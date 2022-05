Krádeže a praní špinavých peněz v DeFi a kreativní NFT wash trading. Co nejvíc láká zloděje kryptoaktiv?

Zatímco kriminální aktivita zprostředkovaná skrze kryptoměny tvoří v průběhu posledních tří let stále bezvýznamnější část celkového transakčního objemu, existují dvě oblasti, které jsou proti tomuto trendu a procházejí si naopak bolestivou cestu, kterou absolvoval samotný kryptosektor v prvních letech své existence.

První vás nejspíš možná příliš nepřekvapí – je jí oblast decentralizovaných financí neboli DeFi. Zde nárůst množství nežádoucí aktivity v horizontu posledních dvou let naopak připomíná vzletové stoupání dopravního letadla. Druhou, zatím teprve stoupající hvězdu krypto kriminální aktivity pak představuje svět non-funglible tokenů (NFT), který široká veřejnost – a s ní i ta její méně poctivá část – objevila teprve loni. To alespoň tvrdí první uvolněná data z průzkumu State of Web3, který v těchto dnech dokončuje blockchainové forenzní společnost Chainalysis.

Nezákonné transakce v rámci DeFi sektoru jsou na vzestupu již třetím rokem a jejich podíl roste čím dál tím rychleji jak z hlediska hrubé hodnoty, tak i jako podíl na celkové hodnotě transakcí. Lví podíl na tom mají především krádeže finančních prostředků prostřednictvím hackingu a zneužití decentralizovaných protokolů k praní špinavých peněz.





Hodnota ukradených prostředků z DeFi služeb vyjádřená ve fiat penězích je na prudkém vzestupu od začátku roku 2021, dosavadní rekord ale tvoří teprve první čtvrtletí letošního roku. Nelze tedy možné vše jednoduše připsat na vrub extrémně nabuzenému býčímu trhu, což byla tržní nálada, která v po větší část loňského roku převládala.

Na druhé straně je pravda, že lví podíl na statistice za první čtvrtletí roku 2020 mají pouhé dvě krádeže – odcizení prostředků z Ronin Bridge, kterému jsme se zde na Lupě podrobně věnovali, a neméně závažná krádež z decentralizované aplikace Wormhole Network (umožňuje v rámci Ethereum sítě provádět rychlou směnu Solany na jiné kryptoměny). V obou případech šlo o obří krádeže z takzvané bridge aplikace, tedy místa, kde dochází ke konverzi kryptoměn za nativní kryptoměnu nebo token jiné sítě, a jednalo se o ztráty v řádu stovek milionů dolarů.

Autor: Chainalysis

Tento trend ale nastartoval již v roce 2020. Právě tehdy sektor začal zaujímat rychle rostoucí podíl všech ukradených prostředků z kryptoměnových platforem a o rok později již DeFi protokoly pro zloděje kryptoaktiv představovaly volbu číslo jedna. K prvnímu květnu letošního roku tvořily DeFi protokoly již neuvěřitelných 97 % všech letos skrze kryptoměny ukradených prostředků. Přepočteno na hodnotu ve fiat měně se jedná o krádeže za 1,68 miliardy dolarů.

I zde ale sehrála roli jedna anomálie, která možná deformuje celou statistiku – kritický podíl na útocích totiž drží hackerské skupiny spojené se severokorejskou vládou. V případě letošního roku pak severokorejští hackeři zcela zastiňují všechny ostatní krádeže. Ti také během letošního roku již stačili zlomit svůj předchozí absolutní rekord a z protokolů decentralizovaných financí si odnesli kryptoměny za 840 milionů dolarů.

Autor: Chainalysis

Druhou kriminální kategorií a vzestupu, která je spojená s DeFi sektorem, se nijak překvapivě stalo praní ukradených nebo podloudně získaných prostředků. V roce 2022 se zatím DeFi služby stačily stát největšími příjemci kriminálních fondů. Jsou tak zodpovědné za příjem 69 % prostředků z adres napojených na kriminální aktivitu.

