Komerčním televizím se loni dařilo. Zisk Novy překročil miliardu

Hospodaření televizní skupiny Nova skončilo v roce 2021 ziskem, který přesáhl miliardu korun (1 046 468 000 Kč). Je to o pětinu víc než v roce 2020. Firma to uvedla ve výroční zprávě.

Nejsilnějším zdrojem výnosů je pořád vysílání reklamy na programech šířených prostřednictvím pozemních vysílačů. Z celkových tržeb 6,1 miliardy korun loni Nova za tuto reklamu utržila 4,4 miliardy korun. Výrazně ale posílil také prodej reklamního prostoru na internetu a výnosy z předplatného za službu Voyo. V této kategorii se tržby oproti roku 2020 zvedly o skoro 35 procent na 340 milionů korun. „TV Nova v minulém roce do digitálního rozvoje intenzivně investovala a Voyo významně překonalo očekávání a posílilo svoji pozici v konkurenci se světovými giganty,“ napsala v úvodním slově výroční zprávy generální ředitelka Klára Brachtlová.

Výnosy TV Nova v roce 2021 Autor: TV Nova

„Každý den si TV Nova buduje důvěru svých diváků zejména kvalitním programem, a to jak řadou oblíbených seriálů, zábavních pořadů, kriminálních a romantických seriálů, tak i reality show a atraktivními soutěžemi,“ uvedla.

Dále podotkla, že mezi nejúspěšnější projekty minulého roku patřily nekonečný seriál Ulice, detektivní seriál Specialisté, kulinářská soutěž MasterChef nebo novinka Souboj na talíři, v níž tři špičkoví šéfkuchaři provedli diváky Českou republikou a snažili se na těch nejobyčejnějších místech nalézt ta nejlepší lokální jídla.

„Diváci se mohli bavit i u premiérových dílů reality show Výměna manželek, Malé lásky, Utajený šéf, Tvoje tvář má známý hlas, Šampioni nebo oblíbené pěvecké soutěže Superstar. Novinkou minulého roku byla reality show Love Island, která si vedla výborně mimo jiné i v online prostředí a zabodovala svou vlastní aplikací. S velkým ohlasem se setkal nový seriál Pan profesor v hlavní roli s Vojtou Dykem a Beátou Kaňokovou,“ vypíchla generální ředitelka programové pilíře.





Připomněla spuštění stanic Nova Lady, Nova Sport 3 a Nova Sport 4.

Se sledovaností za loňský rok je Nova spokojená. „V TOP 500 nejsledovanějších pořadů za rok 2021 (včetně zpravodajských a sportovních) v cílové skupině 15–54 obsadily pořady skupiny Nova 369 míst,“ napsala šéfka Novy. Televize má pozici generální ředitele zdvojenou, druhým generálním ředitelem je Jan Vlček.

Cílová divácká skupina 15–54 let je pro Novu nejpodstatnější, zatímco Česká televize uvádí sledovanost za všechny diváky starší 15 let a televize Prima sleduje statistiky především u diváků ve věku od 15 do 69 let.

„Skupina Nova v roce 2021 obsadila první místo v podílu na sledovanosti v cílové skupině 15–54 v hlavním vysílacím čase (19:00–23:00) s 36,20 % i v celodenním vysílání s 33,30 %. V celodenním vysílání dosáhly stanice skupiny v cílové skupině 4+ průměrného zásahu (průměrný počet diváků, kteří alespoň tři minuty kontinuálně sledovali dané stanice) 4,485 milionu diváků denně,“ dodává výroční zpráva konkrétní údaje.

Výroční zpráva dále zdůrazňuje snahu společnosti o průkopnický přístup, neboť chce být inspirativním místem i pro nastupující generace. Hlavní prioritou společnosti pro rok 2022 zůstává televizní vysílání a udržení vedoucí pozice v podílu na sledovanosti v cílové skupině 15–54. Další prioritou jsou investice do digitálního rozvoje a streamovací služby Voyo s cílem upevnit pozici nejsilnější lokální streamovací služby.

