 »  Kmitočty Jaromíra Nováka: Sdílím, sdílíš, sdílíme

Dne 7. srpna 2019 po více než třech letech vyšetřování Evropská komise vydala tiskovou zprávu, ve které prolomila alespoň částečně své mlčení a poodhalila své úvahy ohledně posuzování českého případu sdílení v mobilních sítích mezi společnostmi T-Mobile a O2/Cetin.

Ani Český telekomunikační úřad, ani Úřad na ochranu hospodářské soutěže nejsou účastníky tohoto řízení, takže tisková zpráva je v podstatě jediná informace, kterou máme k dispozici. Co tedy víme? Paní „hospodářsko-soutěžní“ komisařka Margrethe Vestagerová nám sděluje:

„Sdílení sítí operátory je obecně ve prospěch spotřebitele, protože s sebou nese rychlejší rozvoj sítí, úspory nákladů a pokrytí venkovských oblastí.“

To je pravda, sdílení obecně je dobrá věc – ve prospěch spotřebitele, zajišťující lepší kvalitu pokrytí i ve venkovských oblastech. Pojďme dál.

Pokud se ale objeví náznaky (v originále – when there are signs), že dohody o spolupráci mohou spotřebitele poškozovat, je naší povinností je prošetřit a zajistit, aby na trhu fungovala skutečná hospodářská soutěž.

To je opis obecné kompetence DG COMPETITON. S tím se nedá nic než souhlasit – DG COMPETION dohlíží na hospodářskou soutěž, a pokud objeví problém (náznak problému), prošetří ho a zajistí, aby soutěž mohla fungovat. Pojďme dál.

„V tomto případě se obáváme, že dohoda o sdílení sítí mezi dvěma největšími operátory v Česku omezuje hospodářskou soutěž v hustěji osídlených částech země.“

Evropská komise formuluje obavy, že dohoda o sdílení sítí mezi dvěma největšími operátory ve svém efektu omezuje hospodářskou soutěž v hustěji osídlených částech země. Tedy nevadí, jací dva čeští operátoři sdílí sítě, ale vadí příliš velký rozsah tohoto sdílení, tedy to, že síť sdílí kromě Prahy a Brna všude, včetně hustších aglomerací nebo ostatních velkých krajských měst.

Bránění inovacím?

Zajímavá je věta „Komise proto předběžně dospěla k závěru, že dohoda o sdílení sítí mezi dvěma hlavními českými mobilními operátory omezuje hospodářskou soutěž, čímž brání inovacím.“

Dá se tedy říci, že se Komise obává, že kvůli sdílení společnosti T-Mobile a O2/Cetin nemusejí tak razantně inovovat, jak by musely, kdyby sdílení neprobíhalo. To je samozřejmě diskutabilní; je jen škoda, že nevidíme to, co vidí právníci obou dvou operátorů, a podrobnosti toho, na čem Komise své tvrzení staví, protože se na první pohled nezdá, že inovace nebo třeba míra pokrytí jsou to, v čem by Česko nějak zaostávalo za zbytkem Evropy.