Krátké vlny: Připojit všechny k internetu, chránit data i regulovat AI. To chce Globální digitální pakt

V návaznosti na politickou deklaraci přijatou při příležitosti 75. výročí založení OSN v září 2020 vydal Generální tajemník António Guterres v září 2021 zprávu s názvem „Náš společný program“ (Our common agenda). Generální tajemník popisuje, že se nacházíme ve zlomovém bodě dějin a lidstvo stojí před těžkou a naléhavou zkouškou. Buď výzvy překoná, nebo se zhroutí.

Aby lidstvo mohlo směřovat k lepším zítřkům, musí spolupracovat ve jménu solidarity. Společný program se týká ekologie, zemědělství, zdravotnictví, ale také, a proto o tom píšu, digitálního ekosystému.

Náš společný program, rozdělení oblastí Autor: OSN

Digitálního ekosystému se týká právě Globální digitální pakt, jehož ambicí je:

připojit všechny lidi k internetu, včetně všech škol,

zabránit fragmentaci internetu,

chránit data,

uplatňovat lidská práva v online prostředí,

zavést pravidla odpovědnosti pro diskriminaci a zavádějící obsah,

podporovat regulaci umělé inteligence,

mít digitální statky (digital commons) jako globální veřejné statky.

V roce 2024 má proběhnout zasedání OSN s názvem „Summit of the Future“, kde mají členské státy OSN schválit návrhy z „Our common agenda“, a tedy i v části Globálního digitálního paktu. Nad přípravou dohlíží jmenování spolupořadatelé – Annu Karen Eneström ze švédského zastoupení a Clavera Gatete z rwandského zastoupení při OSN, kteří zveřejnili harmonogram aktivit.

V současné době, až do 30. dubna 2023, probíhá veřejná konzultace, do které mohou přispět všichni, kteří mají nějaké nápady k jednotlivým oblastem, které pak budou řešeny v digitálním paktu. Přispěvatel by měl postupovat podle návodu a shrnout klíčové principy do 2500 znaků a klíčové akce/závazky do dalších 2500 znaků.





Pokud se rozhodnete přispět ve veřejné konzultaci, váš příspěvek bude zveřejněn – většina příspěvků je označena jako globální, následují příspěvky z Afriky (16,13 %) a Evropa je zatím na chvostu (6,45 %).

V minulosti západní svět podcenil svou aktivitu ve strukturách OSN (včetně Mezinárodní telekomunikační unie) a pak na poslední chvíli hasil požáry, které tam „způsobovaly“ země s jiným pojetím a přístupem k ochraně lidských práv v online prostředí. S novým vedením Mezinárodní telekomunikační unie se to snad nebude opakovat.

Očekává se, že by Globální digitální pakt měl „nastínit společné zásady pro otevřenou, svobodnou a bezpečnou digitální budoucnost pro všechny“. Bohužel někdy v tom obrovském množství pozičních dokumentů, analýz, stanovisek, rámcových pozic a dalších dokumentů dojde k inflaci slov a jejich významů a pak je velmi jednoduché s novou verzí newspeaku pod vlajkou svobodné a bezpečné budoucnosti prosazovat pravý opak.

Pro fanoušky multilaterálních mezinárodních organizací a zahraničních vztahů doporučuji zhlédnout záznam z jednání o Globálním digitálním paktu, které proběhlo 30. ledna 2023. Organizace spojených národů je velký byrokratický moloch, rozhodně není žádným vzorem akčnosti a zmíněná aktivita je zřejmě snahou o záchranu své reputace a obhájení své role v 21. století. Přesto tuto aktivitu nelze podceňovat, na to je OSN příliš velký moloch, který se čas od času rozhýbe k aktivitě.