Krypto rok 2022: konec velké party, rekordní krádeže i kolaps FTX

Na ty největší problémy si kryptoměny zadělaly samy už během zmíněné párty. Ať již mezi ně budeme počítat extrémní přitažlivost pro podvodníky všeho druhu, tlak na ochotu nesmyslně riskovat, kterému podléhali prakticky všichni od drobných spekulantů přes bitcoinové těžařské firmy až po instituce, snažící se na kryptoměnách rozmnožit vypůjčený kapitál. A to se nakonec vymstilo prakticky všem, jen některým o něco dříve a jiní si museli počkat až na téměř samotný závěr roku.

V roce 2022 se celkový objem obchodů s kryptoměnami meziročně snížil o 46 %, bitcoin ztratil 64 % své tržní kapitalizace a celková tržní kapitalizace kryptoměn klesla o 64 %. Najdou se ale i tací, kteří dopadli ještě mnohem hůře. Například jedna z nejrychleji rostoucích kryptoměn roku 2021, nativní token blockchainu Solana, snížil za uplynulý rok svoji kapitalizaci z 55 na 3 miliardy dolarů a hodnota tokenu klesla o 92 procent. Nejde přitom o žádného outsidera, na tohoto vyzyvatele etherea coby krále blockchainových stavových automatů v minulosti vsadil například i Rockaway Blockchain Fund Viktora Fischera nebo Andreessen Horowitz.

Citelně klesl také objem zobchodovaných NFT. Na největší obchodní platformě OpenSea se od ledna do konce roku propadl o více než 95 %. Jedna z mála věcí, která rostla, byla bitcoinová hashrate, která se za rok zvedla o 32 %. Minerům, kterým během roku rapidně klesly výnosy, to ale příliš velkou radost neudělalo, spíše naopak, a došlo i na krev, respektive na první bankroty.

Kromě toho byl rok 2022 také rekordním rokem v počtu hackerských útoků cílených na svět decentlizovaných financí a obecně pak na krádeže kryptoměn. Během 12 měsíců ukradli zločinci krypto v hodnotě více než 3,5 miliardy dolarů. Jeden hack je ale výjimečný i na poměry tohoto rekordního roku.

Došlo k němu prakticky na jeho začátku, respektive v březnu, a znamenal předzvěst následujících těžkých časů pro jednoho z oblíbenců pandemického bullrunu – play to earn hru Axie Infinity od společnosti Sky Mavis. Její protokol Ronin, což je ethereový sidechain odlehčující hlavní síti u méně důležitých herních transakcí, utrpěl krádež, při které zmizely kryptoměny za více než 600 milionů dolarů. Pozoruhodné na celé události bylo také to, že si provozovatelé sítě pět dní ničeho nevšimli a na problém je upozornil až uživatel, kterému se nedařilo vybrat ze sítě vložené prostředky (5000 ETH).





K převodu kryptoměn mezi sítí Roninu a etherovým blockchainem slouží kus softwarového kódu – chytrého kontraktu , kterému se říká bridge čili most. V kontraktu jsou kryptoměny uzamčeny v okamžiku, kdy ve formě tokenů putují po síti Roninu. Díky popularitě Axie Infinity se časem stal Ronin s uzamčenými kryptoměnami za stovky milionů lákadlem pro hackery. Útočník odhalil slabinu umožňující zmocnit se privátních klíčů validátorů sítě Roninu. Díky nim si odemkl přístup ke zhruba 173 600 etherům a 25,5 milionům dolarů ve stablecoinu USDC. Prostředky následně ve dvou separátních transakcích převedl pryč. Tím byly dosaženy hned dva rekordy: došlo do té doby k největšímu hacku v historii decentralizovaných financí a zároveň šlo o jednu z pěti největších kryptoměnových krádeží historicky vůbec.

