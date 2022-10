Konec Chromu na Windows 7 a 8.1, Apple zdražuje předplatné, rekord v přetaktování

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Velký únik dat z Microsoftu. Firmě ze serverů Azure Blob Storage uniklo 2,4 TB informací o 65 tisících firemních zákaznících ve 111 zemích. Průšvih dostal název BlueBleed. Týká se to i Česka včetně ministerstev, k vyhledávání lze použít nástroj od SOCRadar.

Apple zdražil předplatné služeb Apple Music, Apple TV+ a Apple One. Music pro jednotlivce nyní vyjde na 165 korun a pro rodiny na 259 korun. TV+ přijde na 199 korun. One pro jednotlivce nyní stojí 339 korun, verze pro rodiny 449 korun.

Apple také do světa vypustil operační systém macOS 13 Ventura. Ten především dále propojuje Mac s dalšími systémy a zařízeními Applu. Rovněž došlo na vydání iPadOS 16.

Google ukončí podporu Chrome na Windows 7 a 8.1. Poslední podporovanou verzí bude Chrome 110, který vyjde 7. února. Začátkem příštího roku také končí rozšířená placená podpora sedmiček.





Microsoft vydal vlastní malý počítač s čipem ARM. Jde o projekt Volterra nově pojmenovaný jako Windows Dev Kit 2023. Jde o takovou obdobu Macu Mini určenou vývojářům. Microsoft tímto chce více rozšířit ekosystém Windows o podporu ARMu. Přístroj vyjde na 699 eur a jeho součástí je Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3. Na Windows for ARM se pracuje i ve vývojovém centru v Praze.

Vláda USA bude vyžadovat povinné označení bezpečnosti IoT zařízení. Důvodem jsou obavy z toho, že právě IoT prvky různého původu, úrovně zabezpečení a aktualizací budou tvořit velké kyberbezpečnostní problémy. Označování začne platit příští rok.

Američtí žalobci obvinili třináct lidí ohledně špionáže spojené s Čínou. Jeden z případů se má týkat i ovlivňování federálního vyšetřování nejmenované čínské společnosti, což má být údajně Huawei.

Firma Stability AI stojící za generátorem obrázků Stable Diffusion získala investici 101 milionů dolarů při ocenění jedné miliardy dolarů. Těžit z toho bude mimo jiné AWS, kde startup provozuje přes čtyři tisíce karet Nvidia A100.

Shutterstock se nebude bránit obrázkům vygenerovaným umělou inteligencí. Ty budou moci být součástí databáze a nabídky. Autoři, na základě jejichž děl se neuronka naučila vytvářet nové výtvory, budou odměňováni.

Menší investoři Meta Platforms nejsou spokojení s plány Marka Zuckerberga na vytvoření metaverza. V otevřeném dopise chtějí, aby se firma zase začala soustředit na core věci, propustila 20 procent lidí a ušetřila miliardy dolarů ročně. Kritizují mimo jiné velký propad akcií. Zuckerberg uvedl, že projekt metaverza nemusí být v zisku klidně deset let, a posílá do něj desítky miliard dolarů. Nad Metou má díky silným akciím kontrolu.

To se ostatně potvrdilo při posledních kvartálních výsledcích, kdy Meta snížila zisk z devíti na 4,4 miliardy dolarů. O čtyři procenta spadly i tržby. Stojí za tím právě investice do metaverza. Sekce Reality Labs byla ve ztrátě 3,7 miliardy dolarů. Meta také bude dotovat VR headset Quest Pro, který i tak stojí zhruba 40 tisíc korun. Zuckerberg nadále o celé oblasti mluví jako o dlouhodobé vizi. Na příští rok plánuje novou generaci dostupných VR headsetů.

Googlu ve třetím čtvrtletí meziročně klesl zisk o pět miliard dolarů. Stále činí 14 miliard dolarů. Tržby poskočily o šest procent. Vedení podniku nyní analyzuje veškeré své projekty a chce hledat větší efektivitu.

Padl rekord v přetaktování procesoru. Model Intel Core i9–13900K se povedlo vyšroubovat na 8812 MHz, přičemž standardní maximální boost je 5800 MHz. Overclocker známý jako Elmor použil desku Asus ROG Maximus Z790 Apex a 32 GB RAM G.Skill DDR5–4800.

Nejrychlejší pamětí mají frekvenci 7,8 GHz. G.Skill představil model Trident Z5 pracující s DDR5–7800. Časování je CL38–48–48–125–173. K dispozici budou 16GB moduly.

Dvě korekce technologických hypů od Canalysu. Většina projektů kolem metaverza bude do roku 2025 mrtvých a 3D tisk se nedostal do skutečného mainstreamu, což mrzí i HP, které do této oblasti výrazně investovalo v rámci snahy přeorientovat se z notebooků a tiskáren.

Vyšel výrazně rychlejší Python. Verze 3.11 má některé operace zrychlit až o 60 procent, v průměru to dělá 25 procent.

Amazon Web Services jen do datacentra v Irsku koupil 105 nových dieselgenerátorů, píší The Times. To značí obavy z blackoutu a rostoucích cen energií. Datacentra v Irsku odebírají 14 procent elektřiny. Energie mají dopady i na česká datacentra, která mimo jiné zdražují.

Microsoft výrazně navýšil příjmy GitHubu. Tržby nyní jsou miliarda dolarů (ARR), zatímco v době akvizice za 7,5 miliardy dolarů v roce 2018 to bylo mezi 200 a 300 miliony dolarů. Na platformě je 90 milionů aktivních uživatelů.

SAP má problémy opustit Rusko. Reuters píše, že německý podnik doposud nenašel kupce tamních aktiv. SAP v Rusku v dubnu přestal aktivně působit a společnost uvádí, že úplné opuštění chce vyřešit, co nejrychleji to půjde.

Vyšla kniha Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology. Věnuje se velmi aktuálnímu tématu, tedy souboji o nejlepší čipy, a to včetně historické perspektivy.

Nvidii hoří napájecí konektory. Jde o dvanáctipiny používané u RTX 4090. Problémem je kabel, který funguje jako redukce z tohoto konektoru na klasické zdroje. Prochází tudy 450 a více wattů při napětí 12 voltů. Nvidia první problémy uživatelů vyšetřuje. Více píše Cnews.cz.

Seagate propustí tři tisíce lidí, tedy asi osm procent pracovní síly. Tržby v posledním čtvrtletí spadly o 35 procent na dvě miliardy dolarů. Firma to svádí na covid, problémy s dodavatelskými řetězci, ruskou válku na Ukrajině a další faktory. Seagate také popřel nařčení americké vlády, že firma porušila embargo a dodávala díly Huawei.

Vyšel memtest86+ ve verzi 6.0. Je upravena tak, aby fungovala s aktuálním hardwarem. Například byla zavedena korektní podpora UEFI, podpora 256 jader, zátěžových testů pro DDR4 a DDR5 a podobně.

Grafiky Nvidia GeForce RTX 3060 Ti dostaly inovované varianty s paměťmi GDDR6X. Doposud se prodávaly verze s GDDR6. Propustnost narostla o 36 procent na 608 GB/s. První modely má Asus. Uvidíme, jaké to přinese například zvýšení herního výkonu. Je možné, že taková inovace naznačuje, že modelů 4060 a 4060 Ti se zatím jen tak nedočkáme.