Krypto rok 2024: Bitcoin na výsluní díky ETF i americkým volbám

Na rok 2024 budou držitelé kryptoměn vzpomínat v mnoha ohledech jako na přelomový. Euforii zažívají teď v jeho závěru, kdy například hodnota bitcoinu jakožto nejznámější kryptoměny láme po zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem jeden rekord za druhým. Pozitivní zprávou pro vlastníky kryptoměn pak bezesporu je i zavedení časového a hodnotového testu pro danění kryptoměn.

Napřed planý poplach, pak už ETF doopravdy

Kurz bitcoinu měl výchozí pozici na začátku roku na hodnotách kolem 44 tisíc dolarů. Lehkou vzpruhu mu dodalo rozhodnutí americké Komise pro cenné papíry udělit souhlas se spuštěním 11 investičních fondů na spotové bitcoiny obchodovaných na burze (ETF). Tento zlomový krok přitom regulátor oznamoval nadvakrát. Napřed se tato zpráva objevila na sociální síti X, kdy Komise vzápětí uvedla, že její účet byl napaden a zneužit ke zveřejnění neautorizovaného příspěvku. V následujících dnech ale už stejné rozhodnutí potvrdil i předseda Komise Gary Gensler.

ETF fondy otevřely trh s kryptoměnami nejen milionům drobných investorů, ale i těm velikým, kterým například různé bankovní regulace zapovídaly si kryptoměny přímo pořídit. Pro investování do ETF totiž není potřeba podkladové aktivum vlastnit.

Další výhodou ETF, kterou čeští zákonodárci smazali svým rozhodnutím až v závěru roku, byl příznivější režim zdanění. Nákupy a prodeje v rámci ETF fondů se řídily daňovými pravidly pro kapitálový trh, zatímco na jednotlivé kryptoměny legislativa až do prosince pohlížela jako na věc nehmotnou, s jejímž obchodováním se žádné úlevy nespojují.





Březen přinesl verdikt pro exšéfa zkrachovalé burzy FTX Sama Bankmana-Frieda (SBF), o jehož vině porota rozhodla už v listopadu. Za zpronevěru o objemu více než deseti miliard dolarů ho soud poslal do vězení na 25 let. Prokuratura mu přitom navrhovala dvojnásobný žalář. „Lituje jen toho, že špatně odhadl riziko svého dopadení. K ničemu se ale nedoznal,“ přičetl mu k tíži soudce Lewis Kaplan.

Těžaři dostávají o polovinu méně

Na konec dubna pak letos vyšlo v pořadí už čtvrté půlení odměn za těžení bitcoinu, takzvaný halving. Tato dopředu predikovaná událost, která přichází každé čtyři roky, znamená pro vždy nejúspěšnějšího těžaře kryptoměny snížení odměny na polovinu. Místo 6,25 bitcoinu s každým nově zapsaným blokem dostávají „jen“ 3,125 bitcoinu. I tak je to při současném kurzu v přepočtu přes 8 milionů korun, když v průměru se nový blok vytěží každých 10 minut.

Halving je vlastnost, se kterou se dopředu počítá, přesto v očích těžařů pravidelně vyvolává strach z toho, jestli se jim těžba ještě s ohledem na náklady na pořízení a provoz specializovaných ASIC minerů ještě vyplatí.

Na BTC Prague se zrodila nová kryptoburza

V tuzemských podmínkách přední hráči kryptoměnové scény za globálními událostmi rozhodně nezaostávali. Na výstaviště v pražských Letňanech se v polovině června opět sjela zvučná jména bitcoinové komunity z celého světa na konferenci BTC Prague 2024. Vystoupilo 170 řečníků, včetně šéfa jedné z největších veřejně obchodovatelných společností Michaela Saylora.

