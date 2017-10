 »  Každý objekt bude mít digitální kopii. Dell investuje miliardy do IoT, začíná se saláty

„Považujeme se za farmáře, ale stejnou částí také za technologickou firmu. Pro to, o co se snažíme, technologie nutně potřebujeme,“ zamýšlí se v New Yorku zakladatel a šéf společnosti AeroFarms David Rosenberg. Jeho firma zde v loňském roce rozjela stavbu největší takzvané vertikální farmy na světě, která bez slunečního světla, pesticidů, a dokonce půdy umí pěstovat saláty.

Farma z New Jersey s rozlohou 70 tisíc čtverečních stop už tento druh zeleniny produkuje. Pro toho, kdo se neživí jako nějaký salátový sommelier, chutná produkt z vertikální farmy úplně stejně jako konkurence vypěstovaná tradičním způsobem. Salát vyrostl v policích, kde na něj z vrchní části svítila LED světla a ze spodní využíval takzvané aeroponie.

Vypadá to tak, že kořeny rostliny volně visí ve vzduchu a trysky k nim rozprašují živiny. To mimo jiné umožňuje rychlý růst. „Tímto způsobem bychom chtěli vybudovat farmy ve všech velkých městech, aby lidé měli přístup k čerstvé zelenině. Zároveň takto můžeme řešit globální problémy s půdou a vodou,“ pokračuje Rosenberg.

Senzory v květináčích

Produktivita u takto budovaného řetězce může v ideálních případech údajně narůst o vyšší desítky procent, přičemž někdy se mluví i o nižších stovkách. Vertikální farma spotřebovává až o 95 procent méně vody než při běžném pěstování. Saláty pak rostou v cyklech dvanáct až šestnáct dnů. Pro to, aby takové pěstování bylo možné, je ale nutné využívat již zmiňované technologie.



Autor: Jan Sedlák Vertikální farma AeroFarms

Firma AeroFarms v digitálním obhospodařování rozjela spolupráci se společností Dell, která farmu zároveň ukazuje jako jednoho ze svých referenčních produktů v oblasti internetu věcí (IoT). Vertikální farma má v jednotlivých patrech umístěny senzory měřící údaje, jako je vlhkost, koncentrace kyslíku, intenzita světla a podobně.

Data putují v reálném čase po lokální síti na takzvaný edge. V tomto případě jde o brány Dell IoT Edge Gateway, které dokáží informace zpracovávat. Moderní farmáři tak mají přehled o hodnotách a na základě algoritmů pak například dokáží předpovídat to, jak bude salát chutnat či jak na tom bude s vitamíny.

Součástí senzorické sítě jsou rovněž kamery. Pořízené snímky posílají také na edge, kde se z nich vytvářejí trojrozměrné obrázky. Když se během procesu vyskytne anomálie, přijde pěstitelům na tablety upozornění. To, jak má správný salát vypadat (jaká má být velikost listů, barva a tak dále), se systém učí pomocí strojového učení na lokálních serverech.

Strojové učení pomáhá také se zjišťováním nákladů nebo s vytvářením logistického řetězce. AeroFarms své saláty rozváží do prodejen v okolí na základě ideálních tras. Algoritmy rovněž určují řadu dalších detailů, včetně ideální intenzity LED svítidel.



Autor: Jan Sedlák Servírovaný salát z AeroFarms vypěstovaný pomocí internetu věcí

AeroFarms plánují rozjezd více podobných lokalit a do toho už chtějí zapojit také tradiční veřejný cloud, konkrétně Microsoft Azure. „Ten bude sloužit ke sběru dat z více farem a funkce pro strojové učení nám pomohou systém dále vylepšovat, řídit a zpřesňovat,“ předpokládá Rosenberg. „Lze očekávat další snižování nákladů a zvyšování efektivity.“

Digitální otisk každého objektu

Farma z New Jersey je ukázkou toho, čemu se říká edge computing. „Myslelo se, že cloud je finální model fungování computingu. Ale není. Budeme potřebovat vysoce distribuovaný a méně centralizovaný model,“ popisuje v New Yorku Michael Dell. Ten si podle zaměstnanců společnosti koncept edge computingu velice oblíbil.



Autor: Jan Sedlák Michael Dell

„Měli jsme velké sálové počítače, pak decentralizovaná PC, pak přišel cloud a dnes opět směřujeme k větší decentralizaci,“ navazuje Dell. Hnacím motorem má být právě internet věcí. Cena senzorů se podle Della postupně blíží k hranici nula dolarů a „brzy zde bude digitální zrcadlo každého fyzického objektu“.

