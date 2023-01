Když nevěříte vlastním uším aneb Twitter versus zbytek světa

Povolební tisková konference prezidentského kandidáta Andreje Babiše neměla nouzi o mediální pokrytí. Obsah projevu, při kterém útočil na svého protikandidáta, překvapil i jeho vlastní tým.

Na Twitteru se pak objevil kousek záznamu tiskovky, k němuž uživatelka Barbora Mercury připsala: „Všimli jste si toho na tiskovce, co procedil Babiš přes zuby na adresu Moniky, když dokončila tu svoji jednu větu a myslel si, že to v tom potlesku nebude slyšet?“

Podle Barbory Mercury těmi proceděnými slovy mělo být „Tak, hubu drž“. Na záznamu se příslušný kousek opakuje i zpomaleně. V pondělí odpoledne Twitter uváděl, že tweet nasbíral přes 980 tisíc zobrazení a videozáznam přes 312 tisíc.

Spousta lidí měla najednou jasno: expremiér je takový hulvát, že se nestydí ani okřiknout vlastní manželku před desítkami novinářů a okolostojícími stranickými kolegy!

Musíme vzít v úvahu několik důležitých aspektů. Za prvé, nemusíme si dělat žádné iluze, co všechno je Andrej Babiš schopný říct před zapnutými kamerami a mikrofony. Takových ukázek jsou plné televizní archivy i sněmovní stenozáznamy. Jeho temperament mu velí, že co na srdci, to na jazyku.

Za druhé, šlo o tiskovku za účasti mezinárodních novinářů. Trvala tři čtvrtě hodiny a byla v sídle hnutí ANO na Chodově. U řečnického pultu byl jeden mikrofon, další dva stály na ploše před novináři. Jak vypadala situace v sále, to dobře ilustruje záběr z přenosu CNN Prima News:

Novináři při tiskové konferenci Andreje Babiše Autor: Repro CNN Prima News

Za třetí, z celého záznamu je vidět, že na pódiu občas nebylo pořádně slyšet.

A za čtvrté, ani po tolika letech v politice se Andrej Babiš nenaučil pořádně mluvit. Je mu 68 let, takže některých charakteristických zlozvyků se už asi nikdy nezbaví. Soustředěně, správně česky a s adekvátní artikulací mluví jen tehdy, pokud má projev natrénovaný anebo má před sebou čtecí zařízení. To bylo vidět při mimořádných televizních projevech během nouzového stavu.

Naopak ve chvíli, kdy mluví spatra a začne se na něm podepisovat nervozita, vztek a otrávenost, začne míchat češtinu s rodnou slovenštinou. Navíc šumluje, tedy ledabyle vyslovuje, a k tomu občas polohlasem přidává poznámky na adresu tazatele nebo média.

Výsledkem je českoslovenština se špatnou intonací a zvláštní větnou stavbou. Když je Andrej Babiš opravdu silně rozrušený, má jeho projev podobu volných myšlenkových asociací, nezřídka nedokončených. Je to tak celou dobu, co vystupuje v médiích. Sám několikrát říkal, že není dobrý řečník a neumí mluvit.

Přenos tiskové konference vysílala ČT24 (zde v iVysílání od času 3:19:23) i CNN Prima News, zčásti ji odvysílal také Český rozhlas (ten nabídl jen úvodní slovo bez otázek novinářů).

Když se brífink pomalu chýlil k závěru, položila redaktorka serveru Novinky.cz Klára Beranová otázku manželce expremiéra Monice Babišové. Zeptala se, co říká na výsledek manžela ve volbách.

Monika Babišová v tu chvíli stála po boku Andreje Babiše, ale mimo mikrofon, takže se k němu musela naklonit. Už tehdy expremiér s pobaveným výrazem utrousil něco ve smyslu: „Babišová? To nevím, co říká“. Vzápětí ustoupil od mikrofonu a jeho žena se ujala slova.

„Já jsem nadšená. My jsme všichni rádi, že to dobře dopadlo, a držíme mu palce v druhém kole,“ řekla Monika Babišová a znovu se odtáhla od mikrofonu.

