 »  Konec těžby kryptoměn na iPhonech, Facebook sleduje pohyby myši a sdílené elektrické koloběžky jedou

Evropská komise ustanovila 52 expertů do pracovní skupiny věnující se AI. Česko tam nehledejte, nevypadá to, že by nás tam někdo zastupoval, zachraňuje to jedna členka ze Slovenska. V Česku se vláda v demisi s trestně stíhaným premiérem usilovně věnuje všemu, hlavně ne informačním technologiím, digitalizaci či komunikacím. Dost katastrofální výsledek, který Česko bude ještě dlouhé roky poznamenávat. Viz EU sestavila tým odborníků pro AI. Je v něm jedna Slovenka, Češi chybí nebo Commission appoints expert group on AI and launches the European AI Alliance. Neméně důležitá je existence European AI Alliance.

TELEgraficky

Halloween se vrací ■ Battlefield 5 ■ Elder Scrolls VI ■ Nejlepší Skyrim: Very Special Edition ■ Wikidata a hledání v okolí ■ App Maker už není beta ■ Startup, který umí hackovat iPhone ■ Steam skončí na XP a Vista

WEBDESIGN, INTERNET

Cloudflare DNS 31. května padlo pod DDoS útokem. Jenže to útok nebyl. Nebo vlastně byl. Imaginární. Jejich vlastní ochrana (Gatebot) proti útokům vyhodnotila klasické požadavky od uživatelů jako DDoS. Navíc se to stalo jenom proto, že ho zapomněli správně nastavit. Viz Today we mitigated 1.1.1.1.

Vydavatelé stále tlačí hodně obsahu na různorodé platformy, píše se v Despite concerns about control, news publishers are still pushing a lot of content to third-party platforms. Je tam i zajímavá tabulka, která ukazuje, jak velmi různorodé platformy pro šíření obsahu využívají vydavatelé v USA. Celé je to ale hlavně o právě probíhající krizi vztahu mezi Facebookem a médii.

SOFTWARE

Sea of Solitude a Anthem a samozřejmě kupa dalších věcí ohlášených na E3:

Fortnite je pro Nintendo Switch, ale Sony s tím má klasicky problém. Začíná to nutností vytvořit si nový účet, pokud hrajete Fortnite na PS4, a problematickým elementem je tu, jako už v řadě jiných případů, Sony. Takže „cross platform“ ano, ale bez PS4. A pokud jste si neprozřetelně váš účet u Epic Games propojili právě s PSN (Playstation Network), tak navíc musíte vytvořit nový účet a na něm nemít nic z úspěchů na vašem klasickém. Viz Sony blocks Fortnite players from transferring progress to Nintendo’s Switch a Sony issues weak response to Fortnite cross-play controversy on PS4 and Switch.

Fortnite má rok po spuštění 125 milionů hráčů. Registrovaných, nikoliv aktivních, ale číslo je to hodně dobré. Těch, co si to zahrají alespoň jednou měsíčně (MAU), by mělo být přes 40 milionů.

Google Tasks míří mezi základní služby v G Suite. Což obnáší (již existující) samostatnou aplikaci a lepší integraci do Gmailu a Kalendáře. Zařazení mezi základní služby je dobré v tom, že úkolník bude u Googlu mít stejnou úroveň pozornosti jako Docs, Drive, Keep či Gmail. Viz Google Tasks will become a G Suite ‘core service’ on June 28 a Google Tasks to launch as a G Suite core service on June 28, 2018.

Microsoft SwiftKey bude i pro Windows 10. Aktuálně si ji můžete otestovat, než bude v ostré verzi. Umí vše co na Androidu či iOSu – psaní posouváním prstu po displeji, automatické opravy i předpovídání. Ve Windows 10 bude fungovat na zařízeních v „tabletovém režimu“. K vyzkoušení je v poslední „betě“ Windows 10. Viz Microsoft is bringing its SwiftKey keyboard to Windows 10.

A když už na počátku byly nějaké trailery z E3, tak tedy ještě pár dalších povedených. Poslední je pár minut ze hry (Battlefield 5):

A tenhle nejde vynechat. Death Stranding. Neuvěřitelné:

MARKETING A KOMUNIKACE

Apple postavil svůj marketing na vymezování proti konkurenci. Aktuálně tím, že ji kritizuje kvůli využívání informací o uživatelích. Jak ale můžete číst v Apple’s Conscious Uncoupling, je to poněkud pokrytecké, protože Apple nemá obchodní model postavený na tom co konkurenti. Zákazníci Applu si navíc nekupují produkty od Applu „protože ochrana soukromí“. Zajímavé čtení, kde je řeč i o tom, že je to dost dobře možná nejinovativnější PR aktivita roku 2018.

