Krátké vlny: Obnova přídělů pro O2 a T-Mobile v roce 2024

Na konci října zahájil Český telekomunikační úřad veřejnou konzultaci k závěrům přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 900 MHz a 1800 MHz.

Přezkum omezení počtu práv je jedním z prvních kroků vedoucím k vydání přídělu, pokud přezkum ukáže, že je potřeba omezovat počet práv v daném kmitočtovém pásmu. A také prvním krokem pro obnovu přídělu v případě, kdy současnému držiteli příděl končí. V tomto konkrétním případě jsou současnými držiteli přídělů, které končí k 22. říjnu 2024, společnosti O2 a T-Mobile.

Přehled udělených přídělů a jejich platnost Autor: Český telekomunikační úřad

Přezkum musí úřad provést ve lhůtě dvou let před koncem platnosti přídělu a musí posoudit zejména:





nutnost zachování omezení počtu práv,

účelné využívání přidělených rádiových kmitočtů dosavadními držiteli,

technické podmínky dalšího využívání,

zájem dosavadních držitelů,

fungování hospodářské soutěže v oblasti elektronických komunikací,

zachování veřejného pořádku,

provedení opatření v souladu s čl. 4 evropského rozhodnutí o rádiovém spektru,

zefektivnění využití rádiového spektra s ohledem na technologický nebo tržní vývoj,

potřebu zabránit závažnému narušení poskytování služeb elektronických komunikací.

Protože kmitočtová pásma 900 a 1800 MHz jsou harmonizovaná na evropské úrovni, musí ČTÚ dále posoudit:

zajištění účinného a efektivního využívání příslušné části harmonizovaného rádiového spektra,

stanovení pokrytí území a obyvatelstva bezdrátovým vysokorychlostním připojením nebo pokrytí hlavních vnitrostátních a evropských dopravních cest, včetně transevropské dopravní sítě,

usnadnění rychlého rozvoje nových bezdrátových komunikačních technologií a aplikací, mimo jiné uplatněním meziodvětvového přístupu,

plnění cílů obecného zájmu týkajících se zajištění bezpečnosti života, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo obrany,

zajištění hospodářské soutěže.

Pokud se vám zdá, že tato dodatečná kritéria pro posouzení v podstatě duplikují kritéria z první skupiny, tak se nepletete. Úřad to vyřešil tím, že v dokumentu tato kritéria uvádí, ale odkazuje na vyhodnocení kritérií z první skupiny.

Dokument po krátkém historickém exkurzu využívání těchto pásem odkazuje na dokumenty, kterými se úřad při přezkumu řídil – jednak harmonizační dokumenty EU a CEPT (prováděcí rozhodnutí komise 2022/173 o harmonizaci kmitočtových pásem 900 a 1800 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Unii, směrnice 2009/114/ES, která změnila směrnici Rady 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství, a rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(95)03 o kmitočtových pásmech určených pro zavádění DCS 1800) a také Strategie správy rádiového spektra z roku 2015 (ale na aktualizaci ČTÚ pracuje a tento rok vyzval veřejnost o přispění nápadů, které by se do strategie mohly zahrnout).





O2 a T-Mobile potvrdily svůj zájem kmitočty nadále používat. To samé potvrdil i Vodafone (po roce 2029) a současně vyzval ČTÚ k tomu, aby v přezkumu vyhodnotil situaci, kdy společnost Vodafone má v pásu 900 MHz pouze 2× 10 MHz spektra, zatímco její konkurenti 2× 12,4 MHz. Na to úřad v přezkumu reaguje, že tento stav přezkoumal, ale jak O2, tak T-Mobile využívají kmitočty účelně a nelze je podezírat z hromadění spektra, jež by mělo za následek narušení hospodářské soutěže.

ČTÚ se rozhodl v rámci nových přídělů stanovit nová rozvojová kritéria v obou pásmech, která se zaměřují na zlepšení geografické dostupnosti služeb elektronických komunikací. Cílem je zlepšit pokrytí obyvatelstva, zajistit rozvoj a dostupnost 5G služeb a zajistit pokrytí významných železničních a silničních koridorů službami GSM (pro zachování dostupnosti 2G technologie). Další povinnosti, které mají příděly obsahovat, se týkají povinnosti refarmingu s cílem zajistit celistvost a efektivní využívání spektrálních bloků a povinnost sdílet pasivní infrastrukturu, pokud bude vydáno takové rozhodnutí podle § 79a zákona o elektronických komunikacích.

Součástí veřejné konzultace je i znalecký posudek z dílny ČVUT, který oceňuje nabízená práva na využívání rádiových kmitočtů včetně uložených povinností a odpovídá na zadanou otázku – jaká je cena obnovení platnosti práva využívání kmitočtového pásma 900 MHz a 1800 MHz na 15 a 20 let.

Odpověď zní: Cena jednoho MHz v kmitočtovém pásmu 900 MHz je 57,9 mil. Kč/MHz na dobu 15 let (60,1 mil. Kč/MHz na 20 let) a v pásmu 1800 MHz je cena jednoho MHz 20,8 mil. Kč/MHz na dobu 15 let, resp. 22,2 mil. Kč/MHz na dobu 20 let. Na Ministerstvu financí v Letenské už berou kalkulačku do ruky a počítají, jak si nakonec státní rozpočet polepší.

Pokud obnova proběhne podle zveřejněného přezkumu, budou nové příděly platit do 31. prosince 2044.