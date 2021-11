Konec poznávání tváří na Facebooku, krádeže kódů k dvoufaktorovému ověření a hry na Netflixu

Meta, jako firma, existovala už před přejmenovacím show Facebooku. Do Facebooku se dostala v roce 2017 spojením s Chan Zuckerberg Initiative jako první akvizice. Meta založili v roce 2009 Sam Molyneux a Amy Molyneux a na meta.org provozovali platformu Meta Science. Firma se věnoval analýze velký dat z vědecké literatury. V říjnu 2021 bylo oznámeno ukončení činnosti k 31. březnu 2022.

Facebook vypne rozpoznávání obličejů a smaže nahromaděná data schopná identifikovat konkrétní uživatele. Jde o více než miliardu uživatelů. Jako důvod uvádí obavy uživatelů a také absenci regulace a standardů. Oznámení najdete v An Update On Our Use of Face Recognition a jakkoliv jde o užitečný krok, je třeba se na to dívat jako na promyšlený PR tah a také je otázkou, jaký to bude mít reálný dopad (a nakolik lze Facebooku důvěřovat).

Každý osmý uživatel Facebooku uvádí, že nutkavě používá sociální média, což ovlivňuje jeho spánek, práci, rodičovství nebo vztahy. Další ze zjištění v rámci Facebook Files na základě interních materiálů uniklých z Facebooku. Internetová závislost, která se navíc na Facebooku ukazuje jako nejsilnější oproti ostatním sociálním médiím. Facebook na zjištění zareagoval mírnými změnami, ale tým řešící tento problém rozpustil v roce 2019.

TELEgraficky

Zendesk chce koupit za 4 miliardy USD Momentive, vlastníky SurveyMonkey ■ The Witcher Season 2 ■ Microsoft koupil Two Hat ■ www.iridiummuseum.com ■ Arcane ■ Svět potřebuje dobré katastrofické filmy. Rozhodně! ■ Sandbox získal 93 M$ investici ■ GitHub má nového CEO ■ Fedora Linux 35 je venku ■ The Art Of Foundation

WEBDESIGN, INTERNET

Trolling může ve Velké Británii aktéry přivést do vězení za způsobení „psychické újmy“. Nová legislativa by mohla znamenat za tento čin až dva roky vězení.

Zprávy Google se po sedmi letech vrátí do Španělska. V roce 2014 Google tuto službu ve Španělsku přestal poskytovat poté, co se Španělsko domáhalo placení za „výstřižky“ z tamních novin. Návrat umožnilo přepracování autorského práva, které je nově ve Španělsku v souladu s unijním. Detaily v Google News to return to Spain.

AMP nenapravitelně poškodil důvěru vydavatelů v iniciativy vedené společností Google. Ty další jsou například FLOC, ale najde se řada dalších, kterým je obtížné důvěřovat.

HARDWARE

Apple chce, aby iPhone detekoval havárii automobilu a automaticky volal tísňovou linku. Stejně tak by toho měly být od roku 2022 schopné Apple Watch. Ty již nyní umí poznat pád člověka a v případě nereagování volají tísňovou linku.

Prodej chromebooků klesá, tabletů rovněž. Na poklesu se shoduje jak Canalys, tak IDC, na konkrétních číslech už ne – Canalys udává 5,8 milionu chromebooků, IDC 6,5 milionu.

Objednat si Starlink přes web? Dejte pozor na i drobnou změnu umístění talíře. Vaše objednávka se po změně propadne až o několik let do budoucnosti. Stačí pohnout špendlíkem doslova o několik palců.

PRVNÍ DOJMY: Satelitní Starlink je zatím v Česku vhodný jako záložní připojení

Jak by MOHLY vypadat brýle od Applu, tedy Apple Glass pro augmentovanou realitu:

SOFTWARE

Rozhovor o budoucnosti World Of Warcraft ukazuje, že Blizzard se pokaždé „poučí“ z chyb, aby je v příštím rozšíření hry úspěšně zopakoval a mohl se znovu poučit.

Hra Harry Potter od Niantic po dvou letech končí. Snaha naroubovat na AR mechanismy z Pokémon GO jiné postavy nevyšla. Končí pro nezájem a možná se tomu ani moc nelze divit. Hra byla komplikovaná, obtížně použitelná a zbytečně složitá.

