 »  Kmitočty Jaromíra Nováka: Regulace velkoobchodního trhu, 60 GHz a otevřená data pro všechny

Včera na zasedání Rady ČTÚ proběhla diskuze a finální úpravy opatření obecné povahy č. 1. Nudná, většině čtenářů nic neříkající věta. Fakticky jsme se vypořádali s připomínkami Evropské komise k našemu 3K testu a připravili návrh dokumentu, který zařazuje velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám do seznamu tzv. relevantních trhů. Tedy trhů vhodných k regulaci ex-ante. Text bude dočištěn a v brzké době zveřejněn k veřejné konzultaci. Samozřejmě jsme reagovali na všechny připomínky Evropské komise a dokument obsahuje také grafy s aktualizovanými údaji z trhu. Žádný aktualizovaný údaj však neukazuje, že by se situace na velkoobchodním trhu zlepšila a že by virtuální hráči mohli nabízet obdobné nabídky jako síťoví operátoři.

V rámci dalšího postupu bude zajímavé také sledovat, zda budou probíhat jednání o změnách velkoobchodních smluv a s jakým úspěchem. Protože pokud si virtuál nemůže dojednat lepší podmínky velkoobchodní smlouvy, nemůže to být v analýze pokládáno za doklad toho, že trh funguje a neexistuje na něm bariéra vstupu.

Dalším velkým tématem, který bude Rada v dohledné době řešit, je „otevření pásma 60 GHz“. O tématu psal nedávno zde na Lupě Jakub Rejzek, tak jen krátce pohled za ČTÚ. Pro ČTÚ je otevření pásma 60 GHz priorita (osobně věřím, že to bude další stimul pro upgrade služeb a nabídky větších i menších operátorů). 24. září Rada projedná úpravu příslušného plánu na využívání rádiového spektra (PVRS) a v průběhu veřejné konzultace dokončí aktualizaci všeobecného oprávnění. Součástí řešení bude i portál včetně ověřovacího mechanismu z hlediska možného ovlivňování již existujících spojů novými. Cílem je mít komplexní řešení, které naopak nebude pod vlivem úředního šimla. Po všech změnách a veřejných konzultacích je reálný termín otevření šedesátky na konci tohoto roku.

V pátek 13. září začíná třetí ročník hackathonu veřejné správy, který máme tu čest společně organizovat s Nejvyšším kontrolním úřadem. Společně s dalšími českými úřady a ministerstvy, která věří v otevřená data, dáváme k dispozici datové sady veřejné správy společně s mentorskou pomocí. Chtělo by se říct, že třetí ročník je už rutina, ale zdá se mi, že společnost a „kluci a holky kolem otevřených dat“ zrajou jako víno. Tento ročník se zúčastní rekordní počet mentorů, protože kromě „obvyklých podezřelých“ NKÚ, ČTÚ, ČSÚ, ČSSZ, ČÚZK, VŠE, Sociologického ústavu Akademie věd, Ministerstva financí a Ministerstva vnitra se nově přidali a své datové sady nabídnou mentoři z Ministerstva zemědělství, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva spravedlnosti, Úřadu vlády, Českého rozhlasu, města Praha a Brno, Agentury ochrany přírody a krajiny a Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Hackathon pořádáme stále pod stále platným heslem „Je to i Váš stát, pojďte ho zlepšit!“ Takže pokud si chcete pohrát s otevřenými daty státu v krásném prostředí NKÚ v Praze-Holešovicích, poznat fajn lidi a třeba si i sáhnout na opravdického koordinátora otevřených dat MV ČR (Michal Kubáň – seznamte se – statečný člověk, který bojuje za otevřená data v ČR často i v nepřátelském prostředí), přijďte v pátek 50.1040344N, 14.4567469E, v 16:00 začíná představení datových sad.