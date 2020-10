Krátké vlny: Z výjimky se nesmí učinit pravidlo, pravil ohledně data retention soud

A to si dejme ruku na srdce, milé vnitro, to asi nebyl zamýšlený cíl, zvláště když potřeby státu pro poskytování tzv. PPDR služeb mají být zajištěny závazkem spojeným s pásmem 700 MHz, které je v současné době předmětem aukce, kterou organizuje ČTÚ. Ve vyhlášení výběrového řízení jsou stanoveny podmínky k zajištění PPDR komunikace v komerčních mobilních komunikačních sítích 4G/5G využívajících primárně rádiové kmitočty v pásmu 700 MHz, a to jak prostřednictvím závazku národního roamingu, tak prostřednictvím závazku zajištění prioritních BB-PPDR služeb. Za tímto účelem jsou úspěšným účastníkům výběrového řízení ukládána rozsáhlá a velmi nákladná rozvojová kritéria pro pokrytí odlehlých a velmi obtížně dosažitelných lokalit. Pravidla vyhlášeného výběrového řízení byla přitom připravena s ohledem na požadavky Ministerstva vnitra a společně s Ministerstvem vnitra. Shodu na řešení potřeb krizové komunikace pomocí nástrojů v aukci ostatně v minulosti potvrdili veřejně i zástupci Ministerstva vnitra, například v článku Jak budou komunikovat záchranáři? Řešení se odkládá, Hamáček se stále nedohodl s Babišem.

A ČTÚ, přesně podle návrhu zákona, já vím, že to předkladatelé takhle vůbec nezamýšleli, že to mysleli poctivě, ale tak, jak je to napsané, by ČTÚ jen kývlo a řeklo:

– „Hele milé ČTÚ, támhle Vodafonu končí příděl kmitočtů v pásmu 800 MHz, nám by se líbilo, víš, pro ty naše vysílačky, třeba 5 MHz, nebo víš co, dej nám 10 MHz a přidej 10 MHz 1800 MHz, my si na tom něco postavíme.“

Laicky řečeno, návrh zákona by umožňoval (pokud by byl schválen v navržené podobě), aby ministerstvo vnitra přišlo za ČTÚ a řeklo:

Klíčové pro rozhodnutí soudu je současné znění směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (zkráceně e-privacy). SDEU se drží svého výkladu čl. 15 e-privacy směrnice s tím, že zde sice směrnice umožňuje výjimky z důvěrnosti dat, nicméně jde o výjimku a rozhodně nemá jít o jakousi trvalou výjimku, protože jinak by, logicky, nešlo o výjimku.

Bod 62 rozsudku zdůrazňuje, že kromě práva na soukromí je třeba respektovat i další práva vyplývající z Listiny základních práv EU, jako je právo na ochranu osobních údajů (čl. 8), právo na svobodu projevu (čl. 11). Nicméně články 7, 8 a 11 Charty nejsou absolutní (bod 63, odkazuje se zde na Schremse II). V bodu 66 SDEU zdůrazňuje, že tato základní práva mohou být derogována tehdy, pokud je zajištěno, že tato opatření jsou nezbytná, vhodná a přiměřená v demokratické společnosti, přičemž musí být „strictly“ přiměřené.

Bod 68 shrnuje, že za účelem vyhovění principu přiměřenosti musí existovat jasná zákonná úprava, která zakotvuje přesná pravidla pro rozsah a aplikaci opatření, včetně ochrany před rizikem zneužití. Úprava na úrovni zákona musí obsahovat jasná pravidla, kdy a za jakých podmínek lze data zpracovávat, a musí omezit takový zásah do soukromí pouze na případy, kde je tak nezbytně nutné („strictly necessary“ slovy soudu). Záruky musí být větší zejména v situaci, pokud jsou data zpracovávána automatizovaně.

Bod 69 a to, co vadí SDEU nejvíce – „pokud derogujeme důvěrnost dat tím, že předáváme data bezpečnostním a zpravodajským složkám, nemůžeme tak činit právní úpravou, která tak učiní obecně a bez rozlišení („general and indiscrimainate way“). Z výjimky se totiž učiní pravidlo („it has the effect of making the expeption to the obligation of the principle …the rule“).

Podle bodu 78 musí národní legislativa upravující přístup k datům obsahovat jasná a objektivní pravidla pro stanovení podmínek, za nichž mohou národní orgány k datům přistupovat. Pokud však národní zákony umožňují v podstatě obecné a nerozlišující předávání dat oprávněným orgánům, jedná se plošný přístup k těmto datům (bod 80). A pak taková právní úprava překračuje limit toho, co je „strictly necessary“, a nemůže tak v demokratické společnosti v praxi naplnit podmínky požadované čl. 15 e-privacy směrnice (ve světle čl. 4(2), 7, 8 a 11 Listiny základních práv EU) (bod 81).

