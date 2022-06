Konec Sheryl Sandberg v Meta, zmatky kolem sdílení hesel na Netflixu a omezení těžby bitcoinů v New Yorku

Sheryl Sandberg po 14 letech končí ve firmě Meta, kde působila jako provozní ředitelka (COO). Poklidný odchod to ale není. Jeho součástí je i prošetřování toho, co dělala a zda nezneužila firemní prostředky pro soukromé účely. Detaily ve Why Sheryl Sandberg Quit Facebook’s Meta.

0day pro Microsoft Office má dočasné řešení. Chyba pojmenovaná Follina umožňuje útočníkům spustit kód v zařízení uživatele, aniž by ten cokoliv věděl a udělal – stačí otevřít Office dokument či si jen zobrazit náhled. Dočasné řešení spočívá v zákazu MSDT URL protokolu. Detaily v Guidance for CVE-2022–30190 Microsoft Support Diagnostic Tool Vulnerability a Zero day in office – but don’t panic kde uvádějí i nutnost zakázat další funkčnost.

WEBDESIGN, INTERNET

Číně se daří v SEO. Google její propagandu umisťuje na přední místa ve vyhledávání. Viz též China Tops Google, YouTube Results on Covid Origins and Beijing’s Human-Rights Record.

Netflix řeší sdílení hesel a je okolo toho trochu zmatek. Řešení testuje v několika zemích a někde to vede k tomu, že lidé se službou končí, jinde sdílí hesla, aniž by na to Netflix přišel. Netflix chce hlídat, aby sdílené heslo bylo opravdu jenom v geograficky omezené domácnosti. Nebude tedy možné sdílet s členem rodiny, který žije v jiném místě. Bude si ale možné si připlatit, podle všeho 2,99 USD, za další přístupy.

Tumblr přidává možnost zamezit reblogu (přesdílení) příspěvků. Doposud to bylo možné, ale někteří uživatelé to nechtějí.

HARDWARE

Gamewise má herní ovladač pro iPad za 100 USD, resp. 80 USD pro iPad Air. Na ten se umisťuje na levou a pravou stranu a stává se tak součástí. Podobná řešení má i pro iPhone.

SOFTWARE

Autonomní auta postupují příliš pomalu, nové startupy to chtějí změnit. Má jim pomoci AI.

Prohlížeč Safari překročil hranici jedné miliardy uživatelů. Na Chrome ale nemá, tam jde o více než 3,3 miliardy uživatelů. Via Apple’s Safari browser now has more than 1 billion users.

A vítězem se stává… Microsoft Visual Studio Code.

Epic Games Stores rozdává Wolfenstein: The New Order. Vážně. Neváhejte.

Hry, kryptoměny a NFT? Podle příznivců budoucnost, realita je ale jinde. Herní tokeny jsou nestabilní a ve většině případů nemají žádnou hodnotu. Sliby o tom, jak kryptohry budou hráčům vydělávat, se neplní. Nemluvě o tom, že představa hry nutící hráče do neustálých aktivit, aby vydělával, je vcelku pochopitelně cestou špatným směrem. Jakkoli P2E nebo Play to Earn zní jako lákavý koncept. Čtěte v Crypto gaming may promise you riches, but the reality is very different.

Mozilla má nový plugin pro offline překlady. Firefox Translations tedy pro překládání nepotřebuje cloud a vše probíhá přímo v zařízení. Zajímavé je i to, že vznikl jako součást Project Bergamot, na kterém se podílí i česká Univerzita Karlova. Detaily v Mozilla releases local machine translation tools as part of Project Bergamot a vyzkoušet si to můžete například zde: mozilla.github.io/translate. Nadšení ale nebudete a zůstat u DeepL je stále první volba.

Diablo Immportal je v App Store. Free-to-play. A navíc i pro Windows, takže vůbec neváhejte.

