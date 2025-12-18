Krátké vlny: Jak se mění online život ve Velké Británii

Britský regulátor Ofcom vydal letošní zprávu Online Nation, která popisuje chování Britů na internetu. Zpráva vydává svědectví v čase, jaké služby Britové na internetu konzumují a jaké mají zkušenosti v kyberprostoru. Ukazuje se, že definitivně je pryč doba bezbřehého online nadšení. Ačkoli se v tomto prostředí denně pohybujeme, často přehlížíme trendy, které formují naše chování a vnímání. Podléháme mylné domněnce, že rozumíme digitální krajině, ale při ohlédnutí zpět zjistíme, že vůbec.
Obsáhlá zpráva „Online Nation Report 2025“ funguje jako seismograf, který zachycuje jemné, ale významné otřesy v kolektivním digitálním životě. Nejde jen o pouhý soubor statistik; je to drobná sonda do britské digitální duše, která odhaluje, jak Britové dospívají jako digitální společnost. Ukazuje nám, že se potýkají s důsledky života v online prostředí – od úpadku optimismu až po nečekané formy digitálního odporu.
Pojďme se podívat na některá zajímavá zjištění. Nejsou to jen izolovaná zjištění, ale příznaky širšího trendu: přechodu od naivní digitální puberty k dospělejšímu, kritičtějšímu a často rozčarovanému pohledu na online svět.
Náš digitální optimismus eroduje
Navzdory tomu, jak je internet hluboce zakořeněn v našich životech, britský pohled na něj se stává zřetelně pesimističtějším. Data ukazují, že éra nekritického nadšení je u konce. V červnu 2025 se pouze 33 % dospělých domnívalo, že internet je pro společnost dobrý, což je výrazný pokles ze 40 % v červnu 2024. Ačkoli 65 % dospělých stále věří, že osobní přínosy převažují nad riziky, i toto číslo soustavně klesá ze 71 % v červnu 2023.
Tento pesimismus má hlubší kořeny než jen obecnou „digitální únavu“. Projevuje se ve ztrátě pocitu svobody – pouze 25 % dospělých v Británii se cítí svobodněji být sami sebou online než offline (pokles z 30 % v červnu 2024). Navíc klesá i pozitivní vnímání dopadu na duševní zdraví; jen 29 % lidí mělo pocit, že online prostředí pozitivně ovlivňuje jejich psychickou pohodu (pokles z 33 % o rok dříve). Tento abstraktní pocit rozčarování dospělých nachází svou konkrétní, niternou ozvěnu v prožitcích nejmladší generace, která pro negativní kognitivní dopady online světa dokonce vytvořila vlastní termín – „brain rot“ (hniloba mozku).
Jedním, nebojím se říct, z nejvíce fascinujících signálů digitálního dospívání je, jak si děti samy uvědomují a pojmenovávají negativní dopady nadměrného času stráveného online. Místo čekání na varování dospělých vytvářejí vlastní digitální folklór, aby popsaly svou zkušenost. Termín „brain rot“ používají k označení jak specifického typu frenetického, nesmyslného obsahu, tak i pocitu přestimulování a ztráty soustředění po hodinách strávených u obrazovky.
Tato sebereflexe je patrná ve výpovědích z kvalitativního výzkumu „Children’s Media Lives“, kde jedna z účastnic popsala, jak krátká videa ovlivňují její schopnost soustředit se:
„Je pro mě opravdu těžké sledovat filmy. […] Normálně, když sleduji něco na Netflixu, začnu se nudit a prostě vezmu telefon a ani si to neuvědomuji, jen projíždím TikTok, pak se podívám na čas a říkám si, ‚co to sakra, musím jít spát‘. Můj třídní učitel o tom nedávno něco říkal. Řekl, že je to proto, že všichni sledujeme TikTok. Že naše mozky nejsou zvyklé sledovat opravdu dlouhé věci. Že je to pro naše mozky nedostatečně stimulující nebo tak něco. A já si vlastně myslím, že je to pravda, protože TikTok můžu sledovat hodiny a hodiny a hodiny a nenudím se. Ale jakmile si pustím film, začnu se nudit a prostě se vrátím k telefonu.“— Dívka, 13 let
Upřimné, že? Důkaz toho, že nejmladší britská generace nejen pasivně konzumuje, ale také dokáže aktivně analyzovat dopady technologií na svou mysl a pohodu.