Útočník získal kontrolu nad klíči tak, že nejprve ovládl čtyři nody patřící přímo Sky Mavis, a následně se zmocnil pátého prostřednictvím třetí strany v podobě Axie DAO. V síti, která sestávala z pouhých devíti validátorů, tak získal kritickou většinu, jejíž klíče stačily k potvrzení libovolného vkladu či výběru kryptoměn. Důvod, proč síti stačil podpis relativně malého počtu validátorů, je ten, že v počátcích sítě některé nody nestíhaly a zasekávaly se ve stavu synchronizace. Útok byl odhalen teprve 28. března, a to náhodou, ačkoli proběhl už 23. března. Hacker byl později identifikován jako severokorejská hackerská skupina Lazarus.

Kryptoměny byly v prvním čtvrtletí i nositeli pozitivních zpráv. Ihned po vypuknutí konfliktu na Ukrajině byl svět natolik zaskočený ruskou agresí, že konkrétní pomoc napadené zemi dost vázla. Dvojnásob to potom platí o té finanční, o které se teprve začínalo jednat. Přesto již v té době proudily na Ukrajinu miliony dolarů dobrovolnické pomoci získané a přes hranice převedené pomocí kryptoměn, konkrétně pomáhal hlavně bitcoin, ether a stablecoin tether. Země si tak celkově přišla na 100 milionů dolarů.

Dary podpořil i jeden ne úplně čestný, ale zajímavý trik. Ukrajina určitý čas tvrdila, že darující odmění tokenovým airdropem. To k darování přilákalo i spekulanty, kterým místo humanitární a vojenské pomoci šlo spíše o spekulaci s budoucí cenou nového tokenu. Země ale později od projektu upustila a oznámila, že místo toho vydá sérii válečných NFT. Tento záměr také dodržela a jejich prodejem se vybralo přibližně 1,2 milionu dolarů, což byl úspěch velmi diskutabilní. Stornovaný airdrop komunita označila za rug-pull scam (situace, kdy vznikne na první pohled skutečný projekt, a v okamžiku, kdy již mají autoři na peněženkách dost prostředků, tak se projekt nečekaně ukončí nebo opustí).

V březnu se také mohli radovat majitelé luxusních NFT od Yuga Labs. NFT Bored Ape Yacht Club a navázané série dostaly tokenový airdrop v podobě tokenů ApeCoins. Hodnota airdropu za jedno NFT v počáteční spekulativní horečce oscilovala okolo neuvěřitelných 140 tisíc dolarů.

Jako by to samotné nestačilo, našel se jeden uživatel, který si vypůjčil sadu pěti Nudných opic z trezoru určeného k frakcionování NFT a v jedné transakci následně vybral NFT opice z poolu, vyžádal si airdrop a opice vrátil. Tímto manévrem získal bez toho, že by NFT skutečně vlastnil, ApeCoiny za 1,1 milionu dolarů. Mělo to ale jeden háček. Zapůjčení pěti NFT znuděných opic, nárokování airdropu a vrácení NFT s platbou za jejich výpůjčku muselo proběhnout v jedné jediné transakci – stejném bloku. O to ostatní se již postarala magie takzvaných flashloans, tedy bleskových úvěrů. Již několik let pravděpodobně nejbizarnějšího produktu světa decentralizovaných financí.

Za zmínku také stojí, že o pár měsíců později v květnu Yuga Labs, která za sérií BAYC stojí, prodala 55 tisíc NFT pozemků pro své připravované metaverzum. O tom je od té doby ticho po pěšině, firma si tak ale přišla na 317 milionů dolarů a vytvořila nový rekord pro NFT minting.

Březen se také stal měsícem, kdy investoři napumpovali do kryptoměnových firem a startupů třetí největší objem peněz v kryptoměnové historii (do té doby).

Jak je vidět, rizikový kapitál zůstával optimistický ještě měsíce po té, co retailoví spekulanti začali ztrácet hlavu. Bolehlav pro venture kapitalisty přichystal až květen a následný domino efekt kolapsů na krypto navázaných firem. Vše odstartoval příběh algoritmického stablecoinu UST a s ním provázané kryptoměny LUNA. S rozpadem ukotvení do té doby relativně respektovaného algoritmického stablecoinu blockchainu Terra se začal bortit také dům z karet nedostatečně krytých půjček a pákových efektů v navázaném krypto-finančním průmyslu.