Arch Linux se stal oblíbenější než Ubuntu. Alespoň tedy v květnovém průzkumu na Steamu. Studovat můžete v Hardwarový a softwarový průzkum: May 2022 a je tam podstatně víc zajímavých věcí.

Apple Design Awards zná finalisty pro rok 2022. Jak už to tak bývá, můžete tam najít hodně zajímavých věcí a rozhodně to stojí za prostudování.

MARKETING A KOMUNIKACE

Influenceři, kteří se zaměřili na soudní proces Johnny Depp vs. Amber Heard, vydělali tisíce dolarů prostřednictvím pobídek na platformě a ovlivnili tak veřejné mínění.

Facebook nabídne reklamu nezneužívající soukromí uživatelů. Můžete tomu říkat návrat ke kořenům z doby před deseti a více lety – k prodeji reklamy na zobrazení. Důvod není ani tak ohled na uživatele, jako ještě více mizející schopnost reklamu cílit. Omezení šmírování u Applu a totožná změna blížící se u Googlu ještě více komplikují získávání informací o uživatelích a tím i schopnost cílit.

Elon Musk opět vyvolal pozdvižení. Chce zaměstnance zpět v práci a napsal jim to v dopise, ve kterém jim víceméně řekl, že práce na dálku už není přijatelná, a pokud se nechtějí vrátit do „kanceláří“, tak ať jdou pracovat jinam. Vlna nesouhlasu a plamenných komentářů zaplavila sociální sítě, ale pokud si pečlivě přečtete, co vlastně napsal, tak je nutné dodat, že to má hlavu a patu a dává to smysl. Elon navíc poslal ještě jeden firemní e-mail. Viz též Elon Musk to Workers: Spend 40 Hours in the Office, or Else.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Chytré kontrakty? Chytré nejsou a chyba může být pěkně drahá. Jako například 90 milionů dolarů v tomto případě, na který se navíc přišlo až sedm měsíců po události.

Gitee, čínská konkurence GitHubu, cenzuruje programátory. Cenzurní orgán aktuálně zablokoval přístup k některým projektům a kontroluje jejich obsah.

Discord je plný spamu, phishingu, podvodníků a malwaru. Nejlépe je to vidět na záplavě podvodů a krádeží kryptoměn. Nutno ale dodat, že stejný problém má a bude mít od jisté velikosti každý komunikační nástroj.

Americký stát New York má novou legislativu, omezuje těžbu bitcoinů. Do USA se totiž po zákazu v Číně přestěhovala řada těžařů, což způsobuje problémy. Životnímu prostředí, ale i pro energetické síti.

Atlassian varuje, roky stará chyba slouží k hackům Confluence. Jak konkrétně, to Atlassian neuvádějí, ale zdůrazňují, že jde o kritickou chybu.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Končí TweetDeck pro macOS. Což by nebylo až tak hrozné, webový TweetDeck (co je všude jinde) je i na macOS zcela v pohodě. Jen tedy, že ten webový TweetDeck čeká redesign. Navíc to vypadá, že se stane placenou službou.

Facebookové skupiny podporovatelů ruské invaze výrazně neposilují. Dobrá zpráva? Vlastně ani ne. Podle aktuální analýzy na webu Investigace.cz jde skoro o 350 tisíc členů, napříč více skupinami, reálně možná o 150 tisíc unikátních uživatelů. Týdně mezi 15 až 20 tisíc příspěvky.

Firma Meta začala po uživatelích Instagramu vyžadovat datum narození. Včetně všech firemních účtů, které už existují roky a nikdy datum narození nepotřebovaly. Vyplnit datum narození firmy jako datum založení navíc neriskujte, mohl by se z vás stát nezletilý uživatel, či dokonce dítě. V tom druhém případě vám Meta okamžitě zablokuje účet a je skoro nemožné ho získat zpět. Pozor i na odkliknutí předvyplněného, je tam rok staré datum.

