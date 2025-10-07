Konec symbiózy webů s Googlem. Jak funguje AI Mode a jak přežít v éře AI vyhledávání

V květnu jsme ve výsledcích vyhledávání Googlu zažili příchod AI Overviews a data od Marketing Mineru ukazují, že jen od května nám jejich podíl narostl o více než 100 %. Připomeňme si, co AI Overviews jsou – jedná se o AI generovaný přehled, který slouží jako shrnutí na dotazy uživatelů vyhledávače Google.
Více jsme rozebírali v předchozím článku: Dramatický pokles návštěvnosti a žádné klikání. Jak AI Overviews mění vyhledávání a jak fungují v Česku? Tím ovšem tento AIgeddon nekončí, dalším krokem Googlu bude AI Mode. Ten je zatím dostupný ve více než 180 zemích světa. Většina evropských zemí mezi nimi není (ani Česko), ale očekává se, že Google do nich AI Mode časem také rozšíří.
Co je AI Mode?
Než se pustíme do reakcí uživatelů, pojďme si na chvíli ujasnit, o čem vlastně mluvíme. AI Mode totiž není jen vylepšené AI Overviews. Je to úplně jiné hřiště. Představte si ho ne jako vyhledávač, ale jako odpovídač – komplexního AI asistenta integrovaného přímo do Googlu.
Jeho úkolem není jen najít vám odkaz, ale inteligentně za vás provést celý výzkum, zorganizovat informace a naservírovat vám ucelenou, personalizovanou odpověď. Je stvořený pro složité, otevřené a průzkumné otázky – „porovnej mi dva telefony“, „naplánuj mi víkend v Římě“ nebo „vysvětli mi kvantovou fyziku jako pětiletému“.
Pod kapotou se dějí věci, o kterých se klasickému vyhledávání ani nesnilo. AI Mode používá techniku, které Google říká „rozvětvení dotazu“ (Query Fan-Out). Když položíte komplexní otázku, AI Mode ji nerozseká na klíčová slova. Místo toho ji rozloží na desítky souvisejících dílčích long-tailových dotazů, které pak v reálném čase prohledává napříč celým webem a datovými zdroji Googlu. Je to jako byste na svůj problém nasadili tým desítek rešeršistů najednou.
A tady přichází ta magie. Výsledky z těchto desítek mikro-vyhledávání se nesesypou na jednu hromadu. AI model Gemini je vezme, analyzuje, syntetizuje, doplní o informace, které zná sám, a vytvoří z nich jednu, logicky soudržnou odpověď. Spojuje fakta, identifikuje rozpory a tvoří závěry. Výsledkem není jen souhrn, ale skutečně nově vygenerovaný text, který odpovídá na vaši původní, složitou otázku.
Je klíčové nezaměňovat AI Mode s AI Overviews. Jsou to dva naprosto odlišné nástroje. AI Overviews jsou ty statické souhrny, které se vám občas objeví na vrchu klasických výsledků vyhledávání. Jejich cílem je dát vám rychlou, stručnou odpověď. AI Mode je naproti tomu samostatné, interaktivní a konverzační prostředí – je to samostatná záložka, kterou si musíte aktivně zvolit. Je to dialog, kde můžete klást doplňující otázky, zpřesňovat zadání a vést s AI plynulou konverzaci.
|
Funkce
|
AI Overviews (Přehledy od AI)
|
AI Mode (Režim AI)
|
Umístění
|
Součást běžných výsledků, zobrazí se nahoře.
|
Samostatná záložka, kterou si musíte aktivně zvolit.
|
Povaha
|
Statický, rychlý souhrn informací.
|
Interaktivní, konverzační prostředí. Váš osobní výzkumník.
|
Cíl
|
Dát vám rychlou a stručnou odpověď.
|
Řešit složité, vícekrokové a průzkumné úkoly.
|
Dostupnost
|
Zobrazuje se automaticky, když Google usoudí, že je to fajn.
|
Musíte ho aktivovat (opt-in). Je to vaše volba.