I tehdy se ale našli tací, kteří brali celou situaci hlavně jako příležitost k další expanzi. Z té všechny vyléčil až listopad a s ním spojený kolaps burzy FTX a navázaného impéria Sama Bankmana-Frieda. Skoro se už zdá nyní neuvěřitelné, že FTX byla do nedávna zodpovědná za třetí největší zobchodovaný objem kryptoměn.

Pád algoritmického stablecoinu UST a LUNy byl studenou sprchou i pro ostřílené hráče. Mezi poškozené patřila například největší kryptoměnová burza současnosti. Binance do ekosystému Terry investovala v roce 2018 tři miliony dolarů, investice se následně zhodnotila na 1,6 miliardy a po kolapsu celého schématu se fakticky rozplynula do vzduchu.

Na počátku algoritmického stablecoinu stál nápad zbavit se nevýhod centralizovaných stablecoinů tak, že založíme stablecoin decentralizovaný, který bude navázaný na americký dolar, ale nebude jím přímo zajištěný. Systém zahrnoval freefloatingový token LUNA a samotný stablecoin s názvem UST. Dokud do navázaného lending protokolu Anchor, na kterém UST běžel, proudily nové uživatelské prostředky, zdánlivě vše fungovalo bez chyby. Problém ale byl, že systém nepočítal s možným obratem této situace, a přesně k tomu během loňského medvědího trhu došlo. Následně se spustil run na neexistující rezervy tokenu, což táhlo dolů LUNu i UST a spirála smrti byla na světě.

Kolaps projektu navíc spustil vlnu kryptoměnových výprodejů, která se spolu s rezervami, jež v LUNě drželi někteří respektovaní hráči krypto průmyslu, stala fatální pro několik respektovaných kryptoměnových firem. Zmiňme zejména dnes již zkrachovalou lendingovou platformu Celsius a zbankrotovaný miliardový kryptoměnový hedgový fond Three Arrows Capital.

Po krachu LUNy přestala být lendingová společnost Celsius Network schopná vyplácet lidem, kteří u ní měli uložené prostředky. Stále není úplně jasné, jak k tomu přesně došlo, nicméně vyšlo najevo, že společnost provozovala nesčetné množství vysoce rizikových úvěrových strategií a ráda vrhala prostředky zákazníků do experimentálních platforem decentralizovaných financí. V medvědím trhu byla nucena hledat stále rizikovější investiční a arbitrážní příležitosti, a na to také nakonec doplatila.

V červenci Celsius požádal o ochranu před bankrotem podle kapitoly 11. Soudní spisy následně odhalily, že v jeho rozvaze bylo manko za 1,2 miliardy dolarů. Ta mimo jiné zahrnovala 600 milionů dolarů v jejích vlastních tokenech. Problém byl, že tato částka přesahovala tehdejší tržní kapitalizaci tokenu, takže bylo jasné, že jde prakticky o vysublimované peníze, protože za tokeny nebude možné utržit ani částku, která by se danému dluhu alespoň přibližovala. Roli v kolapsu ale mohl sehrát i úplně jiný faktor. Podobně jako v případě samotné LUNy totiž celý základní byznys model nápadně připomíná Ponziho schéma.

Další nečekanou obětí pádu LUNy se stal kryptoměnový hedgeový fond Three Arrows Capital, který v době své největší slávy spravoval kapitál za zhruba 10 miliard dolarů. Řadu let respektovaná firma to, zdá se, přehnala s pákovými pozicemi a prudký pohyb trhu po kolapsu LUNy a UST se jí stal osudným.

V úterý 14. června se ukázalo, že firma začíná prodávat svá aktiva, a to včetně 40milionové pozice v takzvaných stakovaných etherech (stETH) od Lido finance. Tato služba umožňuje kryptoměnu zamčenou v rámci stakingu dále používat v rámci obchodování. Prodej pozice nedával smysl – obzvláště v době, kdy se hodnota stETH kvůli nedostatku etherů na trhu pohybovala v poměrně nevýhodném kurzu. Za běžných okolností by měl mít jeden stETH hodnotu přibližně jednoho etheru, jenže tak tomu v době prodeje pozice zdaleka nebylo.