Spokojenost také na Primě

„Z pohledu výsledků hospodaření je mi potěšením informovat, že hospodářský rok 2021 byl dalším v řadě úspěšných roků. I přes komplikace spojené s pandemií covid-19 a turbulentní vývoj na trhu televizní a online reklamy dosáhla společnost zisku před zdaněním ve výši 802 933 000 Kč, což je proti předchozímu roku nárůst o 177 227 000 Kč,“ chlubí se ve výroční zprávě televize Prima generální ředitel Marek Singer.

Ten dále podotýká, že základní cíle v oblasti sledovanosti, které si společnost pro rok 2021 vytyčila, byly splněny. Podíl průměrné sledovanosti skupiny programů TV Prima v obchodované cílové skupině 15–69 let dosáhl hodnoty 25,08 %, takže si udržely pozici získanou v roce 2019.

Také Prima v roce 2021 spouštěla nové stanice: archivní program Prima Star a program Prima Show s pořady žánru reality show. Seriálovým fenoménem byla Slunečná, jejíž premiérové díly vidělo průměrně 1,24 milionu diváků starších 15 let a nejsledovanější epizodu (2. března 2021) si pustilo dokonce 1,44 milionu diváků starších 15 let (podíl na sledovanosti dosáhl 30,71 %). V internetovém videoarchivu Primy měla Slunečná v roce 2021 celkem 21,5 milionu zhlédnutí.

Více než milionem diváků se mohla pochlubit také seriálová novinka Hvězdy nad hlavou, kterou průměrně sledovalo 1 012 000 diváků starších 15 let (při průměrném podílu 24,52 %). Přes milion se dostala i čtvrtá sezona Poldy a v pozdějším večerním čase se úspěšně uvedl pořad Inkognito s průměrnou sledovaností 534 000 starších 15 let (podíl 18,59 %).

Seriály tvořily v roce 2021 podle výroční zprávy celkem 27 % vysílání hlavního kanálu Primy. Druhou nejčastější kategorií pořadů byla zábava (21 %), následovaly filmy (15 %). Reklama zabrala skoro 19 % vysílání, kolem této hodnoty se její podíl pohyboval i na dalších stanicích.

Celkové tržby z prodeje reklamy v televizi, na internetu a v rádiích patřících do stejné mediální skupiny dosáhly 3,76 miliardy Kč (předloni to bylo 3,52 miliardy Kč). „Pandemie covid-19 a v několika vlnách se opakující protipandemická opatření vlády i v roce 2021 významně ovlivňovaly chování zadavatelů mediální reklamy. Po nervózní jarní sezoně a nestandardně krátké vedlejší letní sezoně došlo na podzim k významnému oživení. Management společnosti tak nemusel v klíčové programové oblasti sahat k tak razantním opatřením jako v roce 2020,“ ohlédli se za uplynulým rokem jednatelé firmy.





Výnosy TV Prima v roce 2021 a v roce 2020, údaje v tis. Kč Autor: Repro Výroční zpráva FTV Prima za rok 2021

Pochválili zpravodajskou stanici CNN Prima News a její web. Sledovanost kanálu v průběhu roku 2021 pozvolně rostla. „Nad očekávání se v průběhu celého roku dařilo online části CNNPrima.cz, jejíž měsíční výkon pravidelně překonával 4 miliony unikátních návštěvníků,“ podotýká výroční zpráva. Rozvoj CNN Prima News a zpravodajství obecně je jednou z programových investic také v tomto roce. Jako důležité dokument označuje rovněž investice v online oblasti, hybridním vysílání HbbTV a videa na vyžádání. Celkově je cílem dosáhnout vyšší atraktivity skupiny Prima pro mladší cílovou skupinu diváků.

„Dominoval trend zvýšeného zájmu zadavatelů o prodej videoreklamy a obsah webů provozovaných společností na tuto skutečnost odpovídajícím způsobem reagoval. Portál iPrima, PrimaPlay, platforma HbbTV i zpravodajský web CNN Prima News potvrdily svoje pozice mezi českými internetovými poskytovateli obsahu a pokračovaly v růstech návštěvnosti,“ hodnotí manažeři minulý rok.