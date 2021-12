Kryptoměny v roce 2021: Taproot, Musk, NFT a regulace

V čem byl končící rok unikátní? Kdyby nic jiného, tak se kryptoměnám podařilo překročit následující milníky. 19. února vůbec poprvé v historii překročil bitcoin bilionovou tržní kapitalizaci. Stalo se tak poté, co se ukázalo, že první skutečně velcí institucionální investoři a globální společnosti chápou nejznámější kryptoměnu jako legitimní investiční nástroj.

Bitcoin se objevil v účetních knihách firem jako Tesla, Square nebo MicroStrategy. A když už jsme u těch finančních milníků, o osm měsíců později, tedy v listopadu, hodnota kryptoměnového trhu jako celku alespoň nakrátko překročila tři biliony dolarů. Co dalšího mimořádný rok přinesl?

NFT: Z nerdské hračky rovnou do mainstreamu

Jeden z nejobskurnějších fenoménů kryptosvěta, nezaměnitelné tokeny, zažily svůj mainstreamový coming out. Pozornost světa k NFT fenoménu odstartoval březnový prodej digitálního uměleckého díla Everydays: The First 5000 Days umělce Mika Winkelmanna (Beeple) v aukční síni Christie’s za 69 milionů dolarů.

Trh se ale zahříval již déle, jak dokládá náš únorový článek CryptoKitties či CryptoPunks. Ze sběratelských předmětů s otiskem v blockchainu je velký byznys. Prodej byl zlomový nejen kvůli rekordní ceně, ale také proto, že vůbec poprvé ve své historii akceptovala slavná aukční síň jako platební prostředek kryptoměnu: ether. Pak se povolila stavidla. NFT trh zaznamenal transakce za 23 miliard dolarů (podle dat analytické platformy DappRadar) a investice do NFT startupů pršely po stovkách milionů dolarů.

Opravdu zajímavé to začalo být od září, kdy na trhu díky NFT fenoménu vznikají noví jednorožci. Rekordy padají dokonce i v Evropě. Skoro sedm set milionů dolarů kapitálu během investičního kola série B získal pařížský sportovní NFT startup Sorare. Jen o týden později pak obdobně zaskóroval jiný herní NFT startup – kanadští Dapper Labs. Z non-fungible tokenů se stal jeden z nejoblíbenějších kryptoměnových artiklů a jedna z nezbytných aplikací na každé populární blockchainové platformě. Ještě ani ne před rokem ale byla situace jiná a podporu NFT byste na nich zpravidla hledali marně. EOS, NEO, Tron, Wax, Ronin, Tezos, Flow, Polygon, Loom, Binance Smart Chain, Solana, nebo dokonce BitcoinSV, to jsou jen hlavní příklady.

Masová poptávka a nové potřeby daly také vzniknout novým standardům, jako je ERC-1155 (částečná zaměnitelnost) nebo ERC-998 (nadstavba ERC721 umožňující jednoduše sdružovat různé NFT a ERC-20 tokeny), reagující na potřeby herního průmyslu.

Elon Musk testuje a trollí trh

Růst a zase další růst na kryptoměnovém trhu přilákal pozornost i nejbohatšího muže planety. Nejprve k bitcoinu, ale vzájemný zájem vydržel jen krátce, a tak přesouvá svoji pozornost raději na memecoiny, nejprve na Dogecoin.

Zpráva pro americký SEC k finančním výsledkům automobilky Tesla za první čtvrtletí 2021 ukázala, že firma v lednu nakoupila bitcoin za 1,5 miliardy dolarů, ve stejném čtvrtletí ještě stihla prodat zhruba 10 % držených bitcoinů za částku v hodnotě 272 milionů USD, čímž v dané době přidala 101 milionů dolarů ke svému kvartálnímu zisku. Cena nejznámější kryptoměny v reakci vyskočila o 19,5 procenta, tedy z 38 850 dolarů na 46 400 za bitcoin během jediného dne.

