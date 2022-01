Pokuta od vysílací rady nás zničí, tvrdil teleshopping. Soud tím neobměkčil

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uložila maďarské firmě Emporia Style pokutu 200 tisíc korun za to, jakým způsobem přesvědčovala divačky, aby si pořídily šperky propagované ve vysílání televize Barrandov. Podle vysílací rady se teleshoppingová firma dopustila nekalých obchodních praktik, když opakovaně tvrdila, že šperky „osobně ručně vyrobil světoznámý šperkař“. Ve skutečnosti pocházejí z továrny na opracování nerostů v indickém Jaipuru.

Blok s přímou obchodní nabídkou šperků se pod názvem Klenot TV objevil na začátku března 2019 v ranním programu stanice Barrandov. Postupně ve třech dnech zazněla tvrzení, že předváděné šperky jsou z kolekce světoznámého šperkaře Glenna Lehrera (na titulním snímku). „On každý svůj produkt vyrábí ručně, on nemá žádného druhého nějakého pomocníka, on to všechno dělá sám, proto vyrábí pár klenotů do roka,“ tvrdila moderátorka. „Glenn si to sám navrhne a sám to vybrousí, sám to vytvoří, on sám ručně samozřejmě dělá každý produkt, který vybrousí,“ zdůraznila potom.

O čtyři dny později moderátorka přidala další prodejní argument – u těchto šperků to prý není jako u známých módních značek, které nesou něčí jméno, ale pak jejich produkty vyrobí anonymní dělníci.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání teleshopping prozkoumala na základě divácké stížnosti. Mimo jiné zjistila nahlédnutím do internetového obchodu propagovaného v rámci teleshoppingu, že nejde o žádných pár kusů do roka, ale poměrně masivní množství šperků, které by jeden člověk těžko mohl vyrobit. A na facebookovém profilu šperkaře je uvedeno, že navrhuje výrobky pro teleshopping, ale osobně je nedělá. Má funkci ve firmě Lehrer Designs, které patří indická továrna, v níž dělníci opracují nerosty podle zadaných brusů.

To, že Glenn Lehrer netvoří všechny prezentované produkty osobně, připustila i sama firma ve vyjádření pro vysílací radu. Prý to byly „nepřesné informace“ a „nedopatřením“ byly zaměněny dva druhy šperků. Jakmile v další fázi začala firmě hrozit pokuta, své vyjádření změnila a začala trvat na tom, že šperky jsou osobním výrobkem Glenna Lehrera. V dalších dokumentech tvrdila, že to je nedorozumění mezi dodavatelem šperků a prodejcem, ale stejně to není důležité, protože tato tvrzení nemohla mít podstatnější dopad na rozhodnutí o nákupu. „Unikátnost šperků spočívá především v jedinečném a patentovaném brusu pana Lehrera, kterým disponují oba možné druhy šperků,“ argumentovala Emporia Style. Kromě toho je možné šperky do 30 dnů vrátit.



Autor: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Záběr z pokutovaného teleshoppingu nabízejícího šperky údajně osobně vyrobené Glennem Lehrerem

Pokutu 200 tisíc korun uložila vysílací rada podle zákona o regulaci reklamy. Ten zakazuje věcně nesprávné a nepravdivé informace, jež přimějí spotřebitele k nákupu, který by jinak neudělal.

Firma Emporia Style se rozhodla proti sankci bojovat u Městského soudu v Praze. Jeho senát ve věci rozhodoval na začátku prosince 2021.

Právní zástupci teleshoppingové firmy tvrdili, že závěry Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jsou nepodložené, neboť nevyslechla ani moderátorky, ani zástupce dodavatele šperků, ani šperkaře osobně. Také zdůraznili, že není nijak doloženo ovlivnění obchodního rozhodnutí spotřebitele.

