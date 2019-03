 »  Kmitočty Jaromíra Nováka: Jak přivést optiku i do malých vesnic

Veřejná diskuze kolem cen za mobilní data je nutně ovlivněna kvalitou dat, která si vzájemně strany vyměňují a poté prezentují. Bohužel řečeno s klasikem, prvek očekávání…

… střídá prvek zklamání…

A pak stačí jeden bývalý radní ČTÚ (celé vlákno zde) a celá Potěmkinova vesnice “správně interpretovaných čísel”) se hroutí k zemi. Důvěru v sektor pohřbívají sami zástupci sektoru.

A přitom je to jednoduché. Práce s daty je jako práce s buzolou.

Kromě informací, které vydáváme každý rok ve výroční zprávě, jsme 16. října zveřejnili “Zprávu o vývoji trhu elektronických komunikací 2012–2017 se zaměřením na rok 2017”, která hodnotí vývoj trhu od roku 2012 do roku 2017. Poskytuje pohled na stav a vývoj trhu jak u vybraných služeb elektronických komunikací, tak sektoru elektronických komunikací jako celku. Vybraná agregovaná data byla zpracována do grafů a tabulek, včetně stručného popisného komentáře. Pro začátečníky je to tak ideální zdroj informací o situaci na trhu elektronických komunikacích nad rámec pravidelného ročního hodnocení trhu ve výročních zprávách.

Klikem na stránky o analýzách relevantních trhů, pokud prahnete po těchto informacích, se dostanete jednoduše k informacím, které trhy ČTÚ reguluje, jak jsou vymezené, jací hráči tam působí, jaké poslali v konzultaci připomínky a jaká nápravná opatření jim ČTÚ uložil.

Nad rámec vymezeného seznamu relevantních trhů jsme se v roce 2018 zaměřili také na důležitý trh mobilního backhaulu. ČTÚ považuje tento trh za klíčový zejména pro očekávané zavádění 5G sítí. Často jsme také slyšeli, že operátor je v područí pouze jednoho vlastníka backhaulové infrastruktury a nemůže proto navyšovat datové balíčky.

ČTÚ se proto v rámci uvedené předběžné analýzy zaměřil na popis stávající tržní situace a očekávaného vývoje v mobilních sítích a na trhu mobilního backhaulu, včetně předběžného posouzení současné i předpokládané úrovně konkurenčního prostředí na českém trhu s cílem indikovat potenciální tržní problémy rozvoje trhu spolu s posouzením možných regulačních zásahů ze strany ČTÚ. Při tvorbě dokumentu jsme spolupracovali, zejména z pohledu technických a technologických aspektů, s ČVUT.

V rámci této analýzy jsme neshledali v současné době rizika související s narušováním nebo omezováním hospodářské soutěže, ani důvody pro potřebu uplatnění ex-ante regulace u samostatného trhu mobilního backhaulu. Identifikovali jsme však riziko nedostupnosti vhodné optické infrastruktury pro účely vysokokapacitního mobilního backhaulu ve venkovských oblastech.

Proto jsme doporučili Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) zahrnout mobilní backhaul do možných dotačních titulů v rámci dalších připravovaných výzev, tak aby se rozšířil optický backhaul i na venkově. MPO nyní podle všech informací připravuje takovou dotační výzvu, neomezenou na mobilní backhaul, ale obecně na přivedení optiky tam, kde dosud není, tedy hlavně do těch nejmenších vesnic.

A protože se ČTÚ přihlásilo k iniciativě otevřených dat, můžete data o vývoji trhu nalézt i v našem katalogu otevřených dat. Long live open data!