Nefunkční výstřižky, výběr emotikonů, dotyková klávesnice a další funkce ve Windows 11? Podle Microsoftu za to může certifikát, kterému vypršela platnost (k 31. říjnu). Na nápravě se pracuje, ale prozatím není otestovaná a můžete si ji pořídit jen ručně (KB5006746). Stejně ale nenapraví vše.

Apple vydal opravu chyby v systému macOS Monterey, která způsobila zablokování některých Maců s čipem T2. Ti, kdo mají nepoužitelné počítače, se ale musí obrátit na podporu Applu.

Microsoft Loop je venku. Jde o nástroj pro řízení projektů a týmovou spolupráci, spadající pod Office rodinu a využívající Teams i Outlook. TechCrunch to označil za návrat Google Wave.

MARKETING A KOMUNIKACE

Značka Oculus končí. Nová VR náhlavní souprava se bude jmenovat Meta Quest. Nikoliv Oculus Quest.

Facebook změnil jméno z důvodu negativního dopadu na další značky. Uvádí se to v The Facebook name was such a drag that employees referred to it as a ‘brand tax’ a je to jedna z realistických teorií, proč ke změně došlo. Má ale jeden háček, původní jméno stále zůstalo a hned tak nezmizí. Google se o totéž pokusil s Alphabet, ale ani tento název si prakticky nikdo nevzpomene a původní název stále masivně převládá. Zajímavé u Facebooku je, že si na problémy zadělal v roce 2019, kdy násilně ke všem samostatným značkám přidal „by Facebook“. Rozhodnutí Marka Zuckerberga přišlo v rozporu s postoji všech okolo a nebylo ničím podložené. Tehdy dostupná data totiž naopak ukazovala, že přidat k čemukoliv Facebook vede ke snížení důvěryhodnosti.

Nové jméno pro Olympus kamery je OM System. Japan Industrial Partners si toto jméno nakonec prý vybrala, že je spojené s minulostí.

Ukrajinská PR agentura na sociálních sítích šíří propagandu z Kremlu. Analýza v Just For Hype: A Ukrainian PR Agency Promotes Kremlin Narratives in Regions.

Peloton si stěžuje, že ochrana soukromí od Applu mu brání získávat předplatitele. Tvrdí, že ochrana soukromí uvedená v iOS 14.5 mu komplikuje cílení podle zájmů lidí.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

C.R.E.A.M. hacknuti, přišli o 130 milionů dolarů v kryptoměnách. Nutno dodat, že to není poprvé, co byli hacknuti. A také že tentokrát je ten hack hodně zajímavý. Detaily v Cryptocurrency Loan Platform Implodes In $130 Million Hack.

Hacknuté inzertní účty na Facebooku jsou využívány pro okamžitou inzerci. Poškození ovšem musí přes Messenger otevřít EXE, které útočníkům umožní dostat se k jejich účtu na Facebooku a následně ovládnout Ads Manager.

Bezpečnostní chyba se týká Unicode a Bidi. Ukázka toho, jak komplexní mohou být počítačové věci. Via ‘Trojan Source’ Bug Threatens the Security of All Code a CVE-2021–42574.

Meta PC rozporuje nárok Facebooku na Meta. Registraci „Meta“ si podali o měsíce dřív než Facebook. Ve „sporu“ jde ale spíš klasicky o peníze, tedy o to, za kolik si Facebook koupí bezproblémové použití. Roli bude hrát i Meta.org, které Facebook oklikou „vlastnil“ již předtím.

Problém s přejmenováním Facebooku na Meta má i Meta Company. Ve veřejném prohlášení vysvětluje, že se Facebook opakovaně pokoušel koupit jejich jméno. Nejprve tajně, pak s přiznáním, že jde o Facebook. Tedy samozřejmě pokud nejde o něčí další hru o peníze či publicitu.

Clearview AI nasbírali biometrické údaje 3 miliard lidí z webu. Samozřejmě v rozporu s podmínkami Facebooku a také možná v rozporu s právními normami v řadě zemí. Včetně například Austrálie, která to nechce nechat jenom tak.

