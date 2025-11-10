Konec jedné éry. Proč skončí většina stanic MTV a co bude dál

Na konci roku přestane vysílat několik hudebních stanic z rodiny MTV. V programu hlavního kanálu bude místo hudby čím dál víc reality show. Rozhodnutí mateřské společnosti Paramount souvisí s nedávnými vlastnickými změnami a snahou najít stabilní zdroje příjmů. Hudební televizní kanály už nejsou obchodně zajímavé kvůli drtivé konkurenci internetového streamování.
Přesný seznam stanic, které nejpozději 31. prosince 2025 zmizí z nabídky operátorů, není ještě oficiálně známý. Paramount dosud odmítal komentovat mediální spekulace. V pondělí 10. listopadu však zveřejní výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí, k nimž se vedení firmy následně vyjádří při telekonferenčním hovoru se zástupci investorů. Svou strategii tedy pravděpodobně okomentuje až při této příležitosti, což bude pozdě večer našeho času.
Řada stanic, které mají v Evropě skončit, vysílá na základě českých satelitních licencí. Jejich držitelem je pražská společnost ViacomCBS Networks International Czech, která je přes nizozemské a polské entity součástí skupiny Paramount. Případné změny v rozsahu pokrytí cílových zemí nebo ukončení provozu stanic musí oznámit české Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.
Podle dosavadních informací evropských médií a operátorů by měly skončit programy MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, MTV Live HD a Club MTV. Přinejmenším v Maďarsku budou zrušeny také stanice Comedy Central, Paramount Network, TeenNick a Nick Music. Své zákazníky o tom informoval tamní operátor ONE Hungary.
Ve Francii už v závěru listopadu skončí provoz herní stanice Game One, a to navzdory tomu, že je zisková. Naopak v Polsku není situace jednoznačná. Původně měly být v balíčku vypnutých stanic také Polsat Comedy Central Extra a TeenNick, nakonec ale budou fungovat až do prosince 2026. Kromě hudebních stanic MTV však ještě letos na polském trhu skončí programy CBS Reality a Film Café.
Hudební kanály MTV (s výjimkou hlavního programu) by měly zmizet také z nabídky operátorů v České republice. Společně s nimi má podle informací Médiáře ukončit provoz česká varianta filmového a seriálového programu Paramount Network.
Kromě Evropy budou tematické kanály MTV zastaveny také v Austrálii nebo Brazílii.
Místo hudby drag queens
Mateřská americká firma prochází dynamickými změnami. Paramount se v posledních týdnech zbavuje zaměstnanců i „zastaralých“ aktiv. Na konci října korporace propustila tisíc zaměstnanců napříč divizemi. Personální opatření se významně týkala tradičních televizních stanic a jejich manažerů, od programových oddělení přes obchodníky po marketing.
Zatímco první vlna propouštění zeštíhlila organizaci na domácím americkém trhu, v následujících týdnech má o práci přijít dalších tisíc lidí v mezinárodních divizích. Tam patří také národní verze stanic jako je MTV. Podle údajů z konce loňského roku společnosti skupiny Paramount celkově zaměstnávaly přes 18 tisíc lidí ve 32 zemích světa. Britská stanice BBC v říjnu uvedla, že Paramount potřebuje seškrtat mezinárodní výdaje zhruba o půl miliardy dolarů.
Klíčové značky jako MTV, Comedy Central a Nickelodeon dostaly nové vedení. „Je zásadní, abychom si ujasnili priority a ve všem jednali promyšleně. Musíme si také upřímně přiznat, co nefunguje. Naše týmy musí dostat prostor k přehodnocení zastaralých procesů, které nás už neposouvají dál,“ napsal zaměstnancům nově jmenovaný šéf televizní divize George Cheeks.
V praxi to znamená, že se kabelové televize zaměří na rozvoj formátů, které fungují nejvíc. V případě MTV dostane silnou programovou a marketingovou podporu soutěž RuPaul’s Drag Race, ve které na způsob Superstar soupeří v různých dovednostech travesti umělkyně a umělci. Do vysílání MTV se chystá už 18. série. Kolem pořadu vzniká bohatý obsah na sociálních sítích a zvyšuje se jeho zásah v mladé cílové skupině diváků od 18 do 34 let.