SDEU vytrvale říká, že nelze z výjimky udělat pravidlo. A proto je také důležité, zda a v jaké podobě se přijme revize směrnice o e-privacy. Během dosavadního projednávání v Bruselu se některé státy snažily formulaci čl. 15 změnit, Evropská komise se k tomu stavěla zdrženlivě. Na národní úrovni se zřejmě znovu ozvou hlasy, že je nutné data retention zrušit. Doufám, že to bude odborná, a nikoliv emotivní debata. Jen při pohledu na trestní zákon a některé skutkové podstaty zjistíte, že bez provozních a lokalizačních údajů nejste prakticky schopni některé trestné činy odhalovat. Pravidlo neuchovávat plošně tak, aby to dávalo smysl, je nerealizovatelné. Jakýkoliv opt-out např. pro určité profese (advokáti, novináři) taky nedává větší smysl. Rozsah uchovávaných dat plošný není, je omezen výčtem ve vyhlášce.

Rozhodnutí ve věci C-623/17, byť má nepřímé dopady pro všechny (minimálně v akademických debatách), dopadá na státy sporu. Uvidíme, jak SDEU rozhodne v dalších podobných případech, které mu zatím leží na stole (např. C-739/19 Spacenet, C-140/20 Garda Siochana). V Česku proběhl přezkum přiměřenosti Ústavním soudem před skoro 10 lety, v jehož důsledku došlo k preciznějšímu stanovení, kdy, za jakých podmínek, lze provozní a lokalizační údaje použít – předat. Ale s pravděpodobností hraničící s jistotou si myslím, že se najdou noví vyzyvatelé.

Z diskuzí na sociálních sítích je člověku někdy ouzko. Snaha vykřičet svou jedinou pravdu pohřbívá i ty nejmenší pokusy o obousměrnou komunikaci a pochopení toho druhého. Nedávno jsem přečetl knížku Jiřího Kratochvíla Liška v dámu a líbil se mi tam trefný popis toho, že tenhle stav, ta snaha rozdělit rodinu, vesnici, stát na 2 rozhádané poloviny, může být chtěný pro dosahování svých vlastních cílů:

„Idea spočívá v tom, že přece celý národ, celá vlast tvoří jakési rodinné společenství. Rusové to moc dobře vědí, když rusky se vlast řekne rodina. Takže zasejme semínka zášti a proradnosti do rodinného společenství celého národa, zasejme je do celý vlasti. A když tak infikujeme celý národ, celou vlast, podlehne pak morálnímu rozkladu, rozpadne se na dvě nepřátelské části, které se potom snadno ovládají. Vždyť moc se zas rusky řekne vlasť.

– Výborně, tomu fandím. A už to vidím: celý národ rozbitý do dvou nepřátelských polovin!“

Ondřej Malý si myslí (a precizně argumentuje), že se nejedná o žádné temné spiknutí, ale že (v tomto případě) Facebook je jenom firma, kterou její neschopný management nedokáže uřídit a nedokáže ani dohlédnout důsledky mnoha svých naprosto sociopatických rozhodnutí.

Knížku pana Kratochvíla i článek ex-kolegy doporučuji, ale proto to sem vlastně nepíšu. Občas jsem si říkal při čekáních na jednání v Poslanecké sněmovně, zda bych měl nějaké téma k diskuzi s tím nebo oním panem poslancem. Zda bych překonal svůj odpor k jeho stranické příslušnosti. A pak při brouzdání Internetem najdu fantastický příspěvek na blogu pana poslance Jiřího Dolejše, kde porovnává dvě kultovní díla filmové science-fiction – Star Trek a Star Wars, a vím, že by mě ta diskuze bavila. Protože člověk, který dokáže barvitě popsat svět Star Treku jako komunismu ne nepodobnou utopii („Kritici seriálu vidí jen postavy pobíhající v pyžamovitých uniformách a žijící v idylické utopii ne nepodobné komunismu. Star Trek se ale explicitně nevyjadřuje k politickým ideologiím, jen odráží civilizační optimismus a důvěru v lidský rozum a možnosti logikou řízeného pokroku.“) a Star Wars jako spíše nedemokratický svět postavený na elitách („Budoucnost patří autoritářským imperiím, jejichž temným sklonům dokáže čelit jen magická síla v rukou vyvolených dědičných vůdců.“), musí být, jak říkala moje babička, zábavný společník. Stejně je lepší hledat, i když je to pracné, co nás může spojit (i kdybychom se přitom měli pohádat), než naskakovat na vlnu svých vlastních nezpochybnitelných pravd.

Uzavírám rubriku „doporučuji k přečtení“, beztak se k tématu sociálních sítí a regulace dostaneme při sledování dalších aktivit Evropské komise. A BTW, máte radši Star Trek, nebo Star Wars?

#staytuned