Twitter snižuje stavy v týmech pro Spaces, newslettery a komunity. Zdůvodňuje to tím, že se chce soustředit na růst počtu uživatelů a „personalizaci“. Realita ale je ta, že Spaces se nedaří, o newslettery je minimální zájem a od akvizice se nic moc nezměnilo a komunity se budovat nedaří. Jak už to tak u Twitteru chodí, tak nedokáže novou funkčnost propagovat a podporovat a pouze „čeká“, co se stane.

Twitter prý pracuje na notifikacích podle klíčových slov ve vyhledávání. Můžete to brát jako Google Alerts pro Twitter a mohlo by se to jmenovat Search Subscribe.

MOBILNÍ APLIKACE

iPadOS 16 by měl rozšířit „multitasking“ a z tabletu udělat zařízení použitelnější jako počítač. Co konkrétní Apple chystá, se neví, ale dost by pomohlo alespoň to, aby iPad umožňoval „okna“ s aplikacemi. Bohužel asi nemůžeme čekat, že by zmizelo zásadní omezení běhu více aplikací, které je největším problémem při využívání iPadu místo počítače.

Google Play Movies je nahrazována aplikací Google TV. Krok byl ostatně oznámen už v březnu a nová aplikace je dostupná pro iOS. Znamená to i to, že z Google Play kompletně zmizí nakupování videoobsahu, vše bude probíhat v nové Google TV. Přehlednost ve změnách ale rozhodně neočekávejte, je to typický Google. Podrobnosti v Google Play Movies & TV is getting replaced on Android and iOS a budete-li se divit, kde se vám to objevilo v zařízení, tak cestou změny z Play Movies & TV na Google TV.

Kolik stažení denně potřebuje mobilní aplikace, aby se dostala na vrchol? Sensor Tower to spočítal na 156 tisíc stažení v App Store a 87 tisíc v Google Play (v USA). Nutno dodat, že jen počty stažení na první pozici nestačí. V jednotlivých zemích se čísla pochopitelně liší. V analýze najdete i další příklady.

STARTUPY A EKONOMIKA

Na Spotify vydělávají zásadní částky podcasty s bílým šumem či „uklidňujícími“ zvuky. Spojené je s tím i množství článků, které je umožňují snadno najít. Bílý šum je přitom „náhodný šum, který má plochou spektrální hustotu“. Takže pokud chcete ještě naskočit do výdělečného vlaku, tak stačí najít pár šikovných generátorů. Nic až tak nového to není, třeba zvuk klimatizace je tam už od roku 2013. Z něj se můžete vydat objevovat lavinu dalších.

FTC: Škoda více než 1 miliardy dolarů přes krypto podvody od počátku roku 2021. Největší podíl mají falešné investiční podvody.

Clubhouse propouští, zdůvodňuje to změnou strategie. Skutečnost je ta, že počet stažení aplikace šel o 80 procent dolů meziročně a lidé ve vedení firmu opouštějí. Před rokem měla firma ohodnocení na 4 miliardy dolarů, dnes jen velmi těžko.

Superhuman propustil 23 lidí (zhruba 22 % z celku). Revoluci e-mailu se nedaří realizovat tak, jak se předpokládalo. Nejvíce povědomí o službě ale získali bezprecedentním šmírováním příjemců e-mailů.

Elon Musk plánuje snížit o 10 % počet zaměstnanců v Tesle. Má „superšpatný pocit“ z ekonomiky.

E-KNIHY

Barnes & Noble uvedl Nook GlowLight 4e s cenou od 119,99 USD. Snaží se tak konkurovat levnějším čtečkám Kindle, které ale menší cenu vyvažují nutností strpět reklamu a komplikovaným sideloadingem. Získáte čtečku s 8 GB paměti, USB-C, 6″ 212 ppi E-ink displejem s osvětlením.

E-knihy v Kindle na Androidu už si nekoupíte. Stejně tak jako si je už dlouho nekoupíte v Kindle na iPhonu či iPadu.

