevy a levné IT odborníky. To přitahuje zahraniční investory a sem tam vznikne i domácí šampion typu Wargaming (ten už je formálně na Kypru). Euronews rozebírají, že IT odborníci díky tomu berou výrazně vyšší peníze než zbytek obyvatel Minsku, což způsobuje rostoucí nerovnost.

TSMC už vyrobilo miliardu 7nm čipů. Největší výrobce čipů na světě naštěstí nepoužil tradiční přirovnání na plochu fotbalových hřišť, našel si ale něco podobného – vedle sebe naskládané čipy by pokryly třináct bloků na Manhattanu. TSMC se 7nm procesem začalo v dubnu roku 2018. Letos odstartovalo 5 nm.

Microsoft vydal TypeScript 4.0, který se postupně prosadil mezi deseti nejoblíbenějšími jazyky. Microsoft také přináší Windows Subsystem for Linux 2 do starších verzí Windows 10 (1903 a 1909). Doposud bylo nutné vydání May 2020 Update, tedy verze 2004. WSL umožňuje práci s Linuxem pod Windows.

Redmond ještě jednou: Microsoft do Wordu přidal funkci pro přepis mluveného slova na text. Dostupná je pro předplatitele Microsoft 365, jen ve webových aplikacích a bohužel prozatím pouze pro angličtinu. Podpora mluvené češtiny nedávno přibyla do cloudu Azure.