Končí podpora Windows 8.1, MacBook Pro s M2 je pomalejší než M1, web3 telefon Solana

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Už 10. ledna 2023 skončí podpora Windows 8.1, tedy ne zrovna populární verze tohoto operačního systému. Windows začnou od července své uživatele upozorňovat. Microsoft nabídne prodlouženou placenou podporu. Windows 8.1 používají asi tři procenta uživatelů Windows.

MacBook Pro s čipem M2 a 256GB úložištěm bude pomalejší než předchůdce s M1. Řeč je konkrétně právě o úložišti. To nově nebude mít dva 128GB NAND flash čipy a dvoukanálový přístup, ale pouze jeden 256GB čip. Sekvenční čtení poklesne z 2,9 na 1,45 GB/s, zápis spadne z 2,2 na 1,46 GB/s. U vyšších verzí úložišť už by problémy být neměly.





Windows Defender může přespříliš zatěžovat procesory od Intelu. Při běžné činnosti je dokáže vytížit na jednotky procent, zjistil autor aplikace Counter Control Kevin Glynn. Defender někdy využívá sedm hardwarových čítačů sledující výkon procesorů Intel.

Solana představila telefon Saga postavený na web3. Spuštěný byl Solana Mobile Stack, což je web3 vrstva, na níž je telefon postavený. Základem je Android. Součástí je i fond pro vývojáře s 10 miliony dolarů.

OpenAI se naučila hrát Minecraft. Dokáže se učit z videozáběrů hry, a to pomocí Video PreTraining.

Je zde tradiční Stack Overflow Developer Survey 2022. Nejrozšířenějším jazykem je JavaScript následovaný HTML/CSS, SQL, Pythonem, TypeScriptem a dalšími. Na komunikaci se nejvíce používá Zoom těsně následovaný Teams a Slackem. Mezi databázemi vedou PostgreSQL a Redis.

Amazon spouští nástroj CodeWhisperer. Jde o alternativu ke GitHub Copilot od Microsoftu, který před pár dny vstoupil do ostré verze. CodeWhisperer umí našeptávat při psaní kódu, učí se na dalších kódech. Podporuje hlavní jazyky jako Python či Java a řadu IDE.

SpaceX upozorňuje, že v USA může dojít k velkému rušení a výpadků služby Starlink. Je to součást boje o frekvenci 12 GHz. K varování se připojil i operátor Dish.

Hewlett Packard Enterprise je prvním velkým dodavatelem serverů, který nabídne model s ARM čipy Ampere Altra Max. Ty jsou prozatím k využití zejména v některých cloudech. Modely ProLiant RL300 Gen11 budou k dostání během třetího kvartálu.

Dodávky serverů velkým hráčům začínají ochlazovat. Analýza TrendForce uvádí, že čínští hráči jako Alibaba nebo Tencent snížily objednávky a že západní alternativy se k tomu brzy mohou uchýlit také. Celoroční růst serverů se má dostat na pět procent.

British Telecom požádal britskou vládu, aby dostal více času na odstranění technologií Huawei ze své sítě. Důvodem je nedostatek čipů a dalších komponent, což zpožďuje dodávky. U nás se o co největší přechodové termíny operátoři rovněž snaží.

Open RAN dodavatel Parallel Wireless propustí značnou část zaměstnanců, informuje Light Reading. Podle ředitele je důvodem realita pomalé adopce Open RAN, problémy s dodavatelskými řetězci a globální ekonomikou.

Stará grafika Voodoo 5 získává ovladač podporující širokoúhlé monitory, a to pod Glide, Direct3D a OpenGL. Ovladač 3Dfx Wide Driver není prací 3Dfx (dnes součást Nvidie), ale neznámého vývojáře. Maximální rozlišení je vzhledem k výkonu 1600 × 900 a 1920 × 800 pixelů.

Česká firma Revolgy získala ocenění Google Cloud Breakthrough Partner of the Year pro Evropu, Blízký východ a Afriku. „Google každý rok vybírá pro ocenění Google Cloud Breakthrough Partner of the Year v regionu EMEA jednoho certifikovaného partnera, u něhož navázaná spolupráce vedla k dalším přínosným technologickým průlomům a mimořádnému růstu zákaznické základny nebo příjmů,“ informují firmy. Třetinu v Revolgy drží v Česku aktivní fond Sandberg Capital. Firma se také stala součástí The Linux Foundation a s Google Cloudem se uchází o státní cloud.

Projednává se, jak by měla vypadat certifikace cloudů v Evropské unii. Řeší to ENISA. Svaz průmyslu a dopravy ČR opět upozorňuje, aby se řešily technické aspekty, a nikoli politické. Existují obavy, že se Francie a Německo s projektem evropského cloudu snaží o protekcionismus.

Tržby v cloudu za první kvartál vyskočily o 26 procent na 126 miliard dolarů, spočítala Synergy Research Group. Nejvíce rostou IaaS a PaaS.

ARM chystá ray tracing pro mobilní zařízení. Bude součástí chystaného grafického čipu Immortalis-G715, který má být o 15 procent rychlejší než Mali-G710. Samsung už dříve oznámil, že chystá čipy se zabudovaným RDNA2 od AMD. Imagination Technologies má rovněž přinést ray tracing.

MediaTek vydává mobilní čip Dimensity 9000+. Jde o iteraci původní verze 9000. Vyrábí se 4nm procesem, má čtyři jádra Cortex-A510, tři jádra Cortex-A710 a jedno Cortex-X2 až na 3,2 GHz. Součástí je 8MB L3 cache, podpora LPDDR5X-7500 a grafika Mali-G710. MediaTek plně konkuruje high-endu od Qualcommu.

USA se podařilo odstavit ruský botnet RSOCKS, který byl použit pro vniknutí do údajně milionů počítačů a dalších zařízení po celém světě. Zájemci si mohli koupit proxy přístup od 30 dolarů na den.

Intel odložil výstavbu čipové továrny v Ohiu. Vytváří nátlak na americké zákonodárce, kteří stále neschválili Chips Act, tedy balík s financováním ve výši 52 miliard dolarů. Továrna v Ohiu má vyjít na 20 miliard dolarů a Intel chce značné státní pobídky. Podobně mu Německo poskytlo miliardy na výstavbu ve východní části země. Podobně mluví také tchajwanská waferová firma GlobalWafers. Pokud prý Chips Act neprojde, plánovaná výstavba továrny v Texasu se uskuteční v Jižní Koreji.

VMware začíná více mluvit o vSphere jako službě. Jde o Project Arctic, který více popsal The Register. IBM zase spouští mainframe ve formě cloudu. Lze získat virtuální stroje poháněné systémem z/OS.

Siemens za 1,6 miliardy dolarů kupuje americkou firmu Brightly Software, prodávajícím je Clearlake Capital. Siemens chce expandovat v SaaS byznysu. Brightly využívá cloud pro sběr dat ze senzorů instalovaných v budovách.