Krátké vlny: ČTÚ a speciální tarif pro lidi s nízkými příjmy

Babetta šla do světa a mojeID dorazilo do Evropské unie. Dne 24. června 2022 vyšlo v Úředním věstníku rozhodnutí o notifikaci služby sdružení CZ.NIC mojeID a státního mobilního klíče e-governmentu. Co to znamená? Pokud v některém státu EU bude možné o některou ze služeb e-governmentu žádat elektronicky, lze použít mojeID. Potřebujete se přihlásit do portálu sociálního zabezpečení v Holandsku? Potřebujete spravovat své domény v Dánsku nebo Estonsku? Chcete Evropské komisi poslat svůj názor na připravovanou regulaci? Na to všechno můžete použít mojeID.

Vláda jmenovala Lukáše Kintra ředitelem Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Velká gratulace novému panu řediteli i NÚKIB, který si v dnešní rozbouřené době rozhodně zaslouží stabilitu a kontinuitu.

Živo je (a bude) i ve Vysočanech. Zatímco ministr průmyslu a obchodu pečlivě vybírá nového radního, ČTÚ připravuje uložení povinnosti poskytovat tzv. zvláštní ceny pro osoby zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy. ČTÚ si pohrává s myšlenkou, že kromě již známé a vyzkoušené slevy 200 Kč uloží povinnost poskytovat specifický tarif s přesně nadefinovaným objemem služeb (v tomto případě 150 minut, 50 SMS, 2,5 GB). Cenová regulace jak vyšitá. Proti tomuto návrhu se vymezili všichni mobilní operátoři i Asociace provozovatelů mobilních sítí a Rada ČTÚ nyní stojí před nelehkým úkolem vypořádat připomínky a zároveň stihnout šibeniční lhůtu na uložení povinnosti. Pokud však propásne lhůty, vystavuje se nejen případným žalobám, ale také hrozbě, že zdravotně postižení spotřebitelé, kteří nyní čerpají zákonnou slevu, ji přestanou dostávat, protože současná povinnost je uložena pouze do konce roku. Chce se věřit, že Rada ČTÚ to stihne, nebo alespoň najde procesní kroky, aby zajistila, že ohrožená skupina uživatelů bude moci čerpat služby elektronických komunikací i v novém roce.

Prezident Biden podepsal dvojici zákonů o kybernetické bezpečnosti. Hlavním cílem přijatých opatření je zlepšit koordinaci v oblasti kybernetické bezpečnosti mezi státními a místními orgány a posílení kybernetických aktivit na federální úrovni. V Bruselu zástupci členských států schválili na jednání Coreperu finální kompromis revidované směrnice o kybernetické bezpečnosti (NIS2), kterou ještě čeká schválení na úrovni Rady EU a Evropského parlamentu, ale vlády už mohou připravovat implementaci do národního právního řádu.

Rozporuplné signály vypouští čeští operátoři ohledně připravovaného mechanismu prověřování dodavatelů do 5G sítí. Zatímco Vodafone celkem hlasitě kritizuje jménem sektoru činnost NÚKIB při přípravě mechanismu a zpochybňuje vlastně nutnost jeho přijetí, CETIN se poměrně důrazně od tohoto nářku distancuje. Mezitím se Bezpečnostní rada státu 21. června 2022 zabývala bezpečností dodavatelských řetězců strategické infrastruktury státu. Tedy nikoli jen 5G sítí. Tohle bude bezesporu ještě zajímavé. Někdo popcorn?