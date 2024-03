Kolik odstínů má Magenta TV? T-Mobile a jeho televizní služby v Evropě

V jednom z předchozích článků jsme se zajímali o parametry televizních služeb, které provozuje v Evropě pod svou značkou nadnárodní gigant Vodafone. Tentokrát nahlédneme do služeb jiného velkého operátora – korporace Deutsche Telekom, která působí celkem v 36 zemích celého světa pod značkami Telekom nebo T-Mobile. Na většině trhů, kde operátor se sídlem v německém Bonnu působí, nesou jeho televizní služby značku Magenta TV.

Magenta TV v Německu

Služba v minulosti nesla obchodní označení Entertain TV a my jsme si ji podrobně představili zde. V únoru tohoto roku prošla rozsáhlou aktualizací a celkovou revizí. 15. února tak služba mohla nabídnout zcela nové uživatelské rozhraní s důrazem na individuální potřeby každého uživatele.

Nová verze uživatelského rozhraní Magenta TV Autor: Deutsche Telekom

Nová verze uživatelského rozhraní dostala osobní panel rychlého spuštění, který mohou klienti použít k uspořádání svých oblíbených aplikací. Často používaný obsah se také automaticky objeví na domácí stránce služby. Novinkou je také to, že v budoucnu se všechny relevantní informace o obsahu objeví už při vyhledávání – bezplatná dostupnost na Magenta TV nebo u partnerů bude označena zeleným zaškrtnutím.

„Naším heslem je centralizace vyhledávání obsahu,“ řekl k tomu Arnim Butzen, ředitel televizních služeb. „Ať už jde o Magenta TV, nebo o naše partnery, jako je Netflix, Disney nebo RTL – u nás klienti najdou centrální domov pro svůj oblíbený obsah. Magenta TV se tak stává chytrým agregátorem pro všechny vaše sledovací návyky,“ dodal.





Nové uživatelské rozhraní ale není podporováno předchozími generacemi zařízení Entertain TV, tedy media receivery s HDD (MR 201/401/601). Místo toho je nutné použít set-top box s názvem Magenta TV One (což je německá verze i u nás používaných přístrojů). Zařízení podporuje 4K UHD, HDR, Dolby Vision a Dolby Atmos, má integrovaného hlasového asistenta a dálkový ovladač s mikrofonem.

Základní nabídka služby obsahuje celkem pět tarifů (včetně těch kombinovaných, které mají v měsíčním poplatku započítaný přístup do VOD služeb). Nejvyšší tarif obsahuje více než 180 kanálů (více než 150 v HD + 3 ve 4K UHD), další obsah je dostupný přes videotéku Magenta TV+ (dříve Megathek).

Součástí kombinovaných tarifů jsou Netflix, Disney+, DAZN, RTL+ Premium a WOW (německá varianta britské služby NOW od Sky). Více v přiložené tabulce, případně v kompletním přehledu nabídky.

Tarify Magenta TV pro Německo Autor: Deutsche Telekom

Magenta TV v České republice

Český T-Mobile nabízí Magenta TV ve dvou distribučních variantách: jako „digitální“ televizi, šířenou po internetu, a také jako televizi satelitní. Nabídka té první je podstatně rozsáhlejší a obsahuje čtyři základní tarify, označené jako S, M, L a XL. V nejvyšším tarifu je k dispozici 169 kanálů, z toho 111 v rozlišení HD, v ceně je i kompletní HBO balíček včetně přístupu do HBO Max.

Pokud tarif objednáte online, dostáváte k tomu ještě přístup do Magenta videotéky na tři měsíce zdarma. Všechny tarify obou verzí lze objednat za zvýhodněnou cenu na první tři měsíce sledování, další zvýhodnění je dostupné po zařazení služby do Magenta 1.





Tarify digitální televize Magenta TV Autor: T-Mobile Czech Republic

Oproti tomu satelitní verze nabízí tři základní tarify: S, M a L. V nejvyšším tarifu je 114 kanálů, z toho 53 v HD, parabola a instalace v ceně, jako dárek videotéka Canal+.

V nabídce jsou také rozšiřující balíčky, v digitální variantě celkem sedm (2× Voyo, 2× HBO, Canal+, pro dospělé a zahraniční), v satelitní variantě tři (2× HBO a Canal+). Součástí nabídky je i aplikace Magenta TV.

