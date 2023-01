Krátké vlny: Jak to bude s využíváním kmitočtů? Chystá se Světová radiokomunikační konference

311 dní zbývá do zahájení Světové radiokomunikační konference (WRC-23), která tento rok proběhne v Dubaji od 20. listopadu do 15. prosince a která na svém konci zaktualizuje celosvětová pravidla pro využívání rádiových kmitočtů na další čtyři roky.

Program a body jednání se připravují celé čtyři roky a jednotlivé státy kromě práce na svých národních pozicích pracují na společných pozicích v rámci jednotlivých regionálních uskupení. V případě České republiky je to zejména práce v rámci Evropské unie a dále Evropské konferenci poštovních a telekomunikačních správ.

Na konci minulého roku přijala Skupina pro politiku rádiového spektra („RSPG“), poradní orgán Evropské komise, Stanovisko k Světové radiokomunikační konferenci WRC 2023, které kromě jiného obsahuje doporučení vhodného postupu pro konkrétní body jednání, které vyžadují společný postoj členských států EU s ohledem na možný vliv na společná EU pravidla nebo na zásadní politické cíle EU. Evropská komise by toto doporučení měla přetavit v závazný dokument pro jednání na WRC-23.

Výsledek jednání WRC-23 je vtělen do Radiokomunikačního řádu, který je závazný pro členské státy Mezinárodní telekomunikační unie a upravuje klíčová pravidla pro radiokomunikační služby. Tyto služby a jejich parametry mají většinou ze své povahy mezinárodní dopad (ať už se jedná o mobilní, letecké, námořní, nebo kosmické služby), a proto je klíčové dojít na jednání WRC-23 ke kompromisu a harmonizaci využívání spektra, resp. stanovení pravidel využívání spektra tak, aby řádný uživatel nebyl rušen.

Tam, kde nelze dosáhnout celosvětové harmonizace, může být možná harmonizace v rámci jednoho ze tří regionů. Samozřejmě čím větší harmonizace ve využívání rádiových kmitočtů napříč regiony, tím větší úspory z rozsahu pro výrobce a méně omezení při přeshraničním poskytování služeb.





Jako relevantní témata programu WRC-23 RSPG identifikovalo elektronické komunikace a konektivitu, média, dopravu, vesmír, výzkum a společnou bezpečnostní a obrannou politiku.

Rozšíření pásem pro mobilní službu (IMT)

Na základě výsledků studií sdílení a kompatibility navrhuje bod 1.2 programu WRC-23 určit následující kmitočtová pásma pro standard IMT, včetně případných dalších určení pro primární využívání. Jedná se o kmitočtová pásma (Evropa se nachází v regionu 1):

3600–3800 MHz and 3300–3400 MHz (region 2);

3300–3400 MHz (úprava poznámky pod čarou v regionu 1);

6425–7025 MHz (region 1);

7025–7125 MHz (globálně);

10 000 – 10 500 MHz (region 2)

Jedním z pásem, kam bude soustředěna pozornost průmyslu a lobbistů, je pásmo 6425–7025 MHz a jeho budoucí využití. Stanovisko RSPG uvádí, že v Evropě může toto kmitočtové pásmo reagovat na dodatečnou poptávku po spektru ve středním pásmu pro 5G/6G, protože má podobné podmínky šíření jako pásmo 3400–3800 MHz. Nicméně RSPG zastává názor, že budoucí evropská politická strategie a rozhodnutí o harmonizaci v pásmu 6425–7125 MHz by měly být založeny na důkladném zvážení řady otázek o směřování využití spektra pro IMT a RLAN.

Bohužel studie sdílení a kompatibility možného sdílení pásma mezi IMT a RLAN nejsou dokončeny. Zpráva nicméně konstatuje, že pásmo 6425–7125 MHz je v některých členských státech hojně využíváno dálkovými a vysokokapacitními pevnými spoji, například pro backhauling (ačkoli s rozvojem optických vláken lze očekávat určitý pokles využití). Koexistence venkovních větších základnových stanic IMT s pevnými spoji ale vyžaduje velké odstupové vzdálenosti.