Jaké to je, když si dovolíte kritizovat nějakou osobnost, si můžete přečíst ve What It’s Like When Elon Musk’s Twitter Mob Comes After You. Celé to ale popisuje častý model chování. Kritický či otázky vyvolávající článek (ale stačí i jeden tweet) zapůsobí jako spouštěč pro agresivní internetový dav. Ten, vyzbrojen sociálními sítěmi a e-maily (zejména), vyráží na obranu své nedotknutelné hvězdy. Kde je pravda, není podstatné, bohy je potřeba chránit za každou cenu. V popisovaném případě figuruje ještě jedno provinění, kritizující je novinářka. Žena.

Špatná firma? Facebook jí neumožní inzerci. Celé je to založené na tom, že budete moci podat stížnost poté, co jste kliknuli na některou z reklam takové společnosti. Pokud si bude stěžovat dostatek lidí, Facebook firmě inzerci už neumožní. Ano, nepoučitelný Facebook opět přichází s něčím, co se bude dát zneužít. Navíc tím nebojuje proti podvodníkům (Facebook i Instagram jsou zaplavené podvodnými e-shopy i dalšími typy podvodů), ale chce bojovat proti „špatné zkušenosti při nakupování“ – jako jsou zejména doba dodání zboží, kvalita produktů a podpora uživatelů. Shrnuto a podtrženo, o důvod více, proč reklamu na Facebooku omezit. Vše začíná platit právě teď a na reklamy, na které jste klikali, se můžete podívat ve www.facebook.com/ads/activity/ – tam také můžete vyjádřit názor na to, jak to dopadlo. A pozor, týká se to i příspěvků s připlaceným dosahem. Viz Facebook may now ban bad businesses from advertising a Improving Customer Service from Advertisers.

Apple má novou čtveřici inzerátů. Kampaň „Behind the Mac“ je klasicky plná emocí, ale zároveň vzbuzuje otazníky. V Apple’s ‘Behind the Mac’ ads have a double meaning zmiňují to, co jablíčkáře trápí už nějakou dobu: nejasnou budoucnost i současnost těchto počítačů.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Bezserverové aplikace je možné zmanipulovat k masivní těžbě kryptoměn. Dokonce aniž by si provozovatelé všimli, těžební skripty nenaruší chod originální aplikace. Tedy až na to, že provozovatelé brzy pocítí náklady vzniklé vyšším zatížením. Zajímavé bezpečnostní riziko. Viz Researchers find how to turn serverless apps into massive crypto-mining farms a NEW ATTACK VECTOR: SERVERLESS CRYPTO-MINING DOWNLOAD.

Spoléháte se na asistenty v telefonu? Nedělejte to, Siri je snadné zatáhnout do phishingu. Detaily viz It Is Mind-Bogglingly Easy to Rope Apple’s Siri into Phishing Scams, kde zjistíte, že Apple to nepovažuje za bezpečnostní problém. Ale prý se tomu budou věnovat a označili to za chybu.

Facebook sleduje, jak pohybujete myší na vašem počítači. To, o čem se déle spekulovalo, je nově potvrzeno v materiálech, které Facebook předával Senátu v USA. To, co z pohybů myší získává, navíc používá i pro doporučování obsahu a detekuje, zda okno s Facebookem je v popředí, či pozadí. A samozřejmě tvrdí, že to dělá i proto, aby rozlišil člověka a robota. Viz Facebook confirms that it tracks how you move mouse on the computer screen.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebooku už uživatelé nevěří a po posledních skandálech zveřejňují méně osobní příspěvky. V People Are Changing the Way They Use Social Media je i pár dalších zajímavý zjištění – třeba to, že 82,2 % lidí podstupuje sebecenzuru. Na druhou stranu, skandál s Cambridge Analytica změnil chování jen u 41,9 % lidí – 24,8% z nich je opatrnější, co zveřejňují, 19 % zveřejňuje méně, 19 % si změnilo nastavení soukromí a pouze 9,6 % smazalo účet.

Facebook mění podobu Memories. Pro ty, kdo On this Day (a Memories) nesnášejí a marně se tuto funkčnost už roky snaží vypnout, to dobré nebude, ale pro ty, kdo si libují v probírání absurdních fotek a příspěvků z minulosti, je to určitě skvělý nápad. K nalezení na https://www.facebook.com/memories, kde se vám jistě brzy objeví nová podoba. To vše proto, že připomínky věcí z minulosti prý mají pozitivní dopad na nálady lidí a na to, jak se celkově cítí. Což má Facebook podložené výzkumem, jehož výsledky ale bohužel zcela kazí to, že si ho udělali sami.

Facebook jako zdroj zpráv používá méně lidí. Od roku 2016 podíl klesl o 6 procentních bodů. Na druhou stranu, stoupá WhatsApp i Instagram, mírně Messenger (tam je vazba na Facebook příliš silná) a výrazněji Twitter. Aktuální stav je 36 % Facebook, 15 % WhatsApp, 11 % Twitter. Viz After years of growth, the use of social media for news is falling across the world a Digital News Report 2018 – tam najdete i Česko.

Důvěra ve zpravodajství a zpravodajské zdroje v Česku? Vede ČT24, Radiožurnál a Hospodářské noviny. Ukazuje to čerstvě vydaný Digital News Report 2018. Mezi sociálními sítěmi v Česku jako zdroje zpráv slouží hlavně Facebook, YouTube, Facebook Messenger, WhatsApp a Twitter.

Instagram neupozorňuje, když si někdo udělá screenshot vašeho Příběhu. Dělal to ostatně jenom v rámci testování. Popravdě podobná funkčnost přináší stejně jenom falešný pocit bezpečí. Snapchat například tohle dlouho nedělal, pak byl přinucen to doplnit – sliby o soukromí uživatelů totiž dost výrazně narušovala skutečnost, že si kdokoliv mohl ofotit cokoliv. Ale i po doplnění existovala řada způsobů, jak to udělat, aniž by se to uživatel dozvěděl. Včetně toho, že stačilo vzít druhý mobil nebo se odpojit od internetu, udělat screenshot a pak „zabít“ aplikaci. Viz Good news, lurkers: Instagram is no longer notifying users when you screenshot their story.

MOBILNÍ APLIKACE

Chtěli jste na iPhonu či iPadu těžit kryptoměny? Zapomeňte, Apple to zakazuje. Nově je zákaz uveden v Pravidlech pro vývojáře zveřejněných na WWDC. Těžba kryptoměn je vyloučena v aplikacích v App Store i Mac App Store. Součástí podmínek je i zákaz placení/poskytování kryptoměn.

Snapchat spouští vývojářskou platformu Snap Kit. Umožní (mimo jiné) i přihlášení přes Snapchat a PR oddělení Snapchatu to staví tvrdě jako něco anti-Facebookového a zaručujícího soukromí. Což zrovna u Snapchatu, aplikace proslulé selháními a ignorováním soukromí, zní velmi zábavně. Viz Snapchat launches privacy-safe Snap Kit, the un-Facebook platform, kde vlastně nakonec zjistíte, že ono je to hlavně bezpečné proto, že Snapchat o uživatelích vlastně nic neví, takže stejně nemůže nic předat.

3D Touch od Applu je rozbité, píše se v How Apple can fix 3D Touch. Autor navrhuje řešení, ikonky, které umí 3D Touch, by měly být odlišeny od těch, co to neumí. Osobně bych dodal, že 3D Touch je podivný marketingový trik, který běžnou věc (kontextové menu při delším podržení) převádí na něco, co má vypadat jako konkurenční výhoda. Ale jak je vidět, nějak se to nedaří.

3GPP schválilo specifikaci pro „5G standalone“. Standard umožňující mobilní 5G sítě a zařízení bez závislosti na (předchozím) 4G. Viz Mobile industry completes 5G standard by approving standalone 5G spec a “Everything About 5G” – Samsung Publishes 5G NR Standards Whitepaper.

STARTUPY A EKONOMIKA

Elizabeth Holmes se pokouší o novou společnost. Tohle jméno znáte ve spojitosti se společnosti Theranos a případem jednoho z největších (ale nikoli výjimečných) podvodů v Sillicon Valley. Viz “SHE ABSOLUTELY HAS SOCIOPATHIC TENDENCIES”: ELIZABETH HOLMES, SOMEHOW, IS TRYING TO START A NEW COMPANY!

Xiaomi je ve čtvrtletní ztrátě 1,1 miliardy a zároveň míří k IPO. To by mělo přinést 10 miliard dolarů. Se ztrátou to také není tak jasné, jak by mohly titulky napovídat. Ve skutečnosti může jít o 162 milionů dolarů zisku. Viz Xiaomi posts $1.1B quarterly loss ahead of much-anticipated IPO, kde najdete další zajímavá čísla. Pokud tedy nechcete osobně studovat (PDF) přes 600 stránek finanční zprávy.

SEC: Bitcoin ani ether nejsou cenné papíry. Poměrně dost důležité rozhodnutí amerického regulátora. Zajímavé na něm je, že digitální tokeny jsou, ale kryptoměny nejsou. Podle SEC se chovají spíše jako komodity, tedy podobně jako zlato nebo nafta. Viz SEC announces cryptocurrency ether is not a security.

Bird bude mít prvenství mezi startupy v dosažení valuace 1 miliardy dolarů. Zajímavé na něm je, že jde o pokračování „horečky“ týkající se sdílení. Začala Uberem, pokračovala a pokračuje koly a elektrokoly a teď plynule přešla k elektrickým koloběžkám. Fascinující vývoj. Viz Bird is the fastest startup ever to reach a $1 billion valuation.

INFOGRAFIKY

The Evolution of Computer Science in One Infographic je menší výlet do historie „počítačové vědy“. A zároveň docela povedený příklad infografiky používající časovou osu.

The Evolution of Content Marketing můžete brát jako další příklad infografiky používající časovou osu. Ale není tak propracovaná jako ta předchozí.

Jak dlouho trvá, než získáte 50 milionů uživatelů, je vizualizace grafu, který již nějakou tu dobu koluje po sociálních sítích. V téhle atraktivnější podobě je prostě líbivější. Viz How Long Does It Take to Hit 50 Million Users? a nastudovat si můžete i věc jménem Metcafeho zákon.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.