Na Ukrajinu v těchto dnech z Evropy neputují jen dodávky humanitární pomoci nebo zbraní, ale i switche, routery a další vybavení pro opravu telekomunikační infrastruktury. Pomoc v rámci projektu Keep Ukraine Connected organizuje mezinárodní sdružení Global NOG Alliance, které jinak operátorům pomáhá v organizaci společných setkání – v Česku třeba každý rok probíhá CSNOG.

„Organizátorům poskytujeme rady, platformu pro registraci účastníků, během pandemie třeba licence Zoomu, umíme jim zřídit web a další služby zcela zdarma,“ vysvětluje předseda představenstva sdružení René Fichtmüller, který náklaďák s pomocí sám veze na polsko-ukrajinské hranice.

Dělá to jako dobrovolník, vysvětluje mi, když se v Praze potkáváme k rozhovoru o tom, jak celá pomoc ukrajinským operátorům vlastně vznikla. „A nejen já. Když jsem třeba svému šéfovi v naší firmě psal, že plánuju cestu na Ukrajinu a jestli můžu z firemní karty zaplatit pronájem náklaďáku, benzín a jídlo, odpověděl, že s tím nemá problém. Jen ať se v pořádku vrátím. Žádné debaty o rozpočtu. Prostě jen ať do toho jdu. Víte, nemám rád lidi, kteří pořád jen mluví o tom, jak by rádi pomohli. Nemluvte, dělejte něco. Běžte do své místní organizace, která pomáhá uprchlíkům, a den, nebo aspoň pár hodin jim pomáhejte. Je to velmi jednoduché,“ dodává.





V Praze se na své cestě z Německa zastavil mimo jiné proto, aby naložil krabice se 180 routery Turris MOX, které na Ukrajinu posílá zdejší sdružení CZ.NIC. A také několik switchů, které do pražských kanceláří CZ.NICu stihli přinést anonymní čeští dárci.



Autor: David Slížek, Internet Info Hardware, který na recepci CZ.NIC přinesli čeští dárci

Jak celý nápad na darování síťového vybavení ukrajinským poskytovatelům vznikl?

Kamarád Patrick před časem napsal na Facebook, že organizuje dopravu humanitární pomoci na ukrajinské hranice. Zeptal jsem se ho, jestli nepotřebuje společnost, a on souhlasil. Mám řidičák, který mi dovoluje řídit 7,5tunový náklaďák, tak jsme nakonec vyrazili dvěma auty přes Polsko na Ukrajinu, kde jsme náklad s pomocí hned za hranicemi přeložili do ukrajinských aut.

Když jsme na přechodu čekali na vyřízení formalit, viděl jsem průvod ukrajinských žen, které se svými dětmi mířily přes hranice. Všude se rozléhal hlasitý dětský pláč a já sledoval, jak utíkají před válkou bez svých mužů a otců svých dětí, obvykle jen s jedním kufrem a dětským kočárkem. Víte… brečel jsem pak asi půl hodiny. Bylo to úplně jiné, než když zprávy o uprchlících vidíte v televizi. Z mého města v Německu je to na Ukrajinu tak 900 km, to je v podstatě za rohem. Říkal jsem si, že tohle by přece mohla být moje žena a moje dítě.

Po návratu jsem oslovil známé z operátorské komunity, které mám díky organizaci setkání NOG na Ukrajině, a ptal jsem se jich, jaká je u nich situace. Mariupol je offline, poslední 5G vysílač je zničen, popisovali… Internetová infrastruktura je přitom právě teď pro lidi na Ukrajině hodně důležitá. Díky ní se mohou rodiny spojit, otcové, kteří v zemi museli zůstat a bojovat, mohou aspoň na dálku vidět své děti.

Svolal jsem také konferenční hovor s dalšími členy našeho představenstva, kterým jsem svou zkušenost z Ukrajiny vyprávěl. A rozhodli jsme se vytvořit skupinu Keep Ukraine Connected. Pak už to šlo všechno velmi rychle. Dostali jsme spoustu nabídek pomoci, peníze i hardware. Ze začátku jsem říkal ‚jasně, pošlete to všechno ke mně domů, naložím to do dodávky a odvezu to na Ukrajinu‘. Odjel jsem potom na několik dní na odbornou konferenci a žena mi začala posílat fotky s věcmi, které k nám začaly přicházet. Dům byl brzo plný krabic a balíků. Když jsem se vrátil domů, šlo dohromady o asi tunu vybavení – od generátorů přes switche, firewally… Většinou nešlo o nová zařízení, ale všechna byla funkční a s obnovením infrastruktury v místech, jako je Mariupol, určitě mohou dost pomoci.

Na webu máte seznam konkrétních zařízení, která ukrajinští operátoři potřebují. Jak tyto informace získáváte?

Když nás požadavky a dary začaly zahlcovat, zprovoznili jsme jednoduchý systém, ve kterém si žadatelé o pomoc i dárci vytvoří účet. Dárci pak do něj mohou vložit svou nabídku a žadatelé si mohou vybrat, kolik čeho potřebují. My pak ještě porovnáváme, jestli požadavky sedí s potřebami konkrétního projektu. Momentálně pracujeme na rozšíření platformy, abychom mohli nabídky s požadavky lépe propojovat a určovat prioritu žádostí. Informace každopádně máme, takže můžeme neustále aktualizovat seznam požadavků na webu.



Autor: David Slížek, Internet Info Nakládka Turrisů MOX, které věnoval CZ.NIC

Chceme taky spolu s dalšími organizacemi a firmami otevřít v Polsku sklad, aby dárci mohli zařízení posílat na místo co nejblíže polsko-ukrajinských hranic, které se ale stále nachází uvnitř Evropské unie. Největší výzvou pro nás totiž momentálně jsou povolení k exportu. Routery nebo switche sice považujeme za běžnou telekomunikační techniku, ale podle platných pravidel se dají použít jak pro civilní, tak pro vojenské účely. Jejich vývoz na Ukrajinu tak není stejně snadný jako třeba u tradiční humanitární pomoci. Zařídit všechna povolení mi zabere třeba kolem čtyř dní.

Co teď ukrajinští operátoři nejvíc řeší?

Co jsem slyšel, tak se teď aktuálně hodně řeší rozkradené grafické karty v počítačích ve firemních kancelářích nebo v datacentrech. Viděl jsem také fotky svědčící o tom, že někteří poskytovatelé mají zničenou celou řadu PoP (Points of Presence), ať už v metropolitních, nebo dálkových sítích. Dobrou zálohou může být satelitní připojení přes Starlink, ale to může být i rizikem, protože se satelitní signál dá zneužít k lokalizaci přijímače, který se tak může stát cílem útoku. Na Ukrajině je také určitě potřeba hodně vybavení pro svařování optických kabelů a samozřejmě síťová zařízení – switche, routery a podobně. Myslím, že celková obnova telekomunikační infrastruktury na Ukrajině po válce potrvá rok, dva, možná tři.