Kauza Celsius: zatajené ztráty za 800 milionů dolarů a účetnictví v Quickbooks

Když loni na jaře kolaps tokenů UST a LUNA spustil masivní vlnu krypto výprodejů, která se spolu s rezervami, jež v kryptoměně LUNA drželi někteří respektovaní hráči krypto průmyslu, spustila domino efekt kolapsů respektovaných krypto firem, stala se jednou z prominutích obětí i lendingová společnost Celsius. Zpráva hlavní insolvenční vyšetřovatelky, uvolněná poslední lednový den, odhalila, že firma byla ve skutečnosti prohnilá už od základů.

Když jsem se loni v červnu pozastavoval nad podezřelým obchodním modelem společnosti Celsius, který ze všeho nejvíce připomínal Ponziho schéma, netušil jsem, že jde jen o vrcholek ledovce a že ve skutečnosti jde o takřka regulérní kriminální byznys. Dokonce ani provozování různých vysoce rizikových úvěrových strategií nebyl nakonec největším problémem této obří kryptoměnové lending platformy.

Nový, zhruba 700stránkový dokument z insolvenčního vyšetřování pro konkurzní soud odhaluje marast, za který by se nemusela stydět ani burza FTX. Mimochodem, s tou má Celsius ještě jeden společný jmenovatel. Obě firmy totiž používaly na vedení účetnictví, ve kterém se sem a tam míhaly miliardy dolarů kapitálu, SMB účetní platformu Quickbooks. Důsledkem je, že se některé důležité transakce dnes nedají pořádně zpětně dohledat. I tak ale účetnictví na firmu prozradilo víc, než by byla ráda.

Pro připomenutí zmiňme, že krátce po krachu tokenu LUNA se ukázalo, že lendingová společnost Celsius Network není schopná vyplácet lidem, kteří u ní měli uložené prostředky. V červenci pak věci nabraly rychlý spád a Celsius požádal o ochranu před bankrotem podle kapitoly 11.

Soudní spisy následně odhalily, že v jeho rozvaze bylo manko za 1,2 miliardy dolarů. Ta mimo jiné zahrnovala 600 milionů dolarů v jejích vlastních tokenech. Problém byl, že tato částka přesahovala tehdejší tržní kapitalizaci tokenu, takže bylo jasné, že jde prakticky o vysublimované peníze, protože za tokeny nebude možné utržit žádnou částku, která by se danému dluhu alespoň přibližovala.





Ke dnešku odhalený dluh vůči jednotlivým věřitelům je ale ještě mnohem vyšší a dělá přibližně 5,5 miliardy dolarů. Podle zprávy navíc společnost nikdy nebyla zisková. Ve skutečnosti v době, kdy začala v květnu 2021 sledovat svá aktiva a pasiva rozdělená podle jednotlivých kryptoměn, byla již 600 milionů dolarů v mínusu.

Co teď víme nového?

Podle soudu lendingová společnost provozovala mnohem rizikovější podnikání, než inzerovala klientům. Také opomněla vykázat ztráty v řádu stovek milionů dolarů v době, kdy její generální ředitel Alex Mashinsky prodával firemní tokeny za více než 68 milionů dolarů.

„V zákulisí Celsia provozoval své podnikání naprosto odlišným způsobem, než jakým se prezentoval svým zákazníkům, a to v každém klíčovém ohledu,“ uvedla ve své zprávě Shoba Pillayová, která byla jmenována nezávislou vyšetřovatelkou. „Celsius tak už na počátku opustil svůj slib transparentnosti,“ dodává ve zprávě.

Materiál také podrobně popisuje obavy zaměstnanců, kterým firemní chování přišlo mnohokrát už za hranou zákona. Když podobnou obavu projevila i finanční ředitelka firmy, jako se to stalo v případě Harumi Uraty-Thompsonové, která ve firmě působila od února 2020 do listopadu 2021, bylo jasné, že je něco shnilého ve státě Dánském.

Celsius podle Pillayové svým zákazníkům tvrdil, že provádí nízkorizikové a plně zajištěné investice, aby klientům zajistil slibované výnosy. To je ale v rozporu s dlouhodobě známými fakty, protože když v červenci firma požádala o ochranu před bankrotem, v rozvaze zela výše zmiňovaná díra za více než miliardu dolarů.

Mohlo by se ale na první pohled zdát, že se firma jen stala obětí jedné černé labutě a medvědího trhu, jenže na potíže si zadělávala už od roku 2020, tedy v době bezprecedentního tržního optimismu.

Autor: Bankruptcy Court for the Southern District of New York

V červnu 2021, tedy prakticky téměř na vrcholu býčího trhu, byla podle insolvenčního správce třetina institucionálního úvěrového portfolia Celsia zcela nekrytá a více než polovina nebyla zajištěná dostatečně.

Firma ve stejném roce vykázala ztráty ve výši 800 milionů USD z investic do Grayscale, KeyFi, Stakehound a Equities First Holdings. Tyto ztráty společnost svým zákazníkům překvapivě nejen v době jejich vzniku neoznámila, ale jak už bylo řečeno výše, ve stejné době shrábnul ředitel společnosti velmi štědré (mnohamilionové) kapesné za prodej většího množství firemních tokenů.

Celsius také používal krypto prostředky svých zákazníků k nákupu svého vlastního nativního tokenu CEL. O problematičnosti obchodního modelu CEL tokenu jsme se rozepsali loni, ve zkratce šlo o Ponziho. Jenže jak se nyní ukazuje ze soudních dokumentů, realita byla ještě o něco barvitější.

Společnost používala strategii, v jejímž rámci prodávala tokeny CEL v mimoburzovních (OTC) transakcích, naopak kompenzační nákupy realizovala na veřejném spotovém trhu a snažila se tak aktivně ovlivňovat cenu, za kterou se token obchoduje. Zaměstnanci společnosti prý v roce 2022 běžně mezi sebou diskutovali o tom, že tokeny jsou ve skutečnosti bezcenné, a ptali se, proč je kupuje někdo jiný, než samotný Celsius. Dnes jich podle zprávy společnost drží asi 95 %.

„Používáme uživatelské stablecoiny USDC, abychom s jejich pomocí zaplatili za bezcenné CEL tokeny. To celé jen proto, aby společnost nafoukla cenu CEL a získala valuaci, kterou bude moci prodat zpět do společnosti,“ uvedl jeden ze zaměstnanců Celsia.

Naivní uživatelé, kteří službě svěřili své kryptoměny, ale nebyli jedinými oběťmi této cenové manipulace. Firma ke stejnému účelu použila také kapitál získaný od externích investorů na další růst společnosti.

Podle Pillay zakladatel a tehdejší generální ředitel společnosti Mashinský oklamal zákazníky i tím, když jim mezi lety 2018 a 2022 tvrdil, že tokeny CEL drží nebo dokupuje, přitom se ale ukázalo, že jich prodal nejméně za 68,7 milionu dolarů.

Společnost také v duchu principů Charlese Ponziho minimálně v jednom zdokumentovaném případě použila aktiva zákazníků k nákupu tokenů potřebných k pokrytí závazků jiných zákazníků.

„Pokud by společnost Celsius nezmrazila prostředky a run by pokračoval, vklady nových zákazníků by se nevyhnutelně staly jediným likvidním zdrojem k financování výběrů,“ uvádí v dokumentu Pillay. To se ostatně potvrdilo i v praxi. V červnu 2022 podle zprávy skutečně došlo i na situaci, kdy Celsius přímo použil vklady nových klientů k financování žádostí jiných klientů o výběry svých prostředků.