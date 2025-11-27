Lupa.cz  »  Křišťálová Lupa 2025: Osobností roku je Jan Barta, dvakrát bodovalo Kingdom Come: Deliverance 2

Křišťálová Lupa 2025: Osobností roku je Jan Barta, dvakrát bodovalo Kingdom Come: Deliverance 2

Redakce
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
1 nový názor

Sdílet

Křišťálová Lupa 2025
Autor: Internet Info
Přinášíme kompletní výsledky ankety Křišťálová Lupa 2025 vybírající největší projekty a osobnosti českého internetu.

Dnes večer proběhlo slavnostní vyhlášení ankety Křišťálová Lupa 2025, šlo o jubilejní dvacátý ročník. Část vítězů vybrala odborná porota a část široká veřejnost. Přinášíme kompletní výsledky. Podívat se můžete také na záznam přenosu v České televizi.

Osobností roku 2025 se stává Jan Barta, titul Projekt roku získává Záchrana Grouponu českými investory. V kategorii Zpravodajství obhájil první místo web ČT24 a dvě vítězství si připisuje videohra Kingdom Come: Deliverance II (v kategoriích Hvězda a Globální projekty českých tvůrců). Ze Zájmových webů na první příčku vystoupala ČSFD.cz a ocenění Influencer si odnáší Stejk.

Kategorie hodnocené veřejností

Internetové obchodování

  1. Alza.cz
  2. Zásilkovna
  3. Knihy Dobrovský
  4. Rohlík.cz
  5. Datart
  6. Heureka
  7. Knihobot.cz
  8. Notino
  9. Kytary.cz
  10. Zboží.cz

Nástroje a služby

  1. Mapy.cz
  2. Medevio
  3. dTest
  4. ČSFD.cz
  5. Wikipedie
  6. Databazeknih.cz
  7. Bazoš.cz
  8. Heureka
  9. GoOut

Online video

  1. Fabulace Jana Špačka
  2. Kluci z Prahy
  3. Stejk
  4. Jirka vysvětluje věci
  5. Čestmír Strakatý
  6. Mikýřova úžasná pouť internetem
  7. MenT
  8. Rychlovky TN
  9. Bára Votíková
  10. Spiknutí

Podcast roku

  1. Hype-Cast
  2. Opravdové zločiny
  3. Čestmír Strakatý podcast
  4. Vinohradská 12
  5. Kecy & politika
  6. Vlevo dole
  7. Přepište dějiny
  8. Kudy běží zajíc
  9. Vojta Žižka
  10. Stoupenci

Zájmové weby

  1. ČSFD.cz
  2. dTest
  3. INDIAN
  4. Zdopravy.cz
  5. Vědátor
  6. Nyx
  7. Kosmonautix.cz
  8. Nerdopolis
  9. Válka.online
  10. Camperguru

Zpravodajství a publicistika

  1. ČT24
  2. Seznam Zprávy
  3. Deník N
  4. iDNES.cz
  5. Novinky.cz
  6. iRozhlas.cz
  7. Page Not Found
  8. Zdopravy.cz
  9. Respekt
  10. Deník.cz
  11. E15.cz
  12. HN.cz

Kategorie hodnocené odbornou porotou

Anticena

  1. Google za neplacení autorských práv vydavatelům a tvůrcům
  2. Obcházení pravidel přeshraničními tržišti (Temu, Allegro, Shein…)
  3. Bitcoinová kauza
  4. Vybírání autorských poplatků za smartphony (OSA)
  5. (5. – 6.) Neřešení klamavých reklam na sociálních sítích
  6. (5. – 6.) Nezvládnutá digitalizace stavebního řízení
  7. Průtahy a zdražování eSbírky a eLegislativy
  8. (8. – 10.) „Souhlas nebo zaplať“ u českých mediálních webů
  9. (8. – 10.) Evropská komise a návrh ChatControl
  10. (8. – 10.) Rezignace na vymáhání opatření proti webům z evropského sankčního seznamu

Globální projekty českých tvůrců

  1. Kingdom Come: Deliverance II
  2. Mapy.com
  3. CDN77.com
  4. Knuspr (německá značka Rohlík Group)
  5. (5. – 6.) Bookbot (Knihobot v Rakousku a Německu)
  6. (5. – 6.) Windy.com
  7. Flashscore.com
  8. (8. – 10.) E2B
  9. (8. – 10.) Mews
  10. (8. – 10.) Prusa Research
  11. Flixpatrol.com