Jak k tomu prohlásil její ředitel, společnost tak učinila, aby prověřila likviditu trhu. Tesla tak demonstrovala, že kryptoměny (alespoň některé) mohou skutečně být likvidním aktivem, a to navzdory škarohlídům jako Thomas Jordan (předseda Švýcarské národní banky), kteří je veřejně zpochybňují. Tesla tak pro ostatní instituce demonstrovala, že tento dlouhodobý strašák dnes již není takový problém, jak se prezentuje.

Přesně opačný efekt pak měl Muskův tweet z 12. května, kdy oznámení o tom, že Tesla přestává akceptovat platby v BTC, poslalo hodnotu kryptoměny o více než 7000 dolarů níže. S příchodem záplavy dalších institucí na scénu se postupně stal bitcoin vůči Muskovým tweetům více méně imunní, a ten si našel jinou hračku – Dogecoin a další memecoiny.

El Salvador adoptuje bitcoin jako zákonné platidlo

V létě dostal mladý prezident-diktátor Nayib Bukele El Salvador do hlavních článků a relací předních ekonomických médií díky zákonu, který z bitcoinu dělá v zemi „legal tender“, tedy zákonné platidlo. Parlament státu, který je menší než Česká republika a jehož HDP tvoří sotva 0,05 % globální ekonomiky, 9. června schválil legislativní návrh podaný vlastním prezidentem, který bitcoin v zemi zařadil mezi přikázané prostředky směny. Ty zákon přikazuje věřiteli přijmout za nominální hodnotu, kdykoli jsou mu předloženy ke splacení peněžního dluhu nebo závazku. Svým příkladem inspiroval také další silně zdolarizované ekonomiky k tomu, aby začaly zvažovat kryptoměny jako alternativu k americkému zákonnému platidlu.

Nebyla to ale jediná sázka na divokou kartu, kterou Salvador učinil. Bukele na podzim oznámil plán na zelené louce vybudovat „bitcoinové město“ (město postavené čistě na bitcoinové ekonomice), jehož výstavbu bude financovat mimo jiné bitcoinová geotermální těžba. Bukele uvedl, že se ve městě nebudou vybírat daně z příjmu, ale pouze daň z přidané hodnoty. Výnos z bitcoin miningu má být využíván na budování města, ale také na udržování čistoty a pořádku v jeho ulicích.

Země paralelně oznámila ještě jednu vykutálenou novinku, ve spolupráci s kanadskou společností Blockstream, která se zabývá budováním infrastruktury okolo bitcoinu a jeho těžbou, chce vybrat asi miliardu dolarů (22,5 miliardy korun) na takzvaných bitcoinových dluhopisech. Polovina prostředků by měla padnout na přímý nákup bitcoinů, zbývajících 500 milionů dolarů pak má jít na investice do infrastruktury pro jejich těžbu.

Prezident Bukele si od kroku zjevně slibuje levnější financování státního dluhu. Pokud mu sázka vyjde, královsky na tom vydělá, a pokud ne, raději nepřemýšlet, vsadil totiž celou zemi.

Ethereum má za sebou významnou změnu v protokolu

Srpen po měsících čekání přinesl důležitý upgrade protokolu druhé nejpopulárnější kryptoměny. Ethereum dostalo v rámci tzv. London Hardfork Improvement Proposal (EIP) 1559. Tento mechanismus změnil způsob výpočtu transakčního poplatku a začal pálit část vytěžených etherů v oběhu a tím redukovat jejich celkovou peněžní zásobu. Samotný London Hardfork přinesl více změn, které mají síť připravit na definitivní přechod k proof of stake modelu.

EIP 1559 sliboval hlavně předvídatelnější poplatky. Návrh měl poměrně jednoduchým způsobem vyřešit komplikovaný gas management (označení pro poplatky za vykonávání transakce) v Ethereum síti, a to tak, že namísto klasické aukce, která vedla k přeplácení minerů, postavil algoritmus, který se snaží najít optimální cenu za gas s ohledem na vytíženost celé sítě.

