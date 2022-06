Konec Internet Exploreru, problematické odložené platby Applu a vyhazov kritiků Elona Muska

Článek o ošklivé ekonomické stránce nového systému Pay Later společnosti Apple je dobré čtení vysvětlující, proč jsou „odložené splátky“ problematické. Více i v ‚Buy now, pay later‘ is sending the TikTok generation spiraling into debt, popularized by San Francisco tech firms. Vedle tohoto dopadu jsou ale systémy na odložené platby problematické pro samotné provozovatele. Negativně ovlivňují jejich rating, jsou cílem prověřování regulátorů i organizací na ochranu spotřebitelů. Velmi obtížně se chápe, proč se Apple pouští takto pochybným směrem.

Facebook si stěžuje, že je Apple příliš mocný. Cory Doctorow se věnuje zavedení App Tracking Transparency, ale také tomu, že jakkoliv v tomto jednom kroku Apple je na „správné“ straně, v řadě dalších stojí na přesně opačné.

TELEgraficky

WEBDESIGN, INTERNET

Datoví žurnalisté mají svůj výroční výzkum plný zajímavých informací. The State of Data Journalism 2021 vznikl na základě informací od 1500 datových novinářů.

1000 nehledanější slov v grafu i v datech. Dost překvapivý pohled, nutno dodat.

TikTok se označuje za zábavní platformu, prý není sociální sítí. Podle jednoho z šéfů se ho navíc nedotkl pokles zájmu inzerentů. Z pohledu algoritmu TikTok skutečně není totéž co Facebook, tamní algoritmus je postavený čistě na sociálním grafu, vazbách mezi uživateli. Byť, jak je napsáno již někde jinde, Facebook se to chystá drasticky změnit. TikTok je pro firmu Meta ohrožující konkurencí.

HARDWARE

Valve má nový VR patent. Mohl by znamenat příchod samostatných náhlavních brýlí Deckard. Alespoň takto se mluví v dohadech o tom, na čem vlastně Valve ve VR pracuje.

SOFTWARE

Google dočasně zbavil funkce vývojáře, který tvrdí, že jeho umělá inteligence získala schopnost vnímat. Jde o projekt AI systému LaMDA. Došel k tomu při rozhovoru s chatbotem v rámci testů na diskriminační nebo nenávistné projevy. Důvod nucené placené dovolené je, že Blake Lemoine měl porušit zásady důvěrnosti. Lemoine to ještě prezentoval jako že May be Fired Soon for Doing AI Ethics Work. Další detaily v Google suspends engineer who claims its AI is sentient a The Google engineer who thinks the company’s AI has come to life.

Google Talk (konečně) končí. Službu jste nejspíš znali i jako GChat a v posledních zhruba 15 letech jste ji stejně nejspíš nepoužili (v roce 2017 se Google pokusil uživatele zmigrovat do Google Hangouts, jedné z mnoha chatovacích platforem). 16 června přestal Google Talk fungovat.

Microsoft Teams nasazuje AI na zlepšení ozvěny, přerušování a akustiky. Asi těžko to ale Teams dokáže změnit z jednoho z nejhůře použitelného komunikačního nástroje na něco, co budete mít v oblibě.

Microsoft pracuje na hrách v Microsoft Teams. Několik let poté, co si tuto slepou uličku vyzkoušel Facebook v Messengeru. A roky poté, co se mobilní telefony staly herní platformou, takže nikdo nepotřebuje, aby v chatovacím nástroji byly hry. Nejparadoxnější je, že Microsoft to „prodává“ jako službu, která má „umožnit kolegům hrát proti sobě během porad“.

Internet Explorer s 15. červnem (tak trochu) skončil existenci po nějakých těch 26 letech. Končí totiž podpora pro Internet Explorer 11. Třeba v Japonsku ale skoro polovina firem Internet Explorer stále používá. Viz též Internet Explorer shutdown to cause Japan headaches ‚for months‘.

Microsoft Defender zamířil na macOS, iOS a Android. Na iOS / iPad OS ale neumí prakticky nic, hlavně nechrání proti virům.

Adobe plánuje webovou verzi Photoshopu zpřístupnit zdarma. Aktuálně běží testování v Kanadě. Některé funkce ale budou vyžadovat placení.

MARKETING A KOMUNIKACE

SMS > telefonování > e-mail > chatovací aplikace. Co preferujete vy? A jak je možné, že v tomto výzkumu jako vítěz stále vychází SMS?

Skupina zaměstnanců společnosti SpaceX označila Elona Muska za narušitele a ztrapňovače. V interním dopise žádá, aby se SpaceX jasně distancovalo od jeho nevhodného chování, zejména na jeho twitterovém účtu. Vlastně se není čemu divit. Označení za „distraction and embarrassment“ se navíc dá přeložit na několik způsobů, některé z nich mohou být i méně lichotivé. Ale dá se to říci i více diplomaticky, tedy že Elonovo chování je zdrojem nesouladu a rozpaků. Více i v SpaceX fires employees who wrote open letter complaining about Elon Musk: report.

Jaké to má pokračování? SpaceX zaměstnance zapojené do materiálu s kritikou Muska vyhodila. O kolik lidí šlo, známo není. Podrobnosti v SpaceX Said to Fire Employees Involved in Letter Rebuking Elon Musk a SpaceX fires employees involved in letter rebuking Musk – NYT.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Firefox má nově Total Cookie Protection aktivní pro všechny a celosvětově. Na všech platformách. Pro sušenky to znamená, že fungují jen na tom webu, který je vytvořil. Režim znemožňuje šmírování pomocí cookies napříč internetem.

