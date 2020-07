Kryptoměnové firmy míří na burzu. Dočasná móda, nebo významný milník?

Na lednovém setkání finančníků na Světovém ekonomickém fóru v Davosu prohlásil CEO Ripple Labs Brad Garlinghouse během interview pro Wall Street Journal, že letos očekává vlnu IPO (Initial Public Offering – první veřejná nabídka akcií) v prostředí firem, které se pohybují okolo kryptoměn a blockchainu.

„Nebudeme ani první, ani poslední,“ prohlásil tehdy k plánovanému IPO firmy v horizontu 12 měsíců a v dané době tím značně překvapil jak přítomné bankéře, tak kryptoměnovou komunitu.

“In the next 12 months, you’ll see IPOs in the crypto/blockchain space. We’re not going to be the first and we’re not going to be the last, but I expect us to be on the leading side… it’s a natural evolution for our company.” -@bgarlinghouse at #WEF20