Dětský program Nickelodeon podobně vytěží animované seriály Spongebob a Tlapková patrola. Na kanálu Comedy Central se bude investovat zejména do South Parku a satirického nočního pořadu The Daily Show.
„Náš cíl je jasný: dát našim značkám novou tvář a posílit je. Chceme založit budoucnost na výjimečném vyprávění příběhů napříč zábavou, zpravodajstvím i sportem. Dáme vyniknout každé značce zvlášť, ale zároveň se více opřeme o naše zavedené franšízy. To nám pomůže zvyšovat příjmy, posilovat sledovanost a prohlubovat zájem diváků na všech platformách,“ věří Cheeks, jehož e-mail zveřejnil oborový server The Hollywood Reporter.
Rozšiřování impéria
Majitel společnosti David Ellison by chtěl tradiční podnik dostat mezi tři nejsilnější firmy v oboru. A to nikoliv jen na mediálním trhu, touží rovnou vyzvat Netflix, Amazon a Apple. Hodlá k tomu využít rodinné bohatství i technologické zázemí společnosti Oracle, kterou založil jeho otec.
Zároveň je veřejně známé, že Paramount usiluje o převzetí konkurenčního mediálního giganta Warner Bros. Discovery. Představenstvu poslal už tři nevyžádané nabídky, které Warneři odmítli. Na rozdíl od jiných zájemců na trhu, kteří si chtějí z Warner Bros. Discovery „vyzobat“ například jen filmová studia a streamovací službu HBO Max, by Paramount chtěl získat celou korporaci se vším všudy.
Jasno by mělo být ještě do letošních Vánoc. Pokud bude představenstvo Warner Bros. Discovery vytrvale odmítat nabídky Paramountu a nezačne jednat o fúzi, chce se David Ellison vydat cestou nepřátelského převzetí. Oslovoval by tedy přímo současné akcionáře Warner Bros. Discovery a vykupoval by jejich podíly, aby postupně získal rozhodující vliv. Poslední nabídka zněla 23 dolarů a 50 centů za jednu akcii, což je o 87 % vyšší cena, než za jakou se obchodovaly před oznámením nabídky Paramountu.
Majitel Paramountu argumentuje, že jeho nabídka je výhodnější než plán současného vedení Warnerů, které by chtělo příští rok na jaře firmu rozdělit na dvě samostatně obchodované společnosti. David Ellison tvrdí, že podle jeho analýzy se ani v roce 2028 nedostane hodnota akcií Warnerů výš než na 18–20 dolarů na akcii, a to ještě v případě, že by se naplnily extrémně optimistické scénáře. Reálněji by to bylo spíš 15 dolarů na akcii.
Ve prospěch Paramountu pak hraje ještě jeden silný argument. Rodina Ellisonových sympatizuje s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a různě mu nadbíhá. Kromě personálních změn ve zpravodajství televize CBS nebo nákupu konzervativního webu The Free Press se Paramount rozhodl pořídit exkluzivní práva na vysílání MMA zápasů pod hlavičkou organizace UFC, jejíž šéf patří k nejbližším pobočníkům americké hlavy státu. Licence stála 7,7 miliardy dolarů a uživatelé Paramount+ uvidí mimo jiné MMA zápas přímo před Bílým domem, který bude v červnu 2026. Oficiálně má jít o jednu z akcí k 250. výročí založení Spojených států amerických, zároveň se ale uskuteční přesně v den 80. narozenin Donalda Trumpa.
Spojení Paramountu a Warner Bros. Discovery by se neobešlo bez úředního souhlasu, takže se hodí, že Trump veřejně chválí aktuální majitele Paramountu. Ostatním zájemcům by vládní úřady mohly házet klacky pod nohy. „Myslím, že nový vlastník CBS je jednou z nejlepších věcí, co se za dlouhou dobu stala svobodnému, otevřenému a dobrému tisku,“ řekl Trump v nedávném rozhovoru pro pořad 60 Minutes na stanici CBS. Ve stejném interview připomněl i mimosoudní vyrovnání s touto stanicí, která mu v červenci vyplatila 16 milionů dolarů.
Rozdíl v použitém slovníku je znát třeba na Trumpových výrocích o jiných vlivných mediálních společnostech. Generálního ředitele skupiny Comcast, kam patří třeba NBC, Sky nebo filmová studia Universal, mimo jiné nazval „ubožákem“ (lowlife) a „slizounem“ (slimeball).