Celé to funguje trochu podobně jako automatická úprava obtížnosti u Bitcoinu. Pokud jsou bloky o 50 % ucpanější než v předchozím stavu, „BASEFEE“ automaticky stoupne, pokud zátěž naopak o 50 % klesne, klesá i BASEFEE. Potud alespoň teorie, poplatky v síti totiž i po upgradu zatím zůstávají relativně vysoké.Vice se můžete dozvědět třeba v článku: Ethereum čeká zásadní facelift. Co přinese dlouho očekávaný London Hardfork?

DeFi sektor má za sebou rekordní hack

V srpnu došlo na crosschainu Poly Network, který slouží pro výměnu kryptoměn napříč jednotlivými blockchainy, k nelichotivému historickému prvenství. Síť utrpěla hackerský útok, který uživatelům odsál kryptoměny za více než 611 milionů dolarů. Šlo o rekordní ztrátu nejen ve světě decentralizovaných financí, její ostny obrušuje pouze fakt, že se nakonec podařilo (i díky dobré vůli útočníka) většinu prostředků vrátit. Za úspěchem útoku stála podle bezpečnostních expertů ze společnosti SlowMist chyba v kryptografii.

Letošní rok byl vůbec na útoky a podvody spojené s kryptoměnami bohatý. Celkově bylo za končící rok ukradeno podle blockchainové analytické firmy Chainalysis 7,7 miliardy amerických dolarů jen prostřednictvím kryptoměnových scamů. Pro malé srovnání s minulým rokem jde o zhruba 81% nárůst.

Čína opět zakazuje kryptoměny, tentokrát už nadobro?

V pátek 24. září učinila Země středu veškeré kryptoměnové transakce v zemi ilegální. Na rozdíl od předchozích dílčích zákazů, které byly cílené a snažily se řešit konkrétní praktické problémy, jde o otevřenou válku kryptoměnám a snahu udržet si nadvládu nad ekonomikou a kapitálovými toky, které se čím dál tím víc otevírají okolnímu světu. Dalším takovým nástrojem je digitální jüan.

Vedle samotných uživatelů kryptoměn má přímý dopad také na poskytovatele okolní infrastruktury. Jak se jej daří vynucovat v praxi, je ale otázka, protože podle posledních zpráv v kontinentální Číně stále operuje například poměrně významné procento minerů. Čínský plošný zákaz kryptoměnových transakcí jde ale ruku v ruce ještě s jedním dílčím zákazem, který také nemá v historii čínských regulací obdoby. Poprvé v historii totiž také explicitně cílí na zahraniční burzy.

Čína také až do letoška patřila co do hodnoty přenesených peněz skrze kryptoměny k největším hráčům na světě.

Zelená pro ETF fondy založené na bitcoinových futures

Premiéru měl letos díky posvěcení od Komise pro cenné papíry a burzy také první americký regulovaný burzovně obchodovaný (ETF) fond založený na bitcoinových futures – ProShares Bitcoin Strategy ETF obchodovaný na newyorském trhu NYSE. Futures ETF sleduje kontrakty, které spekulují na budoucí cenu digitálního aktiva, a umožňuje sázet na cenu populární kryptoměny také specifické skupině investorů, kterým jinak svazují ruce regulace nebo nechtějí měnit zažité reportovací zvyklosti. Jen za prvních 15 minut od spuštění se zobchodovaly kontrakty za více než 250 milionů dolarů.

Bitcoin aktivoval Taproot

Bitcoin v listopadu konečně aktivoval Taproot, první velký upgrade po čtyřleté pauze. Vývoj bitcoinu je v porovnání s ostatními kryptoměnami pomalejší, když už ale k nějaké změně dojde, stojí většinou za to. Bitcoinová síť s příchodem bloku 709 632 aktivovala soft fork, který představuje první větší upgrade bitcoinového protokolu od aktivace Segregated Witness v roce 2017. Do bitcoinového protokolu přináší hlavně zlepšení ochrany transakčního soukromí a otevírá dveře větší flexibilitě práce se smart kontrakty. Než dojde k plnému využití jeho potenciálu, uplyne ale nejspíš ještě hodně času.