Německý spolkový kartelový úřad prošetřuje Apple. Cílem šetření je App Tracking Transparency a to, zda toto opatření na ochranu soukromí není v rozporu s pravidly hospodářské soutěže a zda není samoúčelné.

Nemocnice posílají důvěrné informace Facebooku přes Meta Pixel. Objev The Markup není až tak objevem, Pixel kdekoliv znamená, že předáváte Facebooku informace o návštěvnících.

Ransomware může snadno napadnout SharePoint či OneDrive úložiště. Usnadňuje mu to i samotná funkčnost Office 365 – stačí získat přístup a pak už začít šifrovat vše, k čemu má daný uživatel přístup. Pokud doufáte, že vám pomůže verzování, tak ne.

Žaloba viní Amazon z využití Alexy pro cílení reklamy. Pokud by žaloba byla uznána jako hromadná, bude se týkat milionů uživatelů.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook zakazuje prodej zbraní. Má to ale háček. Postih vás čeká až po deseti porušeních. Jak má asi Facebook nastavené postihy pro dětskou pornografii, sexuální obtěžování a další nebezpečné aktivity? Více i ve Facebook’s ban on gun sales gives sellers 10 strikes before booting them.

U Googlu je reklama na prodej zbraní zakázána. Pro Google je to ale zdroj příjmů. ProPublica zjistila, že od výrobců zbraní Google odbavil více než 100 milionů reklam.

Instagram vám nově řekne, že se moc díváte na určitý obsah. A vyzve, abyste se dívali na jiný. Firma Meta si představuje, že tímto způsobem pomůže dětem. Má to pochopitelně podložené „studií“.

O tom, že za zveřejňování memů dostanete na Instagramu ban, je dost dobré čtení. Otázkou je, proč někdo, komu Instagram neustále maže nebo blokuje účty, prostě pokračuje v zakládání dalších a dalších. Podstatnější otázkou ale je, zda někdy Instagram něco s „Pravidly komunity“ udělá a zda proces smazání účtu (a řešení smazaných účtů) bude někdy transparentní a lidský. Odvážím se napsat, že nic takového nelze čekat. Na druhou stranu, při zkoumání Deleted 2020 se nelze divit, proč řada věcí byla smazána.

Facebook mění algoritmus tak, aby byl jako TikTok. Vykradené Reels nestačily, na Facebooku o ně lidé nemají zájem, byť na Instagramu pomohly. TikTok je stále hrozbou a jeho obliba stále stoupá. Změna algoritmu bude znamenat, že budete hlavně vidět obsah z účtů, které nesledujete. Messenger se navíc opět stane součástí Facebooku. Také proto, že „TikTok to má stejně“.

MOBILNÍ APLIKACE

Jak optimalizovat pro App Store? Návod pro ASO (App Store Optimization) může tvůrcům aplikací pro jablečnou platformu výrazně pomoci k úspěchu.

Těšíte se, že váš iPad bude konečně umět okna? Nejspíš nebude. Apple novou funkčnost přinášející okna (tak, jak je známe z počítačů) umožní pouze na nových iPadech s M1 procesorem. Tvrdí, že jen ty na to mají dostatek výkonu. Ve vyjádření je navíc další dost zajímavá informace – současně běžící aplikace jsou i v novém Stage Manager omezeny na osm aplikací. Jde o pokrok oproti stávajícím dvou až třem, ale stále to znamená, že vám iPad OS bude bezdůvodně zabíjet aplikace a vy budete ztrácet rozpracované věci. Jestli to chcete slyšet jinak, tak architektura iOS / iPad OS je na tom hodně špatně. Viz též Apple Explains Why Stage Manager is Limited to M1 iPads in New Statement.

STARTUPY A EKONOMIKA

Reklamy na streamovacích zařízeních se pouští i při vypnuté televizi. Podle studie jde až o 17 procent reklam a značky tím přijdou až o miliardu dolarů ročně. Možná by to chtělo ještě znovu otevřít to, že se videa i reklamy na sociálních sítích přehrávají automaticky a ještě dlouho poté, co opustí viditelný displej.

Vyrazili do boje proti dezinformacím a burcují proti reklamě na Fox News. Už se jim podařilo omezit příjmy několika krajně pravicových webů a doufají, že se to stejně tak podaří u Fox News. Jak na to jdou, se můžete podívat na checkmyads.org/fox. Inspiruje se někdo v Česku? Blokovat dezinformační weby nefunguje, připravit je o příjmy ano.

Coinbase propouští 18 % lidí a varuje před budoucností. CEO Brian Armstrong v otevřeném dopise zmiňuje nutnost zvládat náklady a také to, že společnost příliš rychle vyrostla.

Musk stále Twitter nekoupil, ale přesto hovořil se zaměstnanci. Sdělil jim, že chce aby Twitter měl miliardu uživatelů (má zhruba třetinu, pokud jde o DAU). A zdůraznil, že by na Twitteru lidé měli mít možnost říkat, co chtějí.

INFOGRAFIKY

Vztah Generace Z ke značkám? Pět nejoblíbenějších značek – Google, Netflix, YouTube, Amazon a Oreo. Facebook nečekejte, čas tráví na TikToku, Fortnite, Robloxu, Discordu a Twitchi. A kromě infografiky najdete i článek s řadou hodně zajímavých statistik.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.