Jak může malware na iOSu šmírovat uživatele bez jejich vědomí? Zajímavé čtení najdete v How iOS Malware Can Spy on Users Silently. Hlavně proto, že iOS se opravdu hodně snaží, aby něco takového nebylo možné (nebo alespoň snadné). Ale z kauz okolo NSO Group a malware Pegasus víme, že ta snaha trochu nevychází.

Ministerstvo financí USA nakupuje data ze soukromých aplikací, aby se mohlo zaměřit na lidi a vyšetřovat je. Jde o krok, který vyvolává ústavní obavy. A je jenom ukázkou toho, že pokud někde existují data o vašem soukromí, vždy budou někudy na prodej.

CISA vytváří katalog známých zneužívaných zranitelností. Katalog je veřejně dostupný.

Roste trh s boty, co umí krást kódy k dvoufaktorovému ověření. Hackerům už pomohly napadnout Coinbase, Amazon, PayPal a bankovní účty.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Swype Up v Příbězích na Instagramu končí, nahradila ho nálepka s odkazem. Stále ale platí obvyklá omezení – ověřené účty nebo účet s více než 10 tisíci sledujícími.

Facebook buduje profily a shromažďuje informace i o deaktivovaných účtech. Něco takového už asi nikoho nemůže překvapit.

Instagram po letech podporuje náhledy na Twitteru. Ale moc nejásejte, při sdílení věcí z Instagramu na Twitter se zobrazí jen malý náhled obrázku, ne v plné šíři. Stále je tedy, zejména pro firemní sítě, třeba s fotkami z Instagramu vkládanými na Twitteru zacházet ručně. Instagram znemožnil náhledy na Twitteru v roce 2012. Detaily v Instagram brings back Twitter Card preview support for posts.

Opakované porušování pravidel ve skupinách přinese plošný postih pro toho, kdo pravidla porušuje. Nikoliv tedy už jenom v konkrétní skupině, ale ve všech skupinách na Facebooku. Příspěvky od takových lidí (účtů) budou potlačeny a nebudou ukazovány. Nově můžete být upozornění na skupiny, které dovolují příspěvky, které porušují pravidla Facebooku. Důraz na skupiny (a potlačení Stránek) přináší stále komplikovanější prostředí.

MOBILNÍ APLIKACE

Facebook a mobilní aplikace vůbec mohou sledovat, jak se pohybuje váš telefon. Facebook to podle tohoto článku dělá. Podrobnosti v iPhone Apps Can Tell Many Things About You Through the Accelerometer, kde zjistíte, že údaje z gyroskopu a akcelerometru se mohou použít dokonce i pro odhad tepu či rychlosti dýchání. Ale také například pro záznam zvuku.

Notability přešli na předplatné a naštvali uživatele. Hlavně tím, že klíčové prvky funkčnosti, za které si uživatelé již zaplatili, přestanou do roka fungovat. Po vlně odporu ale nakonec Notability těm, kdo už dříve zaplatili, původně zakoupené funkce ponechá. Otázkou zůstává, jestli před prvotní změnou vůbec přemýšleli, nebo zda šlo o snahu na změně ještě více vydělat.

Netflix přináší pro platící uživatele hry pro Android. „N Games“ prozatím nabízí pouze pětici her.

STARTUPY A EKONOMIKA

Meta (Facebook) kupuje Within, společnost za fitness aplikací Supernatural.

Kryptoměna Squid skončila podvodem. Tvůrci se ztratili s miliony dolarů a zůstala bezcenná „měna“ pojmenovaná po Squid Game. Nutno dodat, že jde nejen o dost obvyklé schéma, ale také jej značně umožňuje pozornost médií.

NSO Group, Candiru, Positive Technologies a Computer Security Initiative Consultancy jsou cílem amerických sankcí. Prvně jmenovaní jsou neslavně známí tvůrci spyware Pegasus. Všechny dotčené firmy se věnují kybernetické bezpečnosti, pochopitelně v tom negativní slova smyslu.

Společnost Alphabet spustila Isomorphic Labs. Podle blogu této nové společnosti jde o „přepracování celého procesu objevování léků od prvních principů s přístupem založeným na umělé inteligenci“. Jinak řečeno, DeepMind 2.0 a využití „AI“ pro hledání léků.

Společnost McAfee jedná o vstupu na burzu v hodnotě více než 14 miliard dolarů.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.