Konference také znamenala premiéru pro novou kryptoburzu DASE (Digital Asset Exchange). Stojí za ní dvojice Marek Kyrsch a Martin Čech, do té doby spojovaná hlavně s kryptoměnovou směnárnou Anycoin. Ambice DASE jsou expanze na celoevropský trh a s tím související široká nabídka obchodovatelných měnových párů. Investory poučené z dřívějších neslavných konců světových kryptoměnových burz má uklidnit pravidelný audit ze strany renomovaných externích firem a evropská regulace podle nařízení MiCA.

Pozadu nezůstala ani další původní česká kryptoburza Coinmate. Ta na jaře spustila podporu pro rychlejší a efektivnější mikroplatby přes druhou vrstvu Bitcoinu, síť Lightning Network. Současně s tím zvládla výrazně navýšit ceník, kdy některé položky zdražily až trojnásobně. V důsledku toho pak další v tuzemsku populární služba Štosuj umožňující jednoduché a pravidelné spoření v bitcoinu musela hromadně deaktivovat investiční strategie s objednávkami s rozpětím pod jedno procento, protože se uživatelům najednou přestaly vyplácet.

Burza Coinmate letos začala také spolupracovat se sázkovou kanceláří Tipsport, respektive umožnila sázkařům nakupovat a prodávat různé kryptoměny. Jenže regulace hazardu z této spolupráce nevytvořila zrovna uživatelsky přívětivé řešení. Reálně totiž nakoupené kryptoměny nelze vlastnit, převést si je do své peněženky a následně s nimi zaplatit nebo naložit podle vlastního uvážení. A ani už držené kryptoměny nelze převést na účet Tipsportu a z něj si je vybrat nebo je prosázet.

Kryptoměny řeší i Sněmovna

Skupina poslanců také prosazuje návrh, který by skoncoval s praxí bank diskriminujících firmy z kryptoměnového sektoru. Podobně jako vůči některým zbrojařským společnostem i vůči obchodníkům s kryptoměnami peněžní ústavy zaujímají odmítavý postoj dokonce i při žádostech o otevření účtu. Banky to odůvodňují tím, že kryptopodnikatelé představují pro instituce zvýšené AML riziko (související s prověřováním původu prostředků). Poslanecký návrh v únoru prošel vládou a od té doby čeká ve Sněmovně na první čtení. Vzhledem k tomu se nedá příliš očekávat, že by do konce současného volebního období mohl být schválen.

Co naopak zákonodárci dotáhli do úspěšného konce, to je dvojice zákonů související s evropskou regulací MiCA (o digitalizaci finančního trhu a doprovodný změnový zákon). Za pozornost stojí hlavně kvůli zavedení časového a hodnotového testu pro držení kryptoaktiv z daňového hlediska. Podmínky jsou tak stejné jako u akcií. Stačí držet kryptoměny aspoň tři roky a výnos z jejich následného prodeje bude osvobozen od daně z příjmů. To samé platí pro transakce v úhrnu pod 100 tisíc korun v průběhu kalendářního roku, kdy tyto menší transakce není potřeba do daňového přiznání vůbec uvádět.

Letošní kryptoměnová ročenka by nebyla kompletní, pokud bychom zapomněli na americké prezidentské volby a dění kolem nich. Ty totiž mají na vzrůstající hodnotě bitcoinu lví podíl. Cenu žene vzhůru vítězství Donalda Trumpa, považovaného za příznivce alternativních investic. Ministrem financí plánuje jmenovat velkého příznivce bitcoinu Scotta Bessenta a podporovatele kryptoměn hodlá dosadit i do čela úřadu pro cenné papíry. Mimo to Trump prohlásil, že plánuje vytvářet strategickou rezervu v kryptoměně podobně jako u strategických zásob ropy.

Za celý letošní rok zatím bitcoin vzrostl o 192 procent, což z něj činí jednu z velmi výnosných alternativních investic. Podíváme-li se stejným pohledem na další kryptoměny, Ethereum znamenalo pro investory letos zisk 81 %, Litecoin 69 % a Cardano 53 %.