Marketingová, obsahová a e-commerce inspirace

  1. Nákup vrtulníku Čestmír pro Ukrajinu
  2. Mikýř – pozvánka na cestu influencerů do Číny
  3. (3. – 5.) Kampaň Snuggs s fotbalistkami Manchester City
  4. (3. – 5.) Rozšiřování využití Alzaboxů pro nové služby (Alza lékárna a Pošli to Alzaboxem)
  5. (3. – 5.) Vojta Žižka a nákup činžovního domu v Podolí
  6. (6. – 7.) Marketingová komunikace Oktagonu na sociálních sítích
  7. (6. – 7.) Online komunikace reality show Zrádci
  8. (8. – 11.) Game Developers Session
  9. (8. – 11.) Rozsviťme Česko
  10. (8. – 11.) Samoregulační aktivita českých tvůrců a online médií ATOM
  11. (8. – 11.) Sidequesty

Mladá krev

  1. Díky, že můžem
  2. Fitify
  3. Deepnote
  4. (4. – 5.) FaceUp (dříve NNTB)
  5. (4. – 5.) Simon Klinga (LASAR)
  6. (6. – 7.) Dominik Kovacs (Colossyan)
  7. (6. – 7.) Megi Mejdrechová (RoboTwin)
  8. (8. – 10.) Anna Šulcová
  9. (8. – 10.) Bára Kubínová (Lively Cycle)
  10. (8. – 10.) Václav Mlejnský, Tomáš Valenta (E2B)

Influencer

  1. Stejk
  2. Janek Rubeš
  3. Kovy
  4. Rozárie Haškovcová
  5. Mikýř
  6. Marek Dvořák
  7. Nikol Leitgeb
  8. Vojtěch Agraelus Fišar
  9. Lukefry
  10. MenT
  11. Chili Ta
  12. Jiří Burýšek
  13. Dominique Alagia

Hvězda

  1. Kingdom Come: Deliverance II
  2. Mikýř
  3. Rohlík.cz
  4. Oktagon MMA
  5. (5. – 6.) Better Stack
  6. (5. – 6.) Seznam.cz
  7. (7. – 9.) Digitální obsah Zrádců
  8. (7. – 9.) FTMO
  9. (7. – 9.) Mews

Osobnost roku

  1. Jan Barta
  2. Pavel Krbec
  3. Apolena Rychlíková
  4. (4. – 5.) Eva Pavlíková
  5. (4. – 5.) Martin Mikyska
  6. (6. – 7.) Jindřich Fáborský
  7. (6. – 7.) Ondřej Bartoš
  8. Richard Valtr
  9. (9. – 10.) Lukáš Benzl
  10. (9. – 10.) Michal Kučera

Projekt roku

  1. Záchrana Grouponu českými investory
  2. Portál dopravy a zasílání řidičských průkazů do boxů
  3. (3. – 4.) Rohlík.cz
  4. (3. – 4.) Válka.online
  5. Digitální Česko
  6. (6. – 8.) Digitální obsah Zrádců
  7. (6. – 8.) eDoklady
  8. (6. – 8.) Kluci z Prahy
  9. (9. – 10.) AI souhrny diskusí na webech Seznam.cz
  10. (9. – 10.) E2B

Veřejně prospěšná služba – cena České televize

  1. Paměť národa
  2. (2. – 4.) Aplikace Záchranka
  3. (2. – 4.) Bankovní identita
  4. (2. – 4.) Donio
  5. (5. – 7.) AI dětem
  6. (5. – 7.) Programy do voleb
  7. (5. – 7.) MojeID
  8. Matika Česku
  9. Pod svícnem
  10. Zeptejte se vědce
  11. #odvážný
  • Chcete mít Lupu bez bannerů?
  • Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
  • Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
  • Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?

Staňte se naším podporovatelem

Chci se stát podporovatelem
Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Redakce

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek
Mno a kolik hlasovalo lidí?
Ebo

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

Jak funguje platforma IBM Power11?

Diabetes prvního typu se dá léčit open-source slinivkou

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

Nemocenská 2026. Spočítali jsme, kdo dostane za marodění víc

Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic

Kratom už se nesmí prodávat ve večerkách

Vánoční nákupy ohrožují podvodné e-shopy a falešné reklamy

Dva nové léky na Alzheimera, mají však dost vedlejších účinků

V ČR vznikají čtyři velká datacentra pro AI

Zapomínání může být příznakem mozkové mlhy. Jak se řeší?

Příběh fyzioterapeuta, který léčí závratě a jezdí k lidem domů

7 věcí, kterými si kazíte business na LinkedInu aneb nebojte se mlčet

Čeho se děti nejvíc bojí v online světě?

Kdy se hodí a jak funguje prodloužená záruka

Tenhle cvik vám přinese rychlou úlevu při bolesti beder

Tepovač si koupil kvůli synovi a dnes čistí po celé Praze

Na internetu se pohybují houfy falešných bankovníků

Chytré bio-nálepky změří infekci, hormony i markery rakoviny

Jak to bude vypadat, až nás budou chránit roboti?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).