Ve středu ráno přišel deník Financial Times s oznámením, že společnost nezvládla doplnit likviditu do margin callů a musela čelit masivní likvidaci svých pozic. Pozice jí zlikvidovaly burzy FTX, Deribit, BitMEX, ale také třeba projekt BlockFi, který „šípům“ uzavřel pozici za 400 milionů dolarů. Fond měl významné množství kapitálu také na Bitfinexu, kde ale pozice stihl zavřít ve ztrátě ještě před jejich likvidací.

V pátek pak oznámila společnost Genesis, že byla nucena zlikvidovat kolaterál nejmenované obří protistrany. Ve stejný den Kyle Davies, jeden ze zakladatelů Three Arrows Capital, prozradil deníku The Wall Street Journal, že firma zvažuje prodej nelikvidních aktiv a najímá právní a finanční poradce. Pak věci nabraly rychlý spád.

Dvacátého druhého června prohlásila společnost Voyager Digital (další z obětí kolapsu), které 3AC dlužil 350 milionů dolarů ve stablecoinu USDC a 15 250 bitcoinů v hodnotě dalších 320 milionů dolarů, že trvá na částečném splacení dluhu, a to do pátku 24. června. Celý dluh měl být splatný právě v pondělí. Ani jeden z těchto požadavků ale nebyl vyplněn, což vedlo Voyager, který se tak sám ocitl před kolapsem, k vydání oznámení o prodlení ze strany Three Arrows Capital. Oznámení o prodlení funguje jako formální reakce věřitele, pokud strana, která si prostředky půjčila, promešká dohodnutou splátku. Soud na Britských Panenských ostrovech následně nařídil fondu 3AC k 27. červnu 2022 likvidaci. Po společnosti zůstaly závazky za 3,5 miliardy dolarů. Voyager Digital následně v červenci sám na sebe podal žádost o bankrot podle kapitoly 11, která umožňuje pokračovat firmě v činnosti, pokud tato činnost vede k vyplácení věřitelů.

Po domino efektu spojeném s LUNou následovalo období zdánlivého klidu. Že šlo o iluzi odhalil až nejhorší systémový kolaps letošního roku – zhroucení krypto burzy FTX a celého zbytku impéria amerického podnikatele Sama Bankman-Frieda ze začátku listopadu. Jen necelý rok před ním FTX získala od investorů 400 milionů dolarů a sotva pár měsíců před kolapsem rozdělovala svůj kapitál krachujícím konkurentům pod záminkou podržení kryptotrhu před kolapsem.

Bankman-Fried vybudoval svůj počáteční úspěch na nedokonalosti bitcoinového spotového trhu a cenové arbitráži mezi USA a Japonskem. Úspěch této strategie v listopadu 2017 vyústil v založení společnosti Alameda Research. Několik let to perfektně fungovalo a Bankman-Fried hromadil obrovské zisky, které mu pomohly k založení vlastní (původně derivátové) burzy FTX.

Vlastní peníze ale na rozjezd tak masivního projektu nestačily. Jako první venture kapitalista přispěchal na pomoc Changpeng Zhao, zakladatel Binance. Díky pandemickému bullrunu se burza prakticky přes noc změnila z hračky na subjekt s více než milionem uživatelských účtů. A spekulanti přilákaní nízkými poplatky nebyli jediní, koho nadchla. Prominentní venture kapitáloví investoři ji během roku 2021 zasypali 900 miliony dolarů, a do léta tak posunuli valuaci firmy na osmnáct miliard dolarů. Ta se v době její největší slávy dostala až na 32 miliard.

Zprvu se zdálo, že SBF hraje do karet i samotný medvědí trh. Květnový pád kryptoměny LUNA a červnový domino efekt krachujících firem mu umožnil kroužit kolem zajímavých firem v nesnázích. Podepsal například smlouvu s krypto lendingovou společností BlockFi na poskytnutí úvěru ve výši 400 milionů dolarů, který měl dané firmě pomoci vyřešit nedostatek likvidity. FTX také získává opci na akvizici firmy za 240 milionů dolarů. Dalším levným akvizičním cílem se stala kanadská společnost Bitvo či aktiva zkrachovalého Voyager Digital, převzatá za 1,4 miliardy dolarů.