A tady je ukázka AI Mode z výsledků vyhledávání v americkém Googlu:
A co víc, AI Mode slouží Googlu jako testovací polygon pro ty nejdivočejší experimenty. V rámci placeného předplatného se zde testuje například Deep Search, funkce, která dokáže provést stovky paralelních vyhledávání a vytvořit komplexní, plně citovaný report na expertní úrovni. Do budoucna se počítá s plnou personalizací (po vašem souhlasu si AI sáhne pro kontext třeba do Gmailu) a agentními schopnostmi, kdy AI za vás nejen najde informace, ale i provede reálné úkoly, jako je rezervace večeře nebo dokončení nákupu.
Historie AI Mode
Všechno to začalo nenápadně v roce 2023 experimentem jménem Search Generative Experience (SGE). Byla to první vlaštovka, kdy nám Google začal místo seznamu odkazů servírovat souvislé, AI generované odpovědi. Byla to taková veřejná betaverze, testování vody, jestli na to vůbec jsme jako uživatelé zvědaví.
Jak se ukázalo, byli jsme. Z SGE se v roce 2024 stala oficiální funkce AI Overviews, která se postupně rozšířila do celého světa. Ale pozor, tohle byl jen předkrm. Hlavní chod se teprve chystal. Na konci roku 2024 se v kódu Androidu objevily první zmínky o „AI Mode“.
Google ho zpočátku v březnu 2025 nabídl jen v rámci Search Labs pro platící uživatele Google One AI Premium.
Velký třesk na Google I/O 2025
Oficiální „velký třesk“ nastal na vývojářské konferenci Google I/O v květnu 2025. AI Mode, poháněný ještě výkonnějším modelem Gemini 2.5, byl spuštěn pro všechny uživatele v USA. Najednou byl dostupný jako samostatná záložka ve vyhledávání nebo rovnou na adrese google.com/aimode.
A data? Ta mluví jasně:
-
Během prvních dvou měsíců v USA vzrostl podíl AI Mode na všech vyhledávacích relacích z 0,25 % na více než 1 %. To se nezdá moc, ale u produktu s miliardami uživatelů je to sakra rychlý nárůst.
-
Průměrná délka dotazů v AI Mode byla téměř dvojnásobná oproti klasice (7,22 slov vs. 4,0 slova). Lidé ho prostě nepoužívají na hledání „otevírací doby pošty“, ale na řešení komplexních problémů.
Do srpna 2025 byl AI Mode dostupný ve více než 180 zemích. Ale zatím ne v EU, ale dá se očekávat, že to je jen otázka času.
Stane se AI Mode novým standardem? (Spoiler: Ano)
Jasně, teď je to ještě volitelná záložka, kterou si musíte aktivně zapnout. Ale nenechme se mýlit. Všechny signály z Googlu, od vyjádření šéfky Liz Reid až po interní úniky, říkají jediné: tohle je naše budoucnost vyhledávání. Je jen otázkou času, než se AI Mode stane novým výchozím nastavením pro všechny.
Co to znamená pro majitele webů?
Pro majitele webů a e-shopů znamená několik zásadních věcí, které mění pravidla hry:
-
Dramatický pokles organické návštěvnosti: Toto je nejdůležitější a nejpřímější dopad. AI Mode je navržen tak, aby uživateli poskytl kompletní, syntetizovanou odpověď. Cílem už není poslat uživatele na váš web, ale uspokojit jeho potřebu přímo v rozhraní Googlu. Až 92–94 % relací v AI Mode končí bez prokliku. Pro weby a e-shopy, jejichž obchodní model stojí na organické návštěvnosti, je to existenční hrozba.
-
Změna cíle SEO – od pozic k zobrazení a citacím: Cílem už nebude dostat se na první pozici v tradičních výsledcích, ale stát se důvěryhodným zdrojem, který AI cituje ve své odpovědi. Váš obsah se stává „palivem“ pro AI. To znamená, že musíte tvořit obsah, který je tak kvalitní, autoritativní a dobře strukturovaný, aby si ho Gemini vybral jako podklad pro svou odpověď.
-
Nutnost expertního a unikátního obsahu: AI Mode dokáže shrnout obecné informace. Tvořit další článek na téma „jak vybrat ledničku“ ztrácí smysl. Weby a e-shopy se musí zaměřit na obsah, který AI nedokáže snadno replikovat:
-
Unikátní data a výzkumy.
-
Hluboké osobní zkušenosti a případové studie.
-
Interaktivní nástroje (kalkulačky, konfigurátory), které AI nemůže zprostředkovat.