Edge computing má zpracovávat informace na lokální síti tak, aby nemusely zbytečně putovat do cloudu. „Stálo by to zbytečně moc peněz. Také jsou zde další faktory. Sítě nemusí mít směrem ven dostatečnou kapacitu a nemusí mít dostatečný signál. Našim zákazníkem je třeba důlní společnost, která potřebuje mít senzory pod zemí a zpracovávat je už tam,“ vysvětluje v rozhovoru pro Lupu viceprezident Dellu pro edge computing Andy Rhodes.

Jenže co je to vlastně ten edge? Tento termín se objevuje čím dál častěji. „Lze to označit za takovou cache pro cloud. Ale máte pravdu, není zde jasná definice toho, co to je. Někdo za edge považuje lokální switch a server, někdo gatewaye pro předzpracování informací,“ doplňuje Rhodes.



Autor: Jan Sedlák Šéf IoT sekce Dellu Ray O’Farrell

Dell konkrétně prodává Edge IoT Gatewaye, které v sobě mají zabudovanou konektivitu, výpočetní kapacitu či podporu IoT standardů. Dokážou tak sbírat data ze senzorů, zpracovat je a odlehčit objemům dat dále posílaným ven. Pro Dell je samozřejmě zajímavé to, že podporuje ekosystém svého lokálního serverového hardwaru, což je byznys, který s nástupem cloudů prošel velkou komoditizací a změnami.

Miliarda dolarů do nové sekce

Michael Dell kvůli rozjezdu internetu věcí nově založil novou divizi. Vedením byl pověřen stávající technologický ředitel VMwaru (rovněž součást Dellu) Ray O’Farrell. Dell chce do IoT v následujících třech letech investovat miliardu dolarů. Divize internetu věcí integruje produkty z celého Dellu spojeného s EMC, a navíc rozjela vývoj zcela nových technologií.

Jde například o projekt Nautilus, což je software umožňující sbírání dat z edge v reálném čase. Projekt Fire je sestava hardwaru připraveného pro IoT vzniklá na základě EMC a VMware. Projekt Iris je pak bezpečnostní nástroj postavený na práci RSA.

Součástí IoT investic je také budování IoT laboratoří a vytváření nové partnerské sítě. „Pozicujeme se spíše na LAN část IoT sítě a dále se snažíme pracovat s partnery. Může to být Sigfox, LoRa, NB-IoT, na tom nezáleží. Je třeba řešit řadu věcí a na to partnery tradičně potřebujeme. Hodně zákazníků například řeší historické investice – tedy jak připojí stávající věci, které žádné připojení nemají,“ popisuje Rhodes.



Autor: Jan Sedlák AeroFarms fungují bez slunečního světla s LED osvětlením

Dell rovněž edge computing označuje za ideální kvůli tomu, že posílání dat do veřejného cloudu nemusí mít dobrou odezvu. To chtějí telekomunikační firmy v budoucnu řešit 5G sítěmi. „To ano, telco hráči budou říkat, že 5G je odpověď, další hráči zase, že spíše edge. Není to buď, anebo. Každý scénář se může hodit na něco jiného,“ dodává Rhodes. Mezi stávajícími edge IoT zákazníky Dellu je třeba síť hotelů, která sbírá a zpracovává data na jednotlivých patrech (pohyb lidí, bezpečnost, čistotu a další).

Dell se dívá po mladých firmách

S rozjezdem IoT sekce lze očekávat i zvýšenou aktivitu investičního ramene Dell Technologies Capital, který Dell označuje za „externí inovační ekosystém“. Společnost investiční část potichu provozuje od roku 2012, do plného provozu jí nicméně uvádí až letos po spojení s EMC. Pobočky jsou v Palo Alto, Bostonu, Austinu a Tel Avivu.

„Zaměřujeme se na internet věcí, umělou inteligenci, strojové učení a kybernetickou bezpečnost. Investujeme tam, kde to známe. Ročně máme připraveno sto milionů dolarů a mladým firmám pomůžeme i tím, že je napojíme na naše kanály a zákazníky,“ popisuje prezident Dell Capital Scott Darling. Zástupci fondu se pak v debatách vyjadřují, že se dívají také po českém trhu.

Ukázkou investic fondu Dellu může být společnost Edico Genome. Ta vyvíjí Dragen Bio-IT procesor, pomocí kterého lze analyzovat lidský genom. Firma se v rychlosti této operace zapsala do Guinessovy knihy rekordů. Společnost Graphcore zase vytváří IPU, tedy Intelligent Processing Unit. IPU pracuje s graphovou matematikou na výpočtech kolem umělé inteligence.

Zajímavé jsou i firmy Moogsoft (algoritmy nasazované na data ze sítí), FogHorn Systems (strojové učení na edge, zpracování co největšího množství dat před odesláním do cloudu) nebo ZingBox (skenování a hlídání zařízení v nemocnicích na síťové úrovni). „Velká část zařízení v nemocnicích stále běží na Windows 98 bez aktualizací a informace se posílají nešifrované,“ popisuje šéfka ZingBoxu May Wang.