Pak ale přišel listopad. Kolaps odstartovala zdánlivě nevinná zpráva serveru CoinDesk, který přišel s odhalením, že se v účetní rozvaze firmy nalézají vlastní FTX tokeny FTT v hodnotě miliard dolarů a že společnost sama sebe silně nadhodnocuje. Zpráva zalarmovala CZ a Binance začala okamžitě likvidovat své FTT tokeny v hodnotě dvou miliard dolarů, které v roce 2021 dostala jako polovinu vyrovnání, když se zbavovala svého podílu v FTX. Osudným se stalo, že neopomněla na svůj krok upozornit také veřejnost. Následně nastala krize likvidity na straně burzy. Na FTX se totiž začaly vršit požadavky na výběry, kterým nebyla burza schopná v daný moment vyhovět. Paralelně začala kolabovat cena FTT tokenu, což položilo také tradingovou společnosti Alameda Research, která ve velkém používala jako kolaterál mimo jiné právě FTT tokeny.

Když nevyšel záměr o převzetí burzy ze strany konkurenční Binance (údajně kvůli nesrovnalostem v účetnictví FTX), podala FTX žádost o ochranu před věřiteli. Ze soudních dokumentů se ukázalo, že FTX i Alameda Research se dopouštěly mimo jiné také neoprávněného nakládání s prostředky uživatelů burzy FTX.

Samotný SBF si následně užíval ještě měsíc na svobodě, a to až do druhého prosincového týdne, kdy byl na Bahamách na žádost amerických autorit zatčen a po peripetiích vydán do USA. Soudce v New Yorku později souhlasil s propuštěním Bankmana-Frieda z vazby na kauci 250 milionů dolarů. Za všechna obvinění mu hrozí až 115 let vězení. Podobně jako v případě pádu LUNy se i u FTX ukázalo, že je svět centralizovaných služeb navázaných na kryptoměny, ať již jde o burzy, fondy, nebo lendingové společnosti, nebezpečně propletený a nákaza prorůstá podobně jako záludné mycelium i tam, kdy bychom ji už nečekali.

Během loňského roku také byla fakticky dokončena chystaná evropská masivní kryptoregulace MiCA, konflikt na Ukrajině podnítil vznik přísnějších AML pravidel pro používání kryptoměn v Evropské unii a USA a jarní i podzimní kolapsy krypto firem podnítily vznik návrhů dalších zákonů týkajících se používání, úschovu a obchodování kryptoměn na evropském i americkém trhu. Došlo dokonce i na (zatím nepříliš úspěšné) pokusy regulovat environmentální dopad veřejných blockchainů a energeticky náročných metod dosahování jejich síťového konsensu. Doufejme, že jde jen o dočasný výstřelek daný z nepochopení principu věci.

Na pochybné kryptoměnové projekty si loni došlápla také policie České republiky. V červnu si vyšetřovatelé posvítili na Platon Life, společnost, která několik let nabízela investice do kryptoměny PlatonCoin. V souvislosti s případem byli obviněni dva lidé z podvodu, škoda má být ve stovkách milionů korun. Koncem listopadu pak po letech došlo i na XIXOIO Richarda Watzkeho,vedení společnosti je podezřelé z podvodu a odhadovaná škoda dělá půl miliardy korun.

Ne všechny události loňského roku se ale nesly v tak pochmurném duchu. Jedna dlouhodobě plánovaná, kterou celý svět sledoval se zatajeným dechem, proběhla až nečekaně hladce. Řeč je o zářijovém Ethereum Merge, v jehož rámci přešlo Ethereum z proof of work na proof of stake. Tímto krokem došlo ke dvěma na první pohled pozitivním jevům. Větší decentralizaci (validátoři jsou méně koncentrovaní než mineři) a rapidnímu snížení negativního dopadu chodu sítě na životní prostředí – Ethereum Foundation odhaduje pokles oproti proof of work blockchainu o 99,95 procenta. Potíž je, že zatím není úplně zřejmé, jak velký ústupek to představuje v oblasti bezpečnosti daného blockchainu. Síť také od Merge generuje znatelně menší množství nových etherů, což pomáhá držet cenu kryptoměny relativně stabilní.