-
Pro e-shopy: Místo obecných popisů produktů budou klíčové detailní recenze, srovnání na základě vlastního testování a video obsah.
-
-
Příležitost (a hrozba) pro e-shopy v „agentních schopnostech“: AI bude schopna provádět reálné úkoly, jako je dokončení nákupu.
-
Hrozba: AI může provést srovnání produktů za uživatele a doporučit jeden konkrétní, čímž zcela obejde fázi procházení e-shopů.
-
Příležitost: E-shopy, které budou mít perfektně strukturovaná data o produktech (ceny, skladovost, parametry přes Schema.org), se mohou stát preferovaným partnerem pro tyto AI agenty. AI si pro nákup vybere ten e-shop, ze kterého dokáže nejsnáze a nejspolehlivěji čerpat data a dokončit transakci.
-
Stručně řečeno, AI Mode znamená konec éry, kdy hlavním cílem bylo přivést uživatele z Googlu na web. Novým cílem je stát se nepostradatelným zdrojem dat pro samotnou AI a budovat značku tak silnou, aby vás uživatelé hledali napřímo, bez ohledu na to, co jim Google naservíruje.
Zabije tedy AI Mode klasické weby? Hrozba jménem Zero-Click
A teď se dostáváme k jádru pudla a k otázce, která pálí všechny majitele webů, marketéry a SEO specialisty. Zmizí klasické weby z výsledků?
Google sice naoko mluví o podpoře „otevřeného webu“ a tvrdí, že odkazy v AI odpovědích mají vyšší míru prokliku. Realita je ale brutální. Nástup AI odpovědí znamená jediné: masivní nárůst zero-click vyhledávání. Uživatel dostane odpověď přímo na Googlu a nemá důvod proklikávat dál.
-
Analýzy ukazují, že už jen AI Overviews snížily CTR (míru prokliku) u stránek na první pozici o 34,5 %. Některé weby hlásí propady návštěvnosti o 20 až 70 %.
-
Mediální domy jako HuffPost nebo Business Insider zaznamenaly pokles organické návštěvnosti i přes 50 %.
-
Pro informační weby se statickým obsahem je to v podstatě likvidační.
Paradox Googlu: Potřebuje web, který zároveň ničí
Google AI je na obsahu z otevřeného webu naprosto závislá. Bez blogů, článků, e-shopů a fór by neměla z čeho generovat své odpovědi. Je to palivo pro její motory. Sundar Pichai, CEO Googlu, neustále opakuje, že přístup k odkazům je klíčový.
Jenže je to dvojsečná zbraň. Nástup AI odpovědí znamená jediné: masivní nárůst zero-click vyhledávání. Je to kanibalismus v přímém přenosu – Google využívá obsah webů, aby jim pak sebral návštěvnost.
Stará symbióza, kdy weby tvořily obsah a Google na ně posílal lidi, je narušena. V éře AI se organické vyhledávání mění spíše na „zero-click brandingový kanál“ než na zdroj výkonnostního marketingu.
Nová pravidla hry: Jak přežít v éře AI?
Konec tradiční SEO z doby před AI neznamená konec webů ani konec SEO. Znamená to, že se musíme přizpůsobit. Cílem už není jen být na prvním místě, ale být citován. Stát se zdrojem, který AI považuje za natolik důvěryhodný, že ho použije ve své odpovědi.
Co to znamená v praxi?
-
Důraz na E-E-A-T na steroidech: Odbornost, zkušenost, autorita a důvěryhodnost (E-E-A-T) jsou teď naprosto kritické. Tvořte obsah, který AI nemůže jen tak shrnout – osobní příběhy, unikátní data, hluboké analýzy, interaktivní kalkulačky. Dejte lidem důvod prokliknout.
-
Technická optimalizace pro AI: Weby musí být pro AI modely snadno čitelné. To znamená perfektní strukturovaná data (Schema markup), jasné a přímé odpovědi na otázky (FAQ sekce) a optimalizaci multimédií.
-
Budujte značku, ne jen web: V záplavě generovaného obsahu se silný a důvěryhodný brand stává klíčovým faktorem pro přežití. Lidé musí vaši značku znát a aktivně ji vyhledávat.