Můžete si pronajmout i příslušné zařízení ke sledování (za poplatek, značky Skyworth nebo starší Kaon). Služba je k dispozici i pro Apple TV box.

Magio Televízia na Slovensku

V nabídce Slovak Telekom je TV služba označena jako Magio TV, stejně jako v Česku má internetovou a satelitní variantu. V internetové distribuci jsou dvě tarifní řady, každá se třemi variantami, označenými jako M, L a XL. První je Magio Televízia, služba s úvazkem na 24 měsíců, druhou Magio TV Predplatné, bez závazku, vždy s poplatkem na 30 kalendářních dnů.

Tarifní řady mají rozdílné ceny. V nejvyšší variantě XL je k dispozici více než 120 kanálů včetně českých veřejnoprávních i komerčních v rozlišení SD/HD/4K, videotéky Canal+ a Voyo Start. Opět je možné získat zvýhodněnou cenu služby zařazením do Magenta 1.

Programová nabídka XL tarifu Magio TV Autor: Slovak Telekom

Součástí vybraného tarifu je i sedmidenní archiv pořadů. Formou placeného rozšíření můžete objednat i přístup do HBO Max nebo Canal+ (tam, kde není součástí tarifu), další sportovní stanice jsou pak také sloučeny do rozšiřujícího balíčku s názvem Šport Extra.

Obsah balíčku Šport Extra Autor: Slovak Telekom

Stejně jako u české verze TV služby lze pronajmout zařízení – Magio box. V nabídce je více druhů zařízení podle distribuční varianty. Včetně stále provozovaných, ale již nenabízených modelů jde o cca 20 různých modelů značek Kaon, Skyworth nebo Tatung.

Magenta TV v Rakousku

V Rakousku působí operátor pod značkou Magenta Telekom, TV služba se nazývá tradičně Magenta TV. Nabízí se tři televizní tarify – TV S, TV M, TV L, v nejvyšší nabídce jde o více než 170 kanálů (z toho 110+ v HD). K vybranému tarifu nový klient dostává na prvních 8 měsíců slevu ve výši 5 EUR (při splnění podmínek), s každým vyšším tarifem narůstá základní počet připojených zařízení (dvě) o jedno další.

Lze dále ještě rozšířit o exkluzivní partnerské nabídky od Sky Austria v podobě Premium nebo Kompakt balíčků. Dále lze použít aplikace Disney+, Prime Video, DAZN, RTL+ a další. TV službu lze objednat i v rámci triple-play nabídky za výhodnější cenu.

Tarify Magenta TV pro Rakousko (automatický překlad) Autor: Magenta Telekom AT

Za příplatek k vybranému tarifu lze pronajmout kombinovaný Magenta TV box. Ten disponuje regionální odlišností – dálkový ovladač s technologií Bluetooth k němu dodává velmi známý rakouský výrobce příslušenství Ruwido. Velmi krátce k technickým údajům: CPU Amlogic S905X4, paměti 2 GB DDR4 a 16 GB eMMC, integrovaný DVB-C tuner, OS Android 10.

Rakouský Magenta TV Box Autor: Magenta Telekom AT

Telekom TV v Maďarsku

Magyar Telekom Nyrt., maďarská součást operátora, nabízí TV službu jako Telekom TV v internetovém i satelitním provedení. Online varianta sledování má název Telekom TV Go. Na rozdíl od ostatních výše popisovaných jsou zde kanály televize veřejné služby (na základě tzv. „druhého mediálního zákona“ z roku 2010) vyčleněny do extra balíčku, jehož obsah je rovněž povinnou součástí všech tarifů.

Tarify internetové distribuce mají kromě veřejnoprávního balíčku další čtyři varianty, označené jako S, M, L a L+. Z hlediska počtu obsažených kanálů jde o výběr mezi 35 kanály tarifu S a 118 kanály ostatních tarifů. Jejich hlavní odlišností jsou totiž další přidané funkce nebo videotéky, viz přeložené srovnání ze stránek operátora:

Srovnání tarifů internetové distribuce (automatický překlad) Autor: Magyar Telekom

Tarify satelitní distribuce jsou oproti tomu pouze dva, nazvané Základ a Super Family HD, plus povinný veřejnoprávní balíček. Součástí obou distribučních verzí je i přístup do online aplikace Telekom TV Go. Počet kanálů zde operátor neuvádí, k 18. 3. 2024 autor dospěl k číslu 110 (mimo videotéky).