Andrej Babiš se vrátil k mikrofonu – a v ten moment zaznělo něco, co částečně zaniká v potlesku. Navíc prezidentský kandidát mluvil se skloněnou hlavou, pak lehce potáhnul nosem (ČT24 ho zabírala detailněji než CNN Prima News).

Nejdřív to zkusme logicky: jaký smysl by mělo okřikovat manželku, ať „drží hubu“, když mlčela celou dobu, co byla na pódiu, s výjimkou přímé otázky? Kromě toho pro něj odpověď vyzněla příznivě, Monika Babišová už stála zase mimo mikrofon a on k ní ani nebyl otočený.

Ale s takovou úvahou byste na Twitteru daleko nedošli. Vnímání zvukové stopy ovlivňují nejenom objektivní okolnosti (kvalita reproduktorů a sluchátek, okolní hluk, kvalita sluchu…), ale i subjektivní názory. Lidé ochotně věří tomu, čemu chtějí. Zafunguje myšlenková zkratka, že Babiš je přece hulvát, tak co by asi říkal jiného?

Publikum na Twitteru je také silně názorově vyhraněné a video pomáhaly šířit účty, které rozhodně nepatří mezi fanoušky Andreje Babiše.

Mohli bychom to brát jako ukázku primingu. Anebo jako typický přeslech: vždyť kolik autorů písňových textů by žaslo nad tím, co se podle běžných posluchačů v jejich písničkách „ve skutečnosti“ zpívá.

Není to samozřejmě specificky český problém. V roce 2021 se internet hádal kvůli nahrávce jediného slova. Uživatelé se rozdělili na dva tábory – jeden naprosto zřetelně slyšel Yanny, zatímco druhý slyšel Laurel. Slyšet jste mohli obojí, záleželo na frekvenci.

Ale zpět k Babišovi. Potlesk jeho slova tak překryje, že nejsou dostatečně zřetelně slyšet ani po zesílení nahrávky.

Hledal jsem proto nástroj, který by zvuk vyčistil a zároveň to nebylo na úkor srozumitelnosti. Vybral jsem švýcarskou online platformu LALAL.AI. Můžete si ji vyzkoušet sami – služba využívá strojové učení k přesné identifikaci a pečlivému oddělení zvukových stop.

Původně vznikla jako nástroj pro hudebníky, protože dokáže oddělit zpěv od hudebního základu. Od července loňského roku má ale také modul Voice Cleaner, který odstraňuje šum z mluveného slova. Cílí například na novináře, kteří nemají pokaždé ideální podmínky při natáčení rozhovorů na diktafon. Někdy je v místnosti ozvěna, jindy na nahrávce cinkají skleničky, na pozadí hraje hudba, hučí klimatizace a podobně.

Voice Cleaner pracuje na třech úrovních – základní, střední a agresivní. Jak kvalitní bude výsledek, to záleží i na kvalitě vstupní nahrávky. Profesionální studiový záznam dopadne jinak než komprimovaná nahrávka z mobilu. A čím vyšší úroveň zpracování zvolíte, tím horší je zkreslení výsledku.

A na nahrávce z twitterového účtu Barbory Mercury je komprese znát hodně, zejména ve zpomalených částech. LALAL si s tím poradil i tak. Na 90 % Babiš neřekl „tak, hubu drž“, ale „tak, kdo je další?“. Kvůli mizerné artikulaci to zní zhruba „tag… du-je dalši“, přičemž poslední slovo spolkne, neukončí ho otazníkem. Klesne hlasem do ztracena. Proto ten pocit, že na konci je „š“ nebo „ž“.

O něco zřetelnější byl výsledek ve chvíli, kdy jsem jako zdroj zvukové stopy použil vysílání ČT24 a CNN Prima News.

Přesto část lidí na Twitteru nadále přísahá, že tam jasně slyší „hubu drž“. Někteří připouštějí, že slyší spíš „tak mi je drž“ – v návaznosti na „držíme mu palce“.

Monika Babišová na svém Instagramu popřela, že by ji manžel okřiknul. „Tady nějaký chytrý jedinec slyší lépe než já, protože něco takového mi manžel rozhodně neřekl,“ reagovala na tvrzení Barbory Mercury.

Kam se hrabe Yanny a Laurel! Nebo Laurel a Hardy?