 »  Klasický Skype končí, prodeje PC po letech rostou, Apple podlehl Číně

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Tradiční Skype přestane fungovat 1. září letošního roku. Verzi 7.0 (Skype classic) konkrétně nahradí novější 8.0, které Microsoft věnuje své vývojové kapacity. Update už je k dispozici. Skype 8 je předělaný (ne každému vyhovuje) a nabídne některé nové funkce v čele s nahráváním hovorů.

Prodej osobních počítačů poprvé od roku 2012 meziročně rostl, uvádí Gartner. Ve druhém kvartálu letošního roku se expedovalo 62,1 milionu strojů, což je nárůst o 1,4 procenta. Nejvíce (o 10,5 procenta) rostlo Lenovo, 9,5 procenta si připsal Dell, HP Inc. získalo 6,1 procenta, Apple rostl o tři procenta a Acer o 3,1 procenta. Ostatní spadli. To ukazuje, že na stagnujícím trhu probíhá konsolidace.

Microsoft jako první z větších IT společností volá po regulaci technologií pro rozpoznávání obličejů. Právnický šéf firmy Brad Smith zveřejnil článek, kde vyjadřuje orwellovské obavy a že je třeba nastavit etické standardy. Microsoft už také dříve začal v kyberbezpečnosti prosazovat digitální Ženevské úmluvy.

Intel kupuje společnost eASIC a opět se snaží vydat vstříc budoucnosti nezávislé pouze na x86. Technologie se stane součástí Intel Programmable Solutions Group (PSG), kterou Intel vytvořil v roce 2015 po odkupu podniku Altera za 16,7 miliardy dolarů. Altera dělá na FPGA čipech, což by se podle Intelu s eASIC mělo doplňovat. Intel využití těchto technologií hledá třeba v 5G, cloudech a podobně. PSG v posledních kvartálu udělalo tržby 498 milionů dolarů, což je meziroční růst 17 procent. Koupený eASIC má mezi zákazníky třeba Huawei, Seagate, Microsoft nebo NEC.



Autor: Gartner Předběžné prodeje PC v druhém kvartálu 2018

Jedním z důvodů, proč se Intel o nové oblasti zajímá, je to, že si velcí hráči dělají čipy i hardware sami. Patří mezi ně i Facebook, který podle Bloombergu čerstvě přetáhl šéfa čipů z Googlu. Shahriar Rabii se stává součástí nově formovaného týmu, který se zaměřuje na čipy, které Facebook může využívat ve svém hardwaru. Nesoustředí se pouze na servery, ale také na virtuální realitu (Facebook vlastní Oculus) a další.

Uživatelé iCloudu od Applu v Číně nyní mají data uchovávaná pěkně lokálně v cloudu státního China Telecomu, píše TechCrunch. Apple plní požadavky vlády. Podřizuje se jim celkem často. Pro firmu je Čína stěžejní trh.

Čína chce do konce letošního roku nasadit IPv6 u 200 milionů uživatelů. Cloudfare nyní zveřejnil statistiky, které ukazují, že ambiciózní plány se postupně realizují. Provoz v CDN od Cloudfare se během měsíce dostal až na sedm až 15 procent.

Kvůli podmínkám čínské vlády (konkrétně šlo o cenzuru) ze země dříve vycouval Google, různými cestami se tam ale vrací. Nově poprvé testuje vlastní aplikaci v rámci WeChatu a už dříve v Pekingu otevřel AI laboratoř, investoval do kanceláří v Šen-čenu a investuje do některých firem.

Microsoft zpřístupnil službu Teams také ve verzi zdarma. Konkurence Slacku nyní bez poplatku nabízí neomezené chatování a vyhledávání, audio- a videovolání, 10 GB storage pro tým a 2 GB pro jednotlivce, propojení s webovou verzí Office nebo integraci s aplikacemi. Pro Microsoft jsou Teams rozšířením Office 365 a skrze verzi zdarma se snaží nalákat nové předplatitele.



Autor: Google Síť podmořských kabelů Googlu

A Slack zase kupuje Missions. Tato technologie umožňuje automatizaci úloh a integraci. Slack v současné době nabízí napojení už na 1500 aplikací.

Google dál aktivně investuje do pokládání podmořských internetových kabelů. Nově oznámil projekt Dunant, která spojí Spojené státy a Evropu. Spoj dlouhý 6100 kilometrů povede ze Severní Karolíny do Francie a spolupracuje na něm firma TE SubCom.

Druhé datové centrum TTC (TTC 2) má nového nájemníka, kterým je Moneta Money Bank. „Fyzické přemístění serverů a dalšího IT vybavení se uskutečnilo v červnu a červenci tohoto roku. Pokaždé banka přestěhovala více než sto komponent, například servery a síťové boxy, telefonní ústřednu, diskové pole nebo páskovou knihovnu. Součástí projektu byla rovněž optimalizace a modernizace souvisejícího IT vybavení, což přispělo ke snížení počtu serverových skříní a zabrané plochy o 70 procent,“ píše banka.

Oracle oficiálně zpřístupnil Oracle Blockchain Cloud Service. Jde o blockchain jako cloudovou službu, přičemž uživatelé platí za transakce, které skrze blockchain proudí.



Autor: Cloudfare IPv6 v Číně podle Cloudfare

Nedávno se kvůli vztahu na pracovišti musel poroučet šéf Intelu Brian Krzanich, nyní ho z podobných důvodů následuje i šéf Texas Instruments Brian Crutcher, píše Wall Street Journal. Ve funkci byl teprve dva měsíce. Končí také ředitel společnosti Nest Marwan Fawaz, informuje CNET. Nest jsou chytré termostaty Googlu, které firma koupila, ale ne a ne z nich udělat velký byznys.

Investice rizikového kapitálu do startupů v Číně začínají citelně zpomalovat, rozebírají New York Times. Zlatá horečka byla nakopnuta před pár lety, když čínská vláda označila technologické inovace za prioritu, což na trh vypustilo řadu peněz. Do startupů tak proudily velké sumy bez větších problémů, což dnes naráží na realitu a řada startupů umírá. Roli hrají také obchodní tahanice s USA a vysoké čínské zadlužení.

Western Digital zavírá továrnu v Malajsii. Je zaměřená na klasické pevné disky (HDD) do běžných počítačů, o které klesá zájem na úkor SSD, píše The Register. V oblasti SSD naopak WD posiluje.

Niantic, který stojí za titulem Pokémon GO, kupuje herní studio Seismic Games. To je známé především díky hře Marvel: Strike Force. Niantic pracuje na licencovaných titulech a díky nákupu získá další know-how z této oblasti. Niantic už letos koupil firmy Escher Realit a Matrix Mill.

Salesforce.com kupuje izraelskou firmu Datorama, cena má být až 800 milionů dolarů. Datorama dělá cloudový software poháněný algoritmy, se kterým pracují lidé z marketingu a mohou tak lépe pracovat s kampaněmi a podobně. O Salesforce.com na českém trhu v našem článku.

Společnost Intuit, která je známá zejména svými aplikacemi pro účetnictví a daně, prodává své největší datacentrum do rukou H5 Data Centers. Firma postupně migruje do Amazon Web Services.