Do celé hry navíc vstupuje regulace v podobě EU AI Act, která tlačí na větší transparentnost a dodržování autorských práv. To by mohlo v budoucnu donutit Google k férovějšímu přístupu, možná i k finančním kompenzacím.
Konec webů zdarma? Vítejte v éře paywallů
Takže co teď? Když příjmy z reklam, které platily provoz webů, kvůli nedostatku prokliků vysychají, musí se peníze najít jinde. Odpověď je bolestně zřejmá: paywally a předplatné.
Model, kde kvalitní obsah financovala jen reklama, se stává neudržitelným. Velcí hráči jako The Atlantic už otevřeně říkají, že s návštěvností z Googlu do budoucna nepočítají a plně se soustředí na budování komunity a placeného obsahu. Pro přežití bude klíčové mít přímý vztah se čtenářem, nikoli se spoléhat na prostředníka.
Nová symbióza, nebo digitální pustina?
Na jednu stranu je to dobrá zpráva: konec spamového balastu a článků psaných jen pro roboty. AI bez milosti sežere veškerý povrchní, generický a zaměnitelný obsah. Jeho tvorba konečně přestane dávat smysl.
Na druhou stranu, kdo zaplatí investigativní žurnalistiku nebo drahé odborné analýzy, když nebude z čeho? A tady se dostáváme k možné záchraně a nové formě symbiózy. Vydavatelé, v čele s The New York Times, už nechtějí jen přihlížet. Běží a chystají se miliardové žaloby na to, že se AI trénuje na jejich obsahu bez licence.
Ruku v ruce s tím jde i evropský AI Act, který dává tvůrcům do rukou silnou páku pro vyjednávání. Vše směřuje k novému modelu: Google bude muset začít za obsah platit. Tradiční symbióza (návštěvnost za reklamy) končí. Nastupuje nová – peníze za data a licence.
A co dezinformace? Temná strana AI
No a pak je tu ta největší hrozba. AI občas „halucinuje“ – s naprostou jistotou si vymýšlí nesmysly. Navíc má tendenci zesilovat názory, které jsou na webu nejvíce vidět, i když nejsou pravdivé.
Google se sice brání, jak může:
-
Tlačí na E-E-A-T a cituje autoritativní zdroje.
-
Je extrémně opatrný u témat zdraví a financí (YMYL).
-
Používá pokročilé anti-spam systémy.
Jenže co když dezinformační weby zvládnou nová pravidla a naučí se AI krmit tak, aby je citovala? To riziko je obrovské a odpovědnost je i na nás, uživatelích – nevěřit slepě jedné AI odpovědi a vždy si ověřovat klíčové informace.
Jak na to reagují lidé? Nadšení střídá nedůvěra
A jak na tuhle revoluci reagujeme my, běžní smrtelníci? Data ukazují, že jsme rozpolcení. Na jednu stranu jsme nadšení z rychlosti a komplexnosti, které AI nabízí. Google se chlubí interními daty, že lidé jsou spokojenější a díky AI Overviews hledají až o 10 % častěji. V AI Mode dokonce průměrně stráví přes 4 a půl minuty, což je na poměry vyhledávání celá věčnost.
Jenže je tu i druhá, temnější strana mince: nedůvěra a chybějící návyk. Šokující statistiky z USA ukazují, že 65,5 % uživatelů si AI Mode vyzkoušelo jen jeden jediný den a už se nevrátilo. Pouze necelých 20 % ho zkusilo ve dvou různých dnech. Vypadá to, že zvědavost je obrovská, ale loajalita a důvěra zatím pokulhávají. Uživatelé si nejsou jistí přesností a raději si informace ověřují proklikem na zdroj, což Google sám doporučuje.
Co to znamená pro české weby a e-shopy? Praktický manuál přežití
Dobře, dost bylo teorie. Co si z toho všeho má odnést majitel českého e-shopu nebo obsahového webu? Změna je radikální a strategie „dělat to jako dřív“ je cestou do pekla. Cílem už není jen získat proklik, ale stát se nepostradatelným zdrojem pro AI a budovat vztah s uživatelem mimo Google.
Konec spamu a obsahu bez hodnoty, přichází éra E-E-A-T na steroidech
AI bez milosti sežere a shrne veškerý generický a povrchní obsah. Psát další článek na téma „Jak vybrat pračku“ podle obecných specifikací je ztráta času. Budoucnost patří obsahu, který AI nedokáže snadno replikovat. Ptejte se sami sebe: Co unikátního můžeme nabídnout?