Autor: Chainalysis

Pro srovnání ještě v roce 2021 byl tento poměr jen 19 %. Velkou výhodou pro zločince, pokud narazí na protokol s dostatečnou likviditou, je, že mohou rychle směnit krádeží nebo podvodem získané kryptoměny za čisté, a to bez nutnosti dostatečné identifikace jako na centralizovaných burzách. I v této oblasti vedou útočníci ze severní Koreje.

NFT a tak trochu jiný wash trading

NFT se během loňského roku stal bezkonkurenčním králem wash tradingu. Na tradičních regulovaných trzích jde o zakázanou praktiku, kdy se jeden a týž obchodník nachází na obou stranách transakce. To obyčejně slouží k vytvoření iluze likvidity nebo umělému nafukování ceny. Právě tato praktika se ve světě NFT stala na čas velmi populární, protože tak bylo možné snadno vzbudit zdání, že má prodávaný token větší hodnotu, než jakou by mu přisoudil volný trh. Výhodou pro obchodníky bylo, že platformy pro směnu NFT obyčejně neřeší, zdali připojené kryptoměnové peněženky patří stejnému uživateli.

Jak ale ukázal jiný letošní report od Chainalysis – 2022 Crypto Crime Report, tato praktika není úplně bez rizika, zejména pokud obchodování probíhá na prominentním blockchainu, jako je Ethereum. Podle reportu totiž více než polovina traderů utratila kvůli transakčním poplatkům za přeprodávání sama sobě více etherů, než kolik ve finále skutečně vyinkasovala od „hejlů“ za prodávané tokeny. Zisková tak zůstala jen necelá polovina obchodníků.

O tom ale tento závěr článku být neměl. Wash tradeři si v mezičase totiž našli novou oběť – samotná NFT tržiště. Některé platformy totiž obchodování na platformě povzbuzují tím, že za zrealizované obchody odměňují vlastními tokeny. A to se ukázalo jako efektivní nástroj, jak takříkajíc podojit hru.

Autor: Chainalysis

Chainalysis uvádí následující příklad se dvěma peněženkami, které si mezi sebou dokola předávaly tři NFT a vygenerovaly tak každá 650 tisíc wETH (wrapped Ethereum) transakčního objemu. Cílem v tomto případě nebylo NFT draze prodat, protože v žádný moment nedošlo k jejich předání nějaké třetí straně. Tržiště, na kterém ale obchodování probíhalo, má nastavený systém motivačních odměn v podobě vlastních tokenů (společnost jeho jméno neuvádí, ale pravděpodobně šlo o tržiště LooksRare), kterými odměňuje všechny strany obchodu za zrealizovanou transakci. Dané peněženky vygenerovaly během daného obchodování obrovské množství těchto reward tokenů a jejich množství pak ještě navýšily skrze jejich staking.

Dané peněženky si tak přišly na 106 milionů tokenů v celkové hodnotě (v době obchodu) 185,5 milionů dolarů. Na transakčních poplatcích za obchodování ale utratily „jenom“ 114,6 milionu dolarů, což představuje čistý zisk 71 milionů dolarů vytvořený prakticky z ničeho. Podobná operace samozřejmě předpokládá poměrně vysokou počáteční investici, v našem případě se jednalo o 705,6 etherů v tehdejší hodnotě asi 2,4 milionu dolarů a obchodování nebylo úplně bez rizika. Vzhledem k finálnímu zisku jde ale o zajímavý úspěch.

Otázkou je, zda NFT tržiště v daném případě představuje spíš oběť nebo spolupachatele. Jeho náklady na tokeny totiž mohla hravě vyvažovat iluze vysoké transakční aktivity, která přilákala na tržiště skutečné prodejce a kupce a tržiště mohlo s touto variantou dopředu počítat.