A přišli také s námitkou, že je uložená pokuta příliš vysoká a pro Emporia Style je 200 tisíc korun likvidační částka. Maďarská firma přitom podniká od roku 1997 a podle veřejně dostupných informací v elektronických rejstřících vykazuje tržby ve výši skoro 20 milionů eur. Vysílací rada však podle názoru právníků měla nejprve vyhodnotit, jestli česká sankce nebude pro podnikání firmy znamenat existenční ohrožení.

Regulátor před soudem argumenty maďarské společnosti odmítl. „Způsobilost ovlivnit rozhodování spotřebitele je zde nasnadě – spotřebitel se domnívá, že si za relativně nízkou cenu může objednat šperk, který přímo ručně vyrobil celosvětově proslulý šperkař, a toto vědomí jej samozřejmě může podnítit k rozhodnutí o koupi,“ podotkla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Dodala, že teleshoppingový prodejce nikdy nijak nenaznačil vážnou finanční situaci.



Autor: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Záběr z pokutovaného teleshoppingu

Soud při projednávání žaloby připomněl, že zákon o regulaci reklamy dovoluje za klamavé obchodní praktiky uložit pokutu až ve výši pěti milionů korun. Úřad musí vyhodnotit okolnosti případu a tady šlo o opakovaná tvrzení v ranním bloku na celoplošné plnoformátové stanici.

Podle soudu není žaloba proti pokutě důvodná, protože podklady pro rozhodnutí vysílací rady jsou srozumitelné a odůvodněné. „K jeho přijetí vedla (RRTV) celá řada zjištění zdokumentovaných ve správním spise, která pak žalovaná řádně popsala v odůvodnění napadeného rozhodnutí. Předně to byly údaje o počtu vyrobených šperků inzerované na některých certifikátech zobrazených v průběhu vysílání, z nichž vyplývalo, že některé šperky byly vyrobeny v množství 50 kusů, což samo o sobě vedlo k důvodným pochybnostem o tom, že jeden každý z nich byl vyroben osobně a ručně šperkařem Glennem Lehrerem,“ poznamenal soudce Martin Kříž.

Pokud měla Emporia Style nějaké podklady dokládající správnost tvrzení v teleshoppingu, měla je vysílací radě dodat. Důkazní břemeno bylo na teleshoppingové firmě, podle zákona má doložit věrohodnost skutkových tvrzení v obchodním sdělení. Jenže žádné důkazy před uložením pokuty buď nenavrhla, anebo je sice naznačila, ale potom nebyla schopna je předložit.

Rozhodnutí o pokutě z roku 2019 (PDF)

Rozsudek z prosince 2021 (PDF)

„Řečeno jinými slovy, spotřebitel, jemuž byla uvedená nepravdivá informace o výrobci šperku opakovaně předkládána, mohl na jejím základě učinit rozhodnutí ohledně koupě takového šperku, protože zatoužil vlastnit šperk vyrobený osobně světoznámým šperkařem. Nelze pochybovat o tom, že zmíněná informace byla spotřebitelům v předmětných teleshoppingových blocích prezentována právě proto, aby je přesvědčila o vysoké kvalitě nabízených šperků založené na osobě jejich původce a vzbudila v nich úmysl pořídit si právě takový jedinečný šperk,“ stojí v rozsudku.

Námitky, že by pokuta byla moc vysoká, nebo dokonce likvidační, soud neshledal opodstatněnými. „Okolnosti daného případu (charakter obchodní činnosti žalobce spočívající v prodeji luxusních šperků z drahých kovů a kamenů, opakované nepochybně úplatné zadávání teleshoppingu v celoplošném vysílání televizního programu Televize Barrandov) naopak nasvědčovaly příznivé ekonomické situaci žalobce a vylučovaly možný likvidační charakter pokuty,“ pokračoval soud.

„Ve výsledku uložená pokuta, která dosahuje pouhých 4 % maximální možné sazby, nijak nevybočuje z mezí stanovených zákonem, je přiměřená okolnostem případu a je způsobilá splnit svůj účel. Nejedná se tak o sankci nepřiměřenou, tím méně o sankci zjevně nepřiměřenou,“ uzavřel soudce Martin Kříž.