 »  Kriminální aktivita na blockchainu představuje jen 1,1 % transakcí

Navzdory přežívajícímu mýtu, že zločin miluje kryptoměny pro nevysledovatelné transakce, kriminální aktivita na veřejném blockchainu v loňském roce představovala jen 1,1 % objemu všech transakcí.

Převedený na dolarovou hodnotu nicméně tento podíl představuje více než 11,5 miliard amerických dolarů a nárůst o 180 % oproti předchozímu roku. Na druhé straně ale platí, že podíl kriminální aktivity na blockchainu v roce 2019 signifikantně stoupl, a to především kvůli obrovskému nárůstu scamu, který se stal s přehledem nepopulárnějším druhem podvodné blockchainové aktivity podle ekonomického dopadu.

Podvodníci vybrali od milionů obětí kryptoměny zhruba za 4,3 miliardy dolarů a poslali zhruba stejnou částku dalším subjektům za účelem převodu těchto prostředků na fiat (celkový objem těchto transakcí překročil částku 8,6 miliardy dolarů).

Převážná většina z této částky jde nicméně jen za dvěma rozsáhlými Ponziho programy, bez nichž by celkový podíl zločinu na transakcích představoval pouze 0,46 % veškeré kryptoměnové onchain aktivity, tedy ještě měně, než byl celkový podíl kyberkriminality na celkovém objemu transakcí v roce 2018 (0,5 % a částku přibližně 4 miliardy USD).

Aktivita dark marketu na veřejných blockchainech se naopak poslední dva roky pohybuje hluboko pod 1 % veškeré ilegální aktivity na blockchainu (v datech jsou zahrnuty blockchainy kryptoměn BTC, ETH, LTC, BCH, uSdT, PAX, ZrX, BnB, oMG, uSdC, TuSd, dAI, WETH, HT, Gno a ZIL).

Vyplývá to alespoň z rozsáhlého reportu The 2020 State of Crypto Crime analytické společnosti Chainalysis. Tato firma v minulosti pomohla rozklíčovat vetší část podvodných aktivit na Mt. Goxu a odhalit školácké chyby a diletantismus jeho tehdejšího ředitele Marka Karpelese. Jaké jsou hlavní závěry její zprávy?

Praní špinavých peněz

Enormní nárůst scamu v roce 2019 přinesl otázku, jak mohou podvodníci nejlépe nepoctivě nabyté prostředky převést na legálně drženou hotovost. Přestože běžné kryptoměnové burzy vždy představovaly populární bránu pro „legalizaci“ nepoctivě nabytých kryptoměn, navzdory zpřísňujícím se AML/KYC pravidlům jejich podíl od začátku roku 2019 výrazně stoupl.

Na burzy dnes míří téměř 80 % kryptoměn pocházejících z kriminální činnosti. Co ale zaujme nejvíce, je fakt, že přes 50 % z celkového objemu těchto transakcí zamíří na pouhé dvě původem asijské burzy – Binance (27,5 %) a Huobi (24,7 %), a to navzdory faktu, že obě v loňském roce podléhaly KYC regulaci.

Kryptoměny z kriminální činnosti na nich loni putovaly na 300 000 individuálních účtů, z nich má ale na svědomí 75 % všech transakcí z kriminálních aktivit jen 810 účtů, přes které bylo loni vypráno 819 milionů dolarů v BTC.

Chainalysis tvrdí, že se jedná převážně o OTC (over The Counter) brokery, kteří zprostředkovávají obchody mezi individuálními klienty obchodujícími velké objemy, kteří ale nechtějí svými obchody ovlivňovat cenu na spotových trzích. Podle společnosti řada OTC obchodníků zneužívá toho, že jsou na ně kladeny nižší KYC požadavky než na běžné obchodníky, k tomu, že zprostředkovávají praní kryptoměn pro širokou škálu kriminálních aktivit. Ty jsou zpravidla nejprve převedeny na Tether, který nepodléhá tak silné volatilitě, a následně postupně převáděny do fiatu.