 »  Kmitočty Jaromíra Nováka: Připomínky k regulaci velkoobchodního trhu mobilních služeb

Novela zákona o elektronických komunikacích, která má mimo jiné za cíl zrychlit přechod ke konkurenci, postoupila do další fáze a pod senátním tiskem číslo 139 začala svou pouť v Senátu. Jako garanční výbor byl určen Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, který jej plánuje projednat na svém jednání 23. října 2019 v 10:30. Další výbor, který si projednání novely vyžádal, je Výbor ústavně právní, který ji má na programu také 23. října (ale již od 9:40).

Po měsíci skončila lhůta pro zaslání připomínek k návrhu ČTÚ na rozšíření seznamu trhů vhodných k regulaci o velkoobchodní trh mobilních služeb. Připomeňme si, že podle Výroční zprávy za rok 2018 působí na trhu kromě 3 síťových operátorů také 149 virtuálních hráčů. Pro zopakování – jejich tržní podíly:



Autor: ČTÚ

V roce 2018 se ČTÚ pro zlepšení situace na mobilním trhu zaměřil na dokončení Testu tří kritérií nově zvažovaného velkoobchodního trhu mobilních služeb. Cílem bylo prověřit existenci důvodů pro uplatnění nástrojů ex-ante regulace na tomto velkoobchodním trhu. Závěry provedeného testu potvrdily předpoklady pro uplatnění ex-ante regulace. Evropská komise ve své reakci vyjádřila pochybnosti o splnění všech kritérií, ale s jejími připomínkami se ČTÚ vypořádal a návrh na rozšíření seznamu relevantních trhů zaslal do veřejné konzultace.

Kdo poslal připomínky? Pokud se nám nějaký příspěvek nezatoulal, tak tu máme vyjádření společností O2, Vodafone, T-Mobile a virtuálů – Fayn a Český bezdrát.

Společnost Fayn upozorňuje na nerovné podmínky na velkoobchodním trhu a podporuje regulační aktivity ČTÚ. Konstatuje, že „…vzhledem k pokračujícím změnám na maloobchodním (koncovém) trhu se rozdíly mezi těmito podmínkami a podmínkami velkoobchodními nadále zvětšují. V neprospěch mobilních virtuálních operátorů, kteří nemohou na změny reagovat.“

Podporu regulace vyjadřuje i společnost Český bezdrát, která také poukazuje na neochotu síťových operátorů měnit velkoobchodní ceny, když tyto nejsou upravovány v závislosti na vývoji na maloobchodním trhu (velkoobchodní ceny společnosti Český bezdrát jsou stejné od května 2016), a to je podle jejich názoru známka jednoznačného zneužívání dominantního-oligopolního postavení na trhu.

„Chceme zdůraznit, že na telekomunikačním trhu působíme od roku 2002 a nejsme tedy žádnými nováčky, kteří si stěžují. Momentálně je ale stav takový, že pokud nedojde k regulaci dle trhu č. 5 v řádu jednotek měsíců, nebude již co regulovat, protože naprostá většina MVNO/MVNE skončí, nebudou mít totiž žádné zákazníky. Všichni přejdou zpět k MNO nebo k majetkově propojeným MVNO/MVNE.“

A jak to vidí síťoví operátoři? Všichni tři vítají možnost připomínkovat návrh opatření obecné povahy. A tady pozitivní tón končí. Vodafone se zaklíná vyjádřením Evropské komise a považuje test tří kritérií za nesplněný, tudíž nevidí oprávnění ČTÚ regulovat. Současně vytýká ČTÚ, že nezohledňuje v opatření obecné povahy „statement of objection“ ke sdílení sítí mezi CETIN/O2/T-Mobile a že nezohledňuje aktuální maloobchodní ceny, za které mobilní operátoři nabízí své služby. A podobně jako Cato starší ukončuje svá prohlášení slovy „Carthago delenda est“, prolíná se vyjádřením Vodafonu prohlášení „ČTÚ by proto neměl stanovit nový relevantní trh č. 5 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám“.

To si myslí i společnost T-Mobile, která poukazuje, že díky podmínkám aukce a vyhrazení spektra pro nového operátora neexistují bariéry vstupu. Také poukazuje na existenci novely ZEK, „která má vliv na hodnocení kritéria č 1 je navržená novela zákona č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikacích), ve které je navržena změna přenositelnosti telefonních čísel spočívající v tzv. ‚one-stop-shop‘. Kdy zákazník navštíví pouze nového (přejímajícího) operátora a stávající (opouštěný) operátor zákazníka již nekontaktuje. Toto opatření výrazně zjednoduší získání zákazníků například nově vstupujícímu operátorovi. Druhou změnou, kterou zavádí tato novela je prakticky zrušení závazků u rezidentních zákazníků, podnikajících fyzických osob a mikropodniků. Novela povoluje ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání s doplacením pouze jedné dvacetiny zbývajících měsíčních paušálů a to pouze v případě trvání smlouvy do tří měsíců od uzavření.“

O2 se ohrazuje proti zlehčování rozhodnutí Evropské komise.