Pro doplnění je nutné dodat, že kmitočtové pásmo 6425–7075 MHz se také používá pro pevnou družicovou službu ve vzestupném směru (6425–7075 MHz) a v sestupném směru (6700–7075 MHz) s tím, že ochrana vzestupného směru družic je ze své podstaty mezinárodní povahy.

RSPG doporučuje Evropské komisi, aby výslovně objasnila, jaký záměr má mít EU s tímto pásmem – zda má být přiděleno pro IMT, nebo pro RLAN, nebo zda se mají nastavit podmínky pro sdílené využívání. Současně to ale nemá bránit identifikaci pro IMT na WRC-23, nicméně EU by ji neměla aktivně prosazovat. Zpráva ale jasně říká, že RSPG toto pásmo zahrne do svého pracovního programu i s ohledem na výsledky studií, které připravuje CEPT. Uvidíme, zda studie umožní nastavit technické parametry využívání tohoto pásma tak, aby bylo možné společné využívání pásma.

Co se týče využívání pásma 3600–3800 MHz, skupina RSPG doporučuje, aby Evropská komise navrhla Radě aktualizaci přidělení tohoto kmitočtového pásma pro mobilní služby, s výjimkou leteckých mobilních služeb, neboť to usnadní koordinační jednání mezi zeměmi EU a zeměmi mimo EU na hranicích EU.

Revize pásma UHF

Bod 1.5 programu se zabývá přezkumem využívání spektra a potřeb stávajících služeb v kmitočtovém pásmu 470–960 MHz v regionu 1 a možnými regulačními opatřeními v kmitočtovém pásmu 470–694 MHz na základě tohoto přezkumu. Zpráva výslovně uvádí, že při zvažování regulačních možností týkajících se budoucího využívání kmitočtového pásma 470–694 MHz je třeba vzít v úvahu všechny relevantní aspekty, jako jsou různé potřeby využití spektra v jednotlivých členských státech, včetně volně šiřitelné terestrické televize, technologický vývoj, změny v chování spotřebitelů a různé politické, sociální, kulturní a hospodářské cíle obecného zájmu.

Skupina RSPG doporučuje, aby Evropská komise navrhla Radě takový postoj EU, který by zajistil, že rozhodnutí WRC-23 o tomto bodu programu bude v souladu s rozhodnutím 2017/899 (EU), které stanoví prioritu pro zemské televizní vysílání a využívání PMSE alespoň do konce roku 2030.

Dokument dále uvádí, že mnoho členských států nepovažuje v tuto chvíli za nutné přijmout regulační opatření (žádná změna na WRC-23 („no change“), s náznakem zařazení tohoto bodu programu opět na WRC-27 nebo WRC-31) a že několik dalších členských států považuje za nutné přijmout regulační opatření (koprimární přidělení mobilní, s výjimkou letecké mobilní, služby, které by mohlo nabýt účinnosti později (např. 31. prosince 2030)).

V návaznosti na tuto diskusi skupina RSPG určila možné kompromisní řešení, které by mělo být doporučeno jako postoj EU pro WRC-23. Tímto kompromisem by mělo být sekundární přidělení pro pohyblivou službu (s výjimkou letecké pohyblivé služby) s tím, že v rámci bodu programu WRC-31 bude zvážena možná změna tohoto sekundárního přidělení. Zda na koprimární, nebo rovnou na primární dokument, neupřesňuje.

Bude zajímavé sledovat, jakým způsobem tato doporučení Evropská komise přepíše do postoje EU a jak zvládne v Dubaji tento společný postoj prosazovat. Stejně tak s jakým mandátem odjede česká delegace, přece jen v minulosti měl Český telekomunikační úřad k televiznímu terestrickému vysílání více než macešský vztah.