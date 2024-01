Krátké vlny: Digitální priority předsednické Belgie a NIS2 v Česku

Belgie převzala od Španělska s novým rokem předsednickou štafetu v Radě EU. Belgičané povedou své předsednictví pod heslem „Chránit. Posilovat. Připravit.“, a chtějí se zaměřit na šest tematických oblastí:

obranu právního státu, demokracie a jednoty,

posílení naší konkurenceschopnosti,

prosazování ekologické a spravedlivé transformace,

posílení naší sociální a zdravotní agendy,

ochrana lidí a hranic,

podpora globální Evropy.

V oblasti posilování konkurenceschopnosti EU zmiňuje belgické předsednictví kromě předvídatelného a zjednodušeného regulačního rámce také svou ambici „být vůdčí silou při vytváření udržitelného, inovativního a odolného digitálního ekosystému, který posiluje postavení občanů a přináší výhody podnikům“. Nejsem si jist, zda legislativní smršť, která dopadla na digitální prostor v minulém období (kybernetický balíček, DSA, DMA, DGA atd.), a jejich implementace nejsou v přímém rozporu s deklarovaným cílem, ale praxe si snad najde cestu.

Na jaká témata v digitální oblasti se chce belgické předsednictví soustředit? Na program pracovní skupiny H-05 („krycí“ jméno pro pracovní skupinu věnující se telekomunikacím a digitální legislativě), určitě najdeme dočišťování Nařízení o AI (AI Act) a přípravu pozice členských států k vyjednávání Úmluvy Rady Evropy k AI a lidským právům.





Dalším velkým tématem je dokončení vyjednávání o výsledné podobě nařízení o gigabitové infrastruktuře a Aktu o kybernetické solidaritě. Akt o gigabitové infrastruktuře byl projednáván na prosincové Radě ministrů pro telekomunikace, kde byla přijata politická dohoda. Nicméně v předvečer projednávání byl zveřejněn společný postoj operátorských asociací GSMA, ECTA a ETNO, které vyčítají členským státům, že text, na kterém se mají dohodnout, je málo ambiciózní a nezaručí splnění evropských cílů do roku 2030, jak si evropské vlády předsevzaly.

Z nelegislativních materiálů plánují Belgičani projednat „Závěry Rady o budoucnosti digitální politiky“ a „Závěry Rady o budoucnosti kybernetické politiky“. Nejzajímavější ale bude pokračující výměna názorů na budoucnost telekomunikací v EU (včetně aktivit k podmořským kabelům), která bude předcházet revizi regulačního rámce pro elektronické komunikace.

Po loňské veřejné konzultaci, která byla ve znamení možného zavedení příplatku velkých obsahových platforem telekomunikačním operátorům (tzv. „fair“ share debata), plánuje Evropská komise zpracovat začátkem tohoto roku Bílou knihu k budoucnosti telekomunikací a doporučení k podmořským kabelům. Lze očekávat, že pokud Evropská komise nebude mít zpoždění s přípravou materiálů, mohou o nich ministři pro telekomunikace diskutovat během neformálního zasedání Rady pro telekomunikace v dubnu tohoto roku. Formální zasedání ministrů se pak bude konat 21. května 2024 v Bruselu.





V Bruselu se bude také konat předsednická konference Od výzkumu k realitě: Digitální řešení evropských výzev, a to 5. až 6. února 2024, a High level konference o poštách a e-obchodu, 11. dubna 2024.

Stále máme někdy tendenci vnímat bruselskou agendu jako něco vzdáleného, nám vnuceného. Není tomu tak. Členské státy umí, pokud jsou aktivní, dát Evropské komisi mantinely a naznačit, na kterých legislativních návrzích a iniciativách nebude panovat shoda vůbec, případně co se musí (výrazně) upravit. A jedno je jisté, Evropská komise nechce chodit do předem prohraných bitev.

NIS2 v Česku

Pocitová vzdálenost evropských jednání je důsledkem až na výjimky opožděného dopadu přijímání evropské legislativy do českého prostředí. Před rokem vyšla v Úředním věstníku finální schválená podoba směrnice NIS2, těsně před letošními Vánoci ji NÚKIB odeslal k projednání do Legislativní rady vlády a v lednu 2024 se koná (další) seminář, na který tentokrát zvou pánové poslanci Robert Králíček (ANO) a Marek Novák (ANO). Na programu je v podstatě NIS2 nasvícená ze všech stran, od pohledu NÚKIB, přes dodavatelské řetězce a kritickou infrastrukturu státu. To nám ten rok pěkně začíná…

Autor: Poslanecká sněmovna

