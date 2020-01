 »  Kmitočty Jaromíra Nováka: Od aukce přes velkoobchodní nabídky až po zákon

Aukci jsme připravili maximálně zodpovědně a pečlivě a dle našeho přesvědčení má potenciál splnit cíle, se kterými byla seznámena vláda minulý rok, tedy zejména posílení konkurence vstupem celoplošného infrastrukturního čtvrtého operátora a nastartování rozvoje 5G sítí. Vidíme to i na ohlasech z trhu, kdy existuje reálný zájem nových hráčů o účast v aukci, i obava stávajících operátorů z nové konkurence, která by rozpohybovala soutěž v segmentu domácností a celoplošně zajistila lepší podmínky pro zákazníky.

I v roce 2020 chceme udržet dosavadní vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a uživatelů služeb elektronických komunikací a poštovních služeb. Důležitá bude příprava a zprovoznění již zmíněného nástroje pro uživatelské srovnávání cen a kvality vybraných služeb elektronických komunikací. Samozřejmostí bude průběžné monitorování změn smluvních podmínek vybraných poskytovatelů služeb elektronických komunikací a jejich konkrétních dopadů na spotřebitele, včetně pravidelné informace do monitorovací zprávy ČTÚ, stejně jako monitoring obchodních praktik při poskytování služeb elektronických komunikací a provádění cílených kontrol se zaměřením na nekalé obchodní praktiky. To samozřejmě zahrnuje i úzkou spolupráci s ČOI například při kontrolách rádiových zařízení.

A jsme u písmene „Z“. „Z“ jako zákon. Náš zákon. Pro další rozvoj trhu elektronických komunikací bude totiž důležité včasné a správné provedení implementace Evropského kodexu pro elektronické komunikace (EECC) do národní legislativy. Implementační hodiny už tikají (návrh zákona je v současné době v meziresortním připomínkovém řízení). ČTÚ se proto bude i v roce 2020 aktivně podílet na projednávání implementační novely ZEK. Proč? Protože jen díky kvalitní legislativě, která jasně vymezuje pravomoci nezávislého regulátora, práva a povinnosti podnikatelů i účastníků/spotřebitelů, může probíhat efektivní dohled nad tak dynamickým trhem, jako je trh elektronických komunikací. A protože při psaní zákonů na každém slově záleží (to ví legislativci i lobbisti, viz například náš boj nad protispotřebitelskou novelou v roce 2014, zda má mít právo na maximální smluvní pokutu 20 % každý účastník, nebo „jen“ spotřebitel). Držme si palce, aby tentokrát lobbisti tahali za kratší konec. A to je konec. Mějte hezký rok 2020.