Pozvolný pád sítě X a vzestup Redditu
Krajina sociálních médií není statická a zpráva britského regulátora odhaluje dramatické přesuny moci. Platforma X (dříve Twitter) zaznamenala pokles, kdy ji v květnu 2025 navštívilo 39 % dospělých online uživatelů (o 6 % meziročně méně). Je to jediná platforma v top 10 s většinově mužským publikem (60 % mužů) a její pokles není způsoben prostým přechodem uživatelů ke konkurenci jako Threads nebo Bluesky, které nezaznamenaly explozivní růst.
V kontrastu s tím stojí Reddit, který zažívá překvapivý vzestup. Jeho měsíční publikum vzrostlo o impozantních 28 %, čímž se stal čtvrtou nejnavštěvovanější sociální službou a předběhl i TikTok v dosahu. Tento vzestup je však potřeba vnímat v kontextu: zatímco uživatelé na Redditu tráví v průměru 4 minuty denně, na TikToku je to 28 minut.
To naznačuje, že růst Redditu není poháněn hlubokou sociální angažovaností, ale spíše jeho užitečností. Zpráva spekuluje, že za tím stojí jeho prominentní postavení ve výsledcích vyhledávání generativní AI, která na platformu přivádí nové návštěvníky hledající autentické odpovědi.
Nezamýšlený důsledek: Jak blokování porna způsobilo boom VPN
Regulace internetu vždy přináší neočekávané (pro tvůrce těchto regulací velmi překvapivé, ooops) vedlejší efekty, které dokonale ilustrují napětí mezi centralizovanou kontrolou a autonomií uživatelů. Zavedení povinného ověřování věku pro přístup k pornografickému obsahu ve Spojeném království od 25. července 2025 je toho učebnicovým příkladem. Ačkoli cílem bylo chránit nezletilé, jedním z hlavních důsledků byla masová vlna „digitální občanské neposlušnosti“.
Data ukazují, že denní využití VPN služeb se okamžitě více než zdvojnásobilo. Počet uživatelů vzrostl z přibližně 650 tisíc denně před 25. červencem na více než 1,4 milionu v polovině srpna 2025. Je klíčové poznamenat, že tato data zachycují pouze uživatele mobilních aplikací VPN a nezahrnují uživatele na počítačích, takže skutečný nárůst je pravděpodobně ještě vyšší. Tento skok demonstruje, jak rychle a efektivně technicky zdatní uživatelé obcházejí omezení, a připomíná, že v digitálním světě (ostatně stejně jako ve fyzickém) mohou mít regulační opatření následky, které tvůrci politik nepředvídali.
Zpráva také odhaluje zajímavý paradox: ačkoli se v online prostředí cítíme celkově hůře, setkáváme se s o něco menším množstvím škodlivého obsahu.
Na jedné straně se počet lidí, kteří v posledních čtyřech týdnech viděli online něco znepokojujícího, zvýšil z 31 % v červnu 2024 na 37 % v červnu 2025. Na druhé straně, když byli respondenti dotázáni na konkrétní typy potenciálně škodlivého obsahu z předem definovaného seznamu (jako jsou dezinformace či nenávistné projevy), došlo k mírnému poklesu v jejich výskytu – setkalo se s nimi 66 % lidí v červnu 2025 oproti 69 % v lednu 2025. Jedna z hypotéz je, že jak britská digitální společnost dospívá, roste i naše citlivost na negativní zážitky. Možná jsme vystaveni o něco menšímu množství explicitně škodlivých obsahů, ale naše vědomí rizik a negativních dopadů je natolik zvýšené, že celkový pocit z online prostředí je horší. Ale to je jen jedna z hypotéz autorů.
Těším se na podobnou studii, která by dlouhodobě sledovala chování, nálady a vztah k internetu uživatelů v Česku.