Duchovním otcem Taprootu je Gregory Maxwell, bývalý CTO firmy Blockstream. Za zhmotnění myšlenky naopak vděčíme hlavně spoluzakladateli Blockstreamu Pieteru Wuillemu a dalším bitcoin core vývojářům. Referenční klientský software, Bitcoin Core, obsahoval kód Taprootu již od ledna, ovšem bez aktivační logiky. Implementace kódu totiž vyžadovala souhlas většiny sítě. Důvod opatrnosti byl namístě: Taproot přináší zásah do takzvaného konsenzus protokolu.

Pro uživatele bitcoinu prakticky znamená hlavně to, že síť je zase o trochu efektivnější, poplatky na blockchainu budou možná o něco nižší a druhá vrstva včetně Lightning Network získá pár nových nástrojů pro efektivnější fungování. Bitcoinové transakce budou také privátnější. Což mi připomíná, že s Taprootem souvisí také přechod na Schnorrovy podpisy, které nahrazují mnohem méně elegantní a bezpečné schéma eliptických křivek. Ty měly své mouchy již v době vzniku Bitcoinu, ale měly tu výhodu, že na ně neexistovala v době vzniku návrhu bitcoinového protokolu patentová práva.

Regulace jako vracející se motiv

Dalším velkým tématem letošního roku byla regulace. Rada Evropské unie dala na konci listopadu zelenou dvěma návrhům z balíčku pro oblast digitálních financí. Co mají nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCA) a nařízení o digitální provozní odolnosti finančního sektoru (DORA) přinést? Podívejte se raději na podrobnou analýzu v článku Jak chce EU regulovat kryptoměny a fintech? Návrhy dvou klíčových nařízení prošly Radou EU.

Ještě divočejší situace je ale po příchodu demokrata Joea Bidena do Bílého domu v USA. Nový šéf americké Komise pro cenné papíry (SEC) Gary Gensler vytáhl do svaté války proti kryptoaktivům, které naplňují podstatu neregistrovaných cenných papírů, a celkově se vydal do svatého boje za ochranu investorů na kryptoměnových trzích. SEC například letos úspěšně zadusil všechny pokusy o prosazení spotového bitcoinového ETF.

V listopadu také v USA začal platit nový infrastrukturní zákon, který se skládá z balíčku investic do infrastruktury za 1,2 bilionu dolarů a ve své rozpočtové části počítá mimo jiné s vybíráním peněz od kryptobyznysu. Aby toho dosáhl, udělal ze směnáren, burz a tržišť brokery, neboli zprostředkovatele nákupu a prodeje cenných papírů. Každý, kdo do této kategorie spadá, získává novou reportovací povinnost. Ta se týká kohokoli, kdo jménem uživatele provádí transakce s digitálními aktivy.

Mezi povinnostmi je také nechvalně proslulý formulář 1099 s informacemi o uživateli včetně jeho pravého jména a fyzické adresy. Americká daňová správa tak získá skvělý přehled o tom, kdo na centralizovaných burzách, směnárnách a tržištích s kryptoaktivy obchoduje a kolik si tím vydělává. Pokud také broker nebo obchodník přijme v kryptoměnách částku vyšší než deset tisíc dolarů, bude nově muset vyplnit pro daňovou správu formulář, který obsahuje detaily, jak k těmto prostředkům přišel.

Boom platformních kryptoměn

Drahé poplatky na síti Etherea a vzrůstající popularita chytrých kontraktů, ať již díky DeFi, nebo v souvislosti se světem NFT, vlila novou krev do světa konkurenčních platformních kryptoměn. Pomyslným letošním vítězem mezi nimi je Solana. Pokud byste v lednu našli odvahu investovat čtvrt milionu korun do nativního tokenu tohoto projektu, měli byste dnes na účtu více než jeden milion dolarů. Token bylo ještě v lednu možné pořídit okolo jednoho dolaru a šedesáti centů (a s trochou štěstí i za pouhý dolar), v druhé půlce prosince se obchodoval mezi 150–180 dolary.