Dále jsou k dispozici čtyři volitelné rozšiřující balíčky, z toho 2× HBO, dále 4K balíček a balíček s kanály pro dospělé. Za příplatek jsou také služby Record&Go k tarifům S a M, v základní verzi 30 hodin, ve verzi Extra + dalších 100 hodin (obsahují omezení vložená majiteli vysílacích práv).

TV služby v Chorvatsku

Chorvatská součást operátora Hrvatski Telekom (HT) nabízí dvě zcela technologicky odlišné služby: v internetové a satelitní distribuci MaxTV, v DVB-T2 EvoTV.

Internetová MaxTV nabízí tři základní tarify – S, M a L, v nejvyšší nabídce jde o více než 150 kanálů. Pokud si klient objedná tuto verzi služby v rámci triple play tarifu L, v ceně dostává navíc filmový a sportovní rozšiřující balíček a set-top box „MaxTV box“. Streamovat může po optice 1 Gb na downloadu / 500 Mb na uploadu. To celé za 1 euro měsíčně po dobu 3 měsíců. Celkem 9 rozšiřujících balíčků (z toho 3× filmový a 1× sportovní).

Zařízení pro internetovou MaxTV Autor: Hrvatski Telekom

Satelitní MaxTV nabízí dva základní tarify – Základ a Základ Extra a k nim sedm rozšiřujících balíčků (3× sportovní, 3× filmový, 1× pro dospělé). V nabídce jsou také přístroje od značek SEI Robotics, Samsung a Kaon (pro internetovou distribuci) a Kaon, Intek nebo Pace (pro satelitní distribuci).

EvoTV je placená služba v terestrické distribuci (DVB-T2). Sledování je podmíněno pronájmem nebo zakoupením set-top boxu dodávaného operátorem, popřípadě je možné pronajmout si jen CI modul do svého zařízení.

Hrvatski Telekom dodává zakázkový set-top box od nizozemského Reboxu, model 622T2. Služba je dostupná po celém území Chorvatska všude, kam dosahuje signál DVB-T2. Programovou nabídku služby si může klient složit z připravených balíčků v online konfigurátoru – ukázková konfigurace v českém překladu je přiložena níže.





Ukázková konfigurace služby EvoTV (automatický překlad) Autor: Hrvatski Telekom

Nabídka kanálů je velmi podobná internetové MaxTV, včetně možnosti sledovat prémiové programy HBO a Cinemax. Níže je přehled kanálů v ukázkové konfiguraci.

Obsah ukázkové konfigurace služby EvoTV Autor: Hrvatski Telekom

Magenta TV v Černé Hoře

V další z republik bývalé Jugoslávie, Černé Hoře, byla dříve nabízená platforma ExtraTV postupně přeměněna v průběhu minulého roku rovněž na Magenta TV, a to se dvěma základními tarify, M a L. Prodává se samostatně, případně v kombinovaných balících služeb s internetem a/nebo telefonem. Ve vyšším tarifu je více než 170 kanálů, z toho 110 v HD rozlišení. K základním tarifům je možné přikoupit celkem 9 rozšiřujících balíčků, jejichž seznam naleznete níže. Součástí nabídky je i možnost TV boxu (totožného s ostatními zeměmi) a aplikace Magenta.

Rozšiřující balíčky černohorské Magenta TV Autor: Črnogorski Telekom

Magenta TV v Polsku

Na závěr televizní služba polského T-Mobilu. Magenta TV tu je ve třech základních tarifech S, M a L. Opět samostatně, nebo v kombinovaných balících služeb s internetem a/nebo telefonem, které nesou název Magenta Dom. Samozřejmostí je možnost objednat si set-top box. Ke službě patří aplikace Magenta TV a vlastní videotéka, zákazníci mají přístup do služeb HBO Max, Tidal a Player.

Tarify polské Magenta TV Autor: T-Mobile Polska

Většina tzv. prémiových kanálů je součástí nejvyššího tarifu L, a to včetně HBO a sportovních kanálů Eleven Sports. Jediným nabízeným rozšířením je partnerská nabídka Canal+ Prestige.

Canal+ Prestige (automatický překlad) Autor: T-Mobile Polska