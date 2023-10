Kryptoměny ve službách teroru?

Ukázkovým příkladem je právě Hamás, který má se získáváním prostředků skrze kryptoaktiva zkušenost sahající až do roku 2019. Brigády Izz ad-Din al-Kassam zkusily využít (se střídavými úspěchy) kryptoměny coby alternativní způsob získávání finančních prostředků hned několikrát. Podle blockchainové analytické firmy TRM Labs dokonce Hamás představuje první teroristickou organizaci, která začala kryptoměny aktivněji využívat.

Jenže je zde háček, jakýkoli úspěšnější pokus získat prostředky prostřednictvím kryptoměn je vzápětí zadušen jejich zabavením ze strany Izraele. Ať už se také na věc podíváme z kteréhokoli úhlu, jedná se vždy ve srovnání s tradičními fiat kampaněmi jen o nepatrný zlomek získávaných peněz.

Jen toto pondělí například vydavatel nejstaršího a největšího stablecoinu, společnost Tether, zmrazila 32 adres obsahujících prostředky v hodnotě zhruba 873 000 dolarů, které byly spojeny s nelegálními aktivitami v Izraeli a částečně také na Ukrajině.

Tether rovněž přiznal, že aktivně spolupracuje s izraelským Národním úřadem pro boj proti financování terorismu na aktivitách, které mají bránit používání kryptoměn k financování terorismu nebo války. „Kryptoměny jsou mocný nástroj, ale není to nástroj pro zločin,“ nechal se slyšet v doprovodné zprávě nový generální ředitel společnosti Paolo Ardoino.





Ten také připomněl jednu poměrně dobře známou skutečnost, na kterou ale rádi zapomínají jak někteří aktéři nezákonného jednání, tak někteří zákonodárci: „Navzdory všeobecnému přesvědčení nejsou transakce s kryptoměnami anonymní. Ve skutečnosti to jsou nejlépe sledovatelná a dohledatelná aktiva. Každá transakce je zaznamenána v blockchainu, díky čemuž může kdokoli vysledovat pohyb finančních prostředků.“

Tether v příspěvku zároveň přiznal, že podobným způsobem pomohl za celou dobu svého fungování celkem 31 agenturám v 19 jurisdikcích (včetně evropských, jako je polská, řecká, ukrajinská, italská či chorvatská) po celém světě a zmrazil tak aktiva v celkové výši přes 835 milionů dolarů.

Co již Tether neříká, je fakt, že něco takového je snadno dosažitelné na privátní kryptoměnové síti, kterou celou kontroluje její vydavatel (byť využívá veřejné blockchainy jako podkladovou vrstvu), a hůře již pak s nativním kryptoaktivem plně decentralizované sítě. To ale pro náš příběh není příliš podstatné. Ukazuje se totiž, že teroristé navzdory létům oťukávání kryptoměn rozhodně nepatří mezi ty nejbystřejší žáky. Je to například jen týden, kdy se objevila zpráva, že kryptoburza Binance dopomohla izraelské policii zmrazit účty napojené právě na Hamás. Těm se v první moment podařilo shromáždit poměrně zajímavé prostředky, teroristé si jich ale moc neužili.

Snaha Hamásu získávat peníze prostřednictvím kryptoměn se s relativně vysokou úspěšností již několik let snaží bojkotovat izraelský Národní úřad pro boj proti financování terorismu. Není v tom ale ve světě osamocený. Před třemi lety ministerstvo spravedlnosti Spojených států oznámilo rozbití tří velkých kampaní pro financování terorismu, našli bychom mezi nimi také prostředky zabavené z kryptoúčtů al-Kassam.

Ministerstvo tehdy uvedlo, že všechny tři kampaně zahrnovaly kromě jiného i dary v kryptoměnách z celého světa. V prvním případě brigády al-Kassam na své stránce na sociálních sítích zveřejnily výzvu k poskytnutí darů v bitcoinech na financování své teroristické kampaně a poté žádost přesunuly na své oficiální internetové stránky.





Hamás zpočátku koketoval s kryptofundraisingem jen tak, že apeloval na své stoupence prostřednictvím svého Telegram kanálu, aby posílali čistě bitcoinové dary, později pak přešel na přímý fundraising prostřednictvím svých stránek alqassam.net. A to se mu stalo rychle osudným.

Ve spolupráci FBI a IRS Criminal Investigation a Homeland Security Investigations Američané vystopovali a zabavili 150 kryptoměnových účtů, které pomáhaly prát finanční prostředky na účty a z účtů brigád. Za pomoci soudního příkazu následně orgány činné v trestním řízení zabavily infrastrukturu internetových stránek al-Kassam a ty pak samy tajně provozovaly jako honeypot. Netřeba dodávat, že během celé operace byly kryptoprostředky určené k materiální podpoře teroristické organizaci směrovány do peněženek kontrolovaných americkými trestními orgány.

Občas se přesto teroristům podaří sítem proklouznout. V květnu 2021, když v Gaze vypukla masivní vlna násilností, bylo na adresy kontrolované Hamásem zasláno přes 400 tisíc dolarů. Od začátku konfliktu, který vypukl 7. října, se objevila celá řada podobných fundraisingových snah. Například organizace GazaNow, která Hamás aktivně podporuje, zprvu požádala o kryptodary prostřednictvím veřejné kryptoadresy. Ta byla přitom aktivní již v srpnu 2021, kdy na ni dorazilo celkem 800 tisíc dolarů. Tentokrát ale narazila. Devátého října tak GazaNow oznámila, že pozastavuje další veřejné úsilí o získávání finančních prostředků, a odkázala své příznivce, aby ji oslovovali prostřednictvím osobních zpráv.

Administrátor kampaně nejprve poskytl odkaz na fundraisingovou kampaň na Instagramu, tu se ale podařilo zastavit prakticky ihned – v řádu minut. Jiná kampaň na získávání finančních prostředků s názvem Tofan al-Aksá (název operace Hamásu) pak raději zkusila štěstí prostřednictvím účtu na Muskově síti X.

Izraelský Národní úřad pro boj proti financování terorismu zabavil během posledních let dohromady desítky kryptoměnových adres, které ovládaly subjekty napojené právě na Hamás. Zabavené prostředky se počítají v řádech desítek milionů dolarů. Drtivá většina zabavených prostředků byla ve stablecoinu tether provozovaném v síti Tron.

Po stále ještě relativně čerstvém zabavení kryptoaktiv izraelskou vládou přestal Hamás a další militantní skupiny sídlící v Gaze zveřejňovat adresy pro dárcovství v kryptoměnách a místo toho se obrátil na zpracovatele plateb. Zajímavé také je, že brigády al-Kassam oznámily, že přestanou od svých členů podobné dary přijímat již 27. dubna.

Izraelské úřady se také neomezují jen na výpady proti samotnému Hamásu. V červenci kupříkladu NBCTF oznámil příkaz k zabavení desítek kryptoměnových adres spojených se skupinou Palestinský islámský džihád a o týden dříve úřad zabavil kryptoměny v hodnotě milionů dolarů patřící libanonské teroristické skupině Hizballáh a íránským jednotkám Quds Force.