 »  Kmitočty Jaromíra Nováka: Neomezená data v mobilu

Dávejte pozor na to, co si přejete, může se vám to vyplnit. A já jsem rád, že mé novoroční přání na Lupě se vyplnilo a dva ze tří současných mobilních operátorů nabízejí transparentně a i pro rezidenty neomezená data v mobilu.

Jak napsal Ondřej Malý pro Aktuálně, 1575 korun za neomezený hlas, SMS a data je nová maximální hranice telekomunikační služby na českém trhu (protože víc než neomezenost operátoři neposkytnou). Pro jednotlivce. Pro vícečetnou rodinu, která řeší i pevnou přípojku, hledejte strop u Vodafonu. O2 prý podle svých vyjádření něco chystá.

I ČTÚ něco chystá. Aukci. Velkou aukci. A v pondělí jsme ji posunuli do další fáze, neboť jsme zveřejnili vypořádání připomínek, které jsme obdrželi ve veřejné konzultaci k podmínkám aukce a k nákladovému modelu. V jednoměsíční lhůtě úřad vypořádal 143 stránek připomínek k podmínkám aukce a 51 stránek připomínek k nákladovému modelu. Během vypořádání mě překvapila jedna věc – jak málo se obecně ví, že připomínky, které úřad obdrží v rámci veřejné konzultace podle § 130 zákona, zveřejňuje, neboť je to součást předvídaného transparentního postupu.

Shrnutí vypořádání a hlavní změny v podmínkách byly již popsány na různých místech – uceleně a přesně například zde na Lupě od Davida Slížka. Pokud bych to měl shrnout, neprošly žádné návrhy na odkládání aukce (ani zjevné, ani skryté), neprošly žádné návrhy na nevyhrazení pásma pro nového operátora a jiné „aukci podminovávací“ návrhy, které by vedly k ohrožení cílů aukce (zvýšení konkurence a rozvoj 5G v ČR). ČTÚ naopak akceptoval připomínky ministerstva průmyslu a obchodu směřující k větší podpoře nového hráče a také zvýšil atraktivitu pro nového hráče v pásmu 3400–3600 MHz. Musím poděkovat celému týmu, který se vypořádání zúčastnil. A vlastně i všem 16 připomínkujícím místům, která investovala svůj čas a připomínky vypracovala a poskytla nám zpětnou vazbu. Dalším krokem bude konzultace s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Nechť je nám D1 milostiva.

Další veřejnou konzultací, která proběhla v čase prázdnin a která by rozhodně neměla zapadnout, je konzultace v rámci procesu refarmingu pásma 900 MHz. Úřad provedl veřejnou konzultaci ke změně přídělů společností O2, T-Mobile a Vodafone a v každé veřejné konzultaci obdržel jeden přípis, a to od společnosti T-Mobile, ve kterém podporuje dohodu refarmingu a postup ČTÚ, který má přinést širokopásmové služby v dosud fragmentovaném pásmu 900 MHz. Skvělé.

Příští týden začíná škola a jsou také svolána první zasedání sněmovních orgánů po prázdninách. A protože novela zákona o elektronických komunikacích zrychlující přenositelnost a snižující/zrušující smluvní pokuty je prioritou snad všech poslanců (koalice i opozice), bude hned čtvrtého září na jednání Hospodářského výboru sněmovní tisk 420 před třetím čtením. V kontextu zveřejněného sdělení Evropské komise s předběžnými námitkami ke sdílení sítí v České republice jsem zvědav, zda se zvýšila šance na přijetí pozměňovacího návrhu poslance Martina Jiránka, který by dával možnost ČTÚ reagovat na sdílení kmitočtů mnohem rychleji než probíhá šetření Evropské komise. No, nechme se překvapit.

A anketní otázka na závěr. Využili jste neomezené léto od T-Mobile? A na co jste spotřebovali nejvíce dat?