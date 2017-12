 »  Když vám Google vypustí rybník aneb Jak česká databáze narazila na velkou firmu

V Silicon Valley a technologické branži se obecně za nejlepší strategii vývoje nového produktu považuje to, že je třeba se základní sadou funkcí co nejrychleji obsadit trh. I proto do mladých firem proudí hromada kapitálu od investorů, kteří zároveň tyto firmy hned netlačí k výdělkům, ale k rychlému nabírání uživatelů. Jinak by takto trh obsadil někdo jiný včetně velkých a kapitálem disponujících korporací.

Následující příběh nemá úplně stejný scénář, nese ale několik podobných rysů. Ukazuje, jak rychle dokáže zaběhnutá velká firma udělat novému projektu čáru přes rozpočet.

Pražské vývojářské studio STRV od začátku svého fungování dělá na zakázku mobilní a další aplikace, například verzi Tinderu pro web a Apple TV, Microsoft, Lufthansu či Hallmark. Při vývoji těchto aplikací se často používala technologie Firebase, která vznikla v roce 2011 a kterou o tři roky později koupil Google.

Firebase nabízí řadu funkcí, které lze pro zjednodušení vývoje použít. Dokáže například řešit notifikace pro různé platformy, analytiku aplikací, výkon, NoSQL databázi a podobně. Mezi vývojáři jde o poměrně rozšířenou věc.

Český Firebase

STRV ovšem ne vše na Firebase vyhovovalo. Problematické byly zejména osekané queries. Česká firma si tak postupně začala psát vlastní interní nástroj, který by přesně odpovídal potřebám zakázkového vývoje. Nástroj pak vývojáři začali používat přímo na projektech.

Na tomto základu pak vznikla myšlenka, že by se z používané technologie dal udělat samostatný produkt, který by v podstatě Firebase mohl konkurovat a v něčem ho předčít. Vznikl tak Rapid.io, jehož hlavní odlišností je právě práce s queries a indexováním dat. „Vývojáři si například ručně nemusí spravovat indexy,“ popisuje pro Lupu spoluzakladatel a technický šéf STRV Martin Šťáva.

STRV chod Rapid.io rozdělili na dva cloudy. V rámci Rapid.io se využívá databáze Cosmos DB od Microsoftu, která běží v cloudu Azure, a to kvůli tomu, že má autoindexing. Zbytek pak běží v Amazon Web Services. Používá se samozřejmě Docker a aplikace je napsaná v Node.js. SDK jsou k dispozici jako open source a k dispozici jsou pro iOS, Android a JavaScript.

STRV svoji technologii spustili ve veřejné betaverzi letos v září s tím, že na projekt vyčlenili tým šesti lidí. V San Francisku, kde má firma pobočku, uspořádali hackathon, což pomohlo na palubu získat první vývojáře. Firma také běžně svým zákazníkům nasazení Rapid.io doporučovala.

Přichází Google

Hned v říjnu se ale něco stalo – Google oficiálně do světa vypustil nový produkt nazvaný Cloud Firestore. Realtime databáze přinesla například jiné ceny a škálovatelnost, zejména ale výrazně upravila zmiňovanou práci s queries. „Takže to Google spustil a tak trochu nám do našeho snažení hodil vidle,“ konstatuje spoluzakladatel a provozní ředitel STRV Lubo Smid.

„Zásadní vylepšení Rapid.io byly rich queries. Věřili jsme, že Google nebude umět do Firebase něco takového dát. To se potvrdilo, vedle toho ale spustili nový produkt,“ doplňuje Šťáva směrem k Firestore. „Google jakoby implementoval naši vizi.“

Google se svojí finanční a vývojářskou silou vytvořil produkt, který je před českou technologií o řadu měsíců vývoje napřed. Ze své pozice ho také může rychleji a lépe dostat k vývojářům. Na druhou stranu udělal věc, která je u velkých korporací běžná – nový Firestore se často dubluje s předchozím Firebase, vedle sebe tak stojí dva podobné produkty a je v tom tak trochu zmatek.

Co dál

STRV každopádně stojí před rozhodnutím, co s Rapid.io dál. V současné době už je není možné vlastním zákazníkům jednoduše doporučovat jako pozadí pro vyvíjené aplikace, protože není jasná budoucnost celé technologie. Pouštět se do dalšího boje s Googlem z této pozice nedává moc smysl.

„Pár nápadů máme. Zvažujeme, že uděláme pivot a technologii použijeme na jiný produkt. Google nám alespoň naši myšlenku validoval,“ doplňuje Šťáva.

STRV se z dlouhodobého hlediska chtějí posunout od zakázkového vývoje více k vlastním produktům. Zakázkový vývoj sice nadále roste, jeho škálování je ale problematické a je nutné nabírat další a další lidi. STRV aktuálně mají přes 150 zaměstnanců, vedení ale z firmy nechce dělat software house o tisících lidech. Ne zcela funkční se ukázal model, kdy STRV některé projekty dělali za podíl v dané firmě.

Rapid.io byl jedním z vykročení směrem k vlastním projektům. Z nich dobře fungují zejména aplikace pro seznamování. Nově se také chytla aplikace Dot 2 Dot, která už má dva miliony stažení a sto tisíc aktivních uživatelů denně. Příjmy jsou aktuálně v řadech desítek tisíc dolarů měsíčně.

Dot 2 Dot jsou klasické papírové spojovačky převedené do digitálního prostředí. Základní aplikace pro iOS nebo Android je zdarma a vydělává se za přídavné balíčky postavené na mikrotransakcích.