-
Pro obsahové weby: Detailní případové studie, originální výzkumy, hloubkové analýzy, rozhovory s experty, reportáže.
-
Pro e-shopy: Místo opisování popisků od výrobce tvořte vlastní obsah. Detailní videorecenze, srovnávací testy produktů, které máte reálně skladem, návody a tipy založené na zkušenostech vašich vlastních specialistů.
Mluvte řečí robotů: Strukturovaná data jsou vstupenkou do budoucnosti
Když AI začne plnit roli „agenta“, který za uživatele nejen najde, ale i objedná nebo zarezervuje, bude si vybírat partnery, kterým rozumí. A AI rozumí datům. Perfektně implementovaná strukturovaná data (Schema.org) jsou naprostou nutností.
-
Pro e-shopy: Ujistěte se, že máte bezchybně označené produkty, ceny, skladovou dostupnost, recenze a hodnocení. Pokud AI bude chtít pro uživatele „koupit nejlevnější dostupnou vrtačku“, vybere si ten e-shop, který jí tato data naservíruje na zlatém podnose.
-
Pro obsahové weby: Označujte autory, data publikace, recenze, návody (HowTo), často kladené otázky (FAQ). Dáváte tím AI jasné signály o důvěryhodnosti a struktuře vašeho obsahu.
Značka jako jediná záchrana před zero-click apokalypsou
Když vám Google přestane posílat návštěvnost, jak se k vám lidé dostanou? Jednoduše: musí vás znát. Investice do budování značky se z „nice to have“ stává naprostou nutností.
-
Budujte komunitu na sociálních sítích.
-
Sbírejte e-maily a posílejte kvalitní newslettery, který lidé budou chtít číst.
-
Tvořte obsah na dalších platformách – YouTube, podcasty, odborné konference.
-
Cílem je, aby vás lidé hledali přímo (direct traffic) nebo zadávali do vyhledávače vaše jméno (vaše značka + recenze produktu). To je signál, který ani AI nemůže ignorovat.
A co na to Seznam? Česká specifika
Nesmíme zapomínat, že žijeme v Česku, kde má Seznam.cz stále ještě pozici. I Seznam mohutně investuje do AI a integruje ji do svých služeb (např. sumarizace článků ve feedu nebo vlastní model Shelma). Tlak od Googlu ho bude nutit zrychlovat.
Dobrá zpráva je, že strategie popsané výše jsou univerzální. Důraz na kvalitní, expertní obsah (E-E-A-T), perfektní technické zpracování a silná značka vám pomůže jak na Googlu, tak na Seznamu nebo pro ChatGPT a Perplexity. Je to sázka na jistotu.
Budoucnost je tady: Agenti a totální personalizace
A teď to “nejlepší”. AI Mode je v podstatě testovací laboratoř pro funkce, které se postupně stanou standardem:
-
Agentní schopnosti: Směřujeme k AI, která za vás bude provádět reálné úkoly. Nejen že vám najde restauraci, ale rovnou v ní udělá rezervaci. Nejen že porovná produkty, ale dokončí za vás nákup. Finální rozhodnutí bude samozřejmě vždy na vás.
-
Hluboká personalizace: Po vašem souhlasu si AI Mode propojí data z Gmailu, Kalendáře nebo Map. Plánujete dovolenou? AI vám doporučí místa na základě letenek, které máte v e-mailu, a hotelů, které jste si v minulosti ukládali.
-
Deep Search: Pro předplatitele Google One je už teď dostupná funkce, která provede stovky paralelních vyhledávání a vytvoří komplexní, plně citovaný report na expertní úrovni.
Závěr: Přizpůsobte se, dokud je čas
Historie a současnost AI Mode jasně ukazují, že Google to s „AIfikací“ vyhledávání myslí smrtelně vážně. Nejde o dočasný experiment, ale o novou éru. Pro weby, markeťáky a SEO specialisty to znamená jediné: staré triky a zkratky přestávají platit.
Otázka už nezní, jestli AI změní internet, ale jak rychle se to stane. A hlavně – jestli na tu změnu budete připraveni vy.
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem