Kontroverze kolem web3, nejsledovanější hry na Twitchi a NFT ve hrách

Spoluzakladatel Twitteru Jack Dorsey (a nejen on) chce zachránit internet restartem. Web3 by měl postavit vše nově na kryptoměnách, blockchainu, decentralizaci. Jack byl ovšem ten, kdo pomohl současný takřka monopol bigtech vybudovat, a patří k typickému příkladu spasitelů, kteří k realitě mají hodně daleko. Zajímavé čtení v Jack Dorsey and the Unlikely Revolutionaries Who Want to Reboot the Internet.

Facebook, známý nyní jako Meta, byl vyhlášen nejhorší společností roku. Yahoo Finance doposud vyhlašovali hlavně nejlepší společnosti roku, ale nově přidává i kategorii přesně opačnou.

Průzkum ukázal, že mnoho uživatelů důvěřuje Amazonu a Googlu spíše než Applu. Facebooku (naštěstí) moc nevěří a TikToku už vůbec ne.

TELEgraficky

TinyWow ■ ReactOS 0.4.14 je venku ■ HTTP Toolkit ■ Oracle kupuje Cerner za zhruba 28,3 miliardy USD ■ Skillsoft za 525 M$ koupil Codecademy ■ Automation Anywhere koupili FortressIQ ■ FreeFileSync ■ Lisp v Game of Life, dost neuvěřitelné ■ Alternative Frontends ■ DuckDuckGo prohlížeč míří na Mac a Windows ■ Krita 5.0 je venku ■ SuperTux 0.6.3 ■ RIP Internet Association ■ MediaMonkey 5.02 je venku ■ glitchyimage.com ■ Nejlepší zdroje pro návrháře ■ Ruby 3.1.0 je venku

WEBDESIGN, INTERNET

YouTube TV původně přišlo o kanály vlastněné společností Disney. Nepodařilo se dohodnout podmínky nové smlouvy týkající se celkem 17 kanálů. Předplatitelům Google sníží cenu o 15 dolarů měsíčně. Nakonec se ale YouTube a Disney dohodly, uživatelé ušetří 15 dolarů za jeden problematický měsíc.

Evropské alternativy pro digitální produkty je užitečný přehled, jak si vybrat služby a produkty evropského (EU) původu, a vyhnout se tak těm z USA či jiných částí světa. Ty z EU by na tom měly být lépe s GDPR, ochranou dat, právním rámcem i dalšími věcmi.

Nejpoužívanější web/aplikace na světě? Google, ale možná také TikTok. Záleží na tom, z čeho budete vycházet. SimilarWeb na první tři místa řadí Google, YouTube a Facebook. Cloudflare TikTok, Google a Facebook. Ti první to počítají ze vzorku uživatelů a jejich aktivit, ti druzí z požadavků na vlastní CDN. Dost dobře je ale TikTok Got More Traffic Than Freakin' Google in 2021 poněkud nadsazené. Ale důvod k zamyšlení to rozhodně je.

Na konci cookies třetích stran vydělá #bigtech a projeví se to nejspíš až v roce 2023.

Web, který je kompletně tvořen jedním HTML souborem. Podívat se můžete na john-doe.neocities.org a komentář v A Whole Website in a Single HTML File.

Steam je možná zakázaný v Číně. Ponechaná je pouze čínská verze se zhruba stovkou her a zásadně omezenou funkčností (zejména tak, aby nebylo možné přes Steam komunikovat). Detaily ve Steam Has Reportedly Been Banned In China, kde zmiňují, že nemusí jít o zákaz, ale o útok na DNS.

HARDWARE

Skoro polovina internetových uživatelů v USA vlastní alespoň jeden chytrý reproduktor. V roce 2020 to bylo 37 procent, o rok dříve 28 procent. Nejrozšířenější jsou chytré reproduktory od Amazonu, následuje s výrazným odstupem Google.

SOFTWARE

Hra Stalker 2 nebude obsahovat NFT, fanoušci se vzbouřili a GSC Game World původní plány ruší. Rozumné rozhodnutí.

Ubisoft Quartz se pustil do NFT. Utržil pouze 400 USD. Nabízel výběr doplňku pro Ghost Recon Breakpoint. Nezaujal hráče, ale ani sběratele NFT. Tradičně platí, že nabízené předměty by bylo jednodušší i ekonomičtější nabízet přímo, bez zapojení zbytečné cesty přes NFT.

Chtějí blockchain do her – Zynga s Forte, Ubisoft s Aleph.im. Naráží na to, že hráči o to nemají zájem, blockchain nemá ve hrách žádné využití vhodnější než to, co má nahradit, a největším problémem bude nemožnost škálovat. Jako PR je to ale dobrý tah. Prozatím. A Ubisoft už narazil.

GTA V je nejsledovanější hrou na Twitchi v roce 2021. Detailní přehled v State of the Stream — 2021 Year in Review.

Průměrná barva každé země, kde podkladem jsou satelitní fotografie. Zajímavé na pohled, a ještě navíc si můžete přečíst i to, jak to lze vytvořit.

Můžete provozovat vlastní kompletní e-mailové řešení? V Running your own email is increasingly an artisanal choice, not a practical one řeší, že je to hodně obtížně s ohledem na komplexnost a náročnost něčeho takového.

MARKETING A KOMUNIKACE

Jack Dorsey odmítavě tweetl o web3 a Marc Andreessen ho zablokoval. Nutno dodat, že Marc blokace rozdává poměrně často. A také poměrně zbytečně.

Povedený vánoční spot od Armády ČR:

DoorDash zavádí pro všechny zaměstnance povinnost minimálně jednou měsíčně doručovat zboží či se jinak podílet na chodu společnosti. Některým zaměstnancům se to (samozřejmě) nelíbí. Otázka je, zda přeci jen nejde o vydařený PR trik, do médií se zpráva dostala nebývale snadno.

Analýza: Jak Rusko a Čína šíří koronavirové dezinformace. Zajímavé na Jabbed in the Back: Mapping Russian and Chinese Information Operations During COVID-19 je zjištění, jak rozdílnými cestami se lze vydat.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Sennheiseru uniklo 55 GB dat o zákaznících přes špatně nastavený AWS S3 bucket. Jsou možná staršího data, ale jde o informace o více než 28 tisících lidech.

V Malajsii hrozí streamujícím pirátům až 20 let vězení. Rozšíření stávajících zákonů přišlo jako nutná reakce na rozrůstající se streaming, nad rámec doposud běžného šíření. Bude se navíc vztahovat i na šíření prostředků a služeb, které streaming umožňují.

Na VR platformě Facebooku se žena setkala se sexuálním obtěžováním. Samozřejmě tím virtuálním. Pro média je to vděčné téma (viz například The metaverse has a groping problem already), které ukazuje jejich letitou neznalost. Sexuální obtěžování a nevhodné chování tohoto druhu je už řadu let běžné ve hrách i jiných VR platformách.

Britská policie byla hacknuta, nezaplatila výkupné a hackeři zveřejnili data na dark webu.

Google v Gmailu a Disku hledá karikatury sexuálního zneužívání dětí. Podobný obsah je nelegální v USA a je možné ho detekovat pomocí stejných mechanismů jako u fotografií.

Spyware firmy NSO byl použit k hacknutí telefonů dvou představitelů polské opozice. Kdo za hacknutím stojí, se neví, oběti ale věří, že šlo o polskou vládu.

Britská Národní kriminální agentura našla 225 milionů dosud nezveřejněných hesel. Věnovali je službě Have I Been Pwned. Celkem jich přitom nalezli přes 585 milionů.

Dětský telefon Fisher-Price Chatter je možné odposlouchávat přes Bluetooth. Včetně poslouchání zvuku v místě, kde je umístěný. Zda Mattel problém napraví, je otázka. Stejně jako u záplavy dalších „dětských“ elektronických zařízení, kde nikdo nemyslel na bezpečnost.

Společnost Meta vyrazila do boje proti scammerům, kteří provozuji skoro 40 tisíc webů vydávajících se za přihlašovací stránky do Facebooku, Messengeru, Instagramu a WhatsApp. Jde o weby zásadní nejen velikostí, ale i využitím technologií umožňujících v maximální míře ukrývat, kde vlastně jsou.

Apple opravil bezpečnostní chybu v macOS. Umožňovala kompletně obejít všechny ochranné mechanismy.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

TikTok zaplavuje teenagery videi vedoucími k poruchám příjmu potravy. Stačí si založit účet odpovídajícího věku a hned začne záplava „hubnoucích“ videí.

