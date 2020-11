Kvůli výpadku AWS nešly vysavače a zvonky, Salesforce chce koupit Slack, vyšlo PHP 8

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Cloud Amazon Web Services měl ve středu velký výpadek. Důsledkem toho neběžely tisíce služeb včetně těch velkých od Adobe, Autodesku, League of Legends, Pokémon Go a dalších. Uživatelům také nešly do AWS připojené gadgety typu chytré zvonky nebo robotické vysavače. Jádrem problémů měl být výpadek AWS Kinesis.

Salesforce.com se chystá koupit Slack, informuje Wall Street Journal. Jeho tržní hodnota na burze je nyní přes 23 miliard dolarů, přičemž obchod se údajně má uskutečnit v hotovosti, nikoli formou výměny akcií. Slack v pandemii čelí tlaku jiných nástrojů, které na rozdíl od něj dokázaly podchytit vlnu videohovorů. Zaznamenal také ztráty některých zákazníků, kteří například skončili právě kvůli covidu. Microsoft navíc agresivně útočí s Teams. Salesforce by pak chtěl posílit svoji cloudovou nabídku pro firmy a startupy.

IBM se chystá v Evropě propustit deset tisíc lidí, zjistil Bloomberg. Opět jde o součást reorganizace a propouštění navazuje na nedávné oznámení na rozdělení IBM na dvě firmy. Další velkou akcí byl odkup Red Hatu. Big Blue k propouštění prozatím oficiální informace neposkytlo.

Tento týden vyšlo PHP 8. Přináší některé nové funkce jako například JIT compiler. Souhrn změn a novinek si lze přečíst lze. Na osmou verzi PHP se chystá i na něj řada navázaných projektů, například u nás populární Nette 2.4 už je s PHP 8 kompatibilní. Na stránkách Nette je také první rozborka nového PHP.

Je zde další alternativa k Raspberry Pi, konkrétně SolidRun iMX8M Plus CoM. Využívá čipy NXP i.MX 8M Plus, až 8 GB RAM nebo Wi-Fi a Bluetooth. Ceny startují na 75 dolarech.

Let’s Encrypt začne v lednu vystavovat certifikáty na základě nového kořene. Komunita vpsFree spustila testovací stránku, kde si lze funkčnost ISRG Root X1 vyzkoušet.

Součástí grafického rozhraní Vulkan bude ray tracing. Organizace Khronos Group má hotovou specifikaci. Funkčně se nemá zásadně lišit od podpory v DirectX 12, navíc se díky podpoře různých platforem dostane i na další typy zařízení. Nvidia už vydala první beta ovladač a materiály na GitHubu.

Paměti DDR4 se podařilo přetaktovat na frekvenci 7 GHz. Použit byl jeden 16GB modul Crucial Ballistix Max DDR4–4000 s čipy Micron-B. Jako chlazení se použil tekutý dusík.

Podpora ARM čipu Apple M1 se pomalu rozbíhá. Google přidal podporu do jazyka Go, produkční verze přijde v únoru. Prohlížeč Chrome už pro M1 nativně funguje od verze 87, což více rozebírá ArsTechnica. Podpory M1 se dočkal rovněž TensorFlow.

Pokud chcete mít přehled, jaké aplikace jsou pro M1 k dispozici, je zde tento web. Najdete tam i rozdělení nativních programů a těch, které běží pod Rosetta 2.

Zároveň vychází první testy M1 a zdá se, že jde o skutečně výkonný čip. Vedle toho se objevily propočty, že výroba jedné M1 vyjde Apple na 40 až 50 dolarů, zatímco v případě odběru od Intelu jde o odběr za 175 až 250 dolarů. M1 tak vedle mnoha výhod (větší integrace, nižší spotřeba a tak dále) znamená i zvyšování marží, případně možnosti snižování cen.

John Carmack by rád do headsetu Oculus Quest dostal podporu pro aplikace z Androidu. Uvedl ovšem, že tuto debatu interně ve Facebooku prohrává. Tvůrce Dooma či Quaka v Oculusu pracoval jako technologický ředitel, nyní tuto roli drží externě a jinak se věnuje vlastnímu výzkumu AI. Facebook nedávno naštval uživatele svých VR headsetů. Oculus Quest totiž vyžaduje účet na této sociální síti.

MediaTek od Intelu kupuje jeho divizi Enpirion, cena činí 85 milionů dolarů. Jde o sekci zaměřenou na čipy pro power management, využívají se u SoC, FPGA, ASIC a procesorů. Jde o další prodej části Intelu. Zřejmě z toho lze vyčíst, že společnost chce prostředky na výzkum a vývoj nasměrovat do kritických oblastí. Firma je nyní pod masivním tlakem AMD a ARMu.

Cryteku unikly smlouvy, takže je možné si udělat představu o tom, kolik stojí nasazení protipirátské ochrany Denuvo. Ta se používá ve hrách a často skutečně dokáže výrazně oddálit prolomení a vydání cracku, což je pro vývojáře důležité – největší prodeje totiž dělají v prvních týdnech až měsících. Denuvo je ale také kritizováno za zatěžování hardwaru. Ale zpět k ceně – u hry Crysis Remastered se za Denuvo platí 126 až 146 tisíc eur ročně plus dalších 60 tisíc eur v případě, že se hry prodá přes půl milionu kopií.

Vlajkový telefon Huawei P50 by měl příští rok dorazit na trh a má mít čip Kirin 9000. Jde o interní čip Huawei (HiSilicon), který ještě stihl výrobu u TSMC před zavedením embarga USA. Ovšem pouze v omezeném množství, a je tedy pravděpodobné, že přístrojů P50 na trhu nebude moc. Huawei nyní může odebírat od Qualcommu, ovšem ne 5G čipy, pouze 4G a nižší.

Ruský operátor Polymetal vybuduje 5G síť na Ericssonu, nikoliv Huawei. Zajímavé je, že se ruští operátoři vrací od outsourcingu správy sítě k internímu provozu. Rozebírá to tohle vlákno na Twitteru.

Splunk kupuje firmu Flowmill. Ta vyvíjí nástroje pro monitoring cloudů, díky čemuž Splunk rozšíří svou nabídku Observability Suite.