Facebook zrušil 1500 účtů šesti izraelských firem, které se věnují špionáži a šmírování. Najdete mezi nimi známá jména jako Cognyte či Black Cube a také jednu Facebookem nejmenovanou čínskou společnost.

Amazon krátce dal ban vlastnímu profilu na Twitchi. Důvod je dost pikantní, v přímém vysílání tam vysílající obnažila svá prsa.

Vánoce v metaverzu: vítejte v Zuckerbergovské noční můře. The Guardian komentuje představy Marka Zuckerberga o budoucnosti v metavesmíru a jak to (tam) asi bude vypadat o Vánocích:

Do metavesmíru Facebooku se někteří nedostanou. A někteří, kteří tam chvíli budou, o něj budou připraveni. V Exiled from the Metaverse before it even started: the dangers of relying on Facebook je řeč o rozšířeném zvyku Facebooku dávat lidem „ban“ na zbytek života. Což u metavesmíru, pokud ho budeme chápat v plné podobě, nezní jako něco, o co stojíte. Ale Facebook těžko změní přístup a nutno dodat, že stejný problém je i s dalšími „omnipotentními“ službami – pokud dostanete „ban“ od Googlu či Applu, tak i tam jsou už nyní nepříjemné následky.

Bývalá moderátorka obsahu zažalovala TikTok za údajné zanedbání ochrany jejího duševního zdraví. Opakuje se totéž, čím už několik let prochází Facebook – moderátoři pracující ve špatných podmínkách, nedostatečně placení, pouze na kontrakt, u Facebooku navíc outsourcovaní. Zároveň ale řeší obsah, který zanechává trvalé zdravotní následky na jejich psychice. TikTok to dělá stejně, přes outsourcing, moderátoři 12 hodin denně řeší extrémní násilí, „včetně masových střeleb, znásilňování dětí, mrzačení zvířat, kanibalismu, vražd gangů a genocidy“.

Proč YouTube doporučuje konspirační videa? A nejenom YouTube, totéž dělá Facebook i Instagram:

MOBILNÍ APLIKACE

Osm mobilních her překročí v roce 2021 celosvětové výdaje hráčů ve výši 1 miliardy dolarů. PUBG a Honor of King se blíží ke třem miliardám dolarů.

Opouští Samsung Android? Zajímavá myšlenka, byť tedy v tomto případě je ve hře úvaha přechodu na Fuchsia. Což je stále Google.

App Store porušuje nizozemské antimonopolní zákony. Tamní regulátor po Applu požaduje nápravu, čas má do 15. ledna, jinak hrozí pokuta až 50 milionů eur. Problém je v 15–30% poplatku strhávaném z každého nákupu a v nutnosti používat pouze platební systém od Applu. Apple s rozhodnutím nesouhlasí.

STARTUPY A EKONOMIKA

Co všechno byl ochotný udělat Amazon, aby mohl vydělávat v Číně? Zajímavé informace přináší agentura Reuters. Vidina peněz z tak velkého trhu je prostě příliš lákavá.

Start a Business, Not a Startup je vlastně dost dobrá a podstatná rada.

S CES 2022 to nevypadá dobře. Lenovo, T-Mobile. Amazon, AT&T a další ruší účast. Důvodem jsou rostoucí problémy s covidem-19 v USA.

Black Oxygen Organics vydělala na prodeji kouzelné hlíny celé jmění. Pak ji chytili. Na cestě k penězům jako zásadní prvek posloužilo i klasické MLM, které ale také přispělo k odhalení a konci. Hodně zajímavý příběh. Další v ‚Magic dirt‘: How the internet fueled, and defeated, the pandemic's weirdest MLM.

Oracle kupuje za 28 miliard USD Gerner. Pokud doufáte v posílení pozice v cloudu, tak o tohle primárně nejde, byť možná právě s tím, co umí Gerner, by Oracle jedno z mála stále „necloudových“ odvětví do cloudu mohl dostat. Otázkou je, jak se k tomu postaví Larry Elisson. Ten cloud v roce 2008 označil za „modní trend“ a „naprostý blábol“.

INFOGRAFIKY

Nejoblíbenější sociální sítě na světě a kdo je vlastní (infografika)

Co jsou NFT? Mapování ekosystému NFT (infografika)

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.