Legendární Nagano končí. O2 a CETIN stěhují zákazníky a chystají stavbu dalšího datacentra

Dnes již legendární datové centrum Nagano v Praze na Žižkově do konce roku 2023 ukončí provoz. Majitel komplexu Nagano Park, společnost Geosan Development, se rozhodl oblast přestavět na byty. Operátoři O2 a CETIN ze stáje PPF, kteří Nagano provozují, rozjeli postupné stěhování a migrování zákazníků. V plánu je také výstavba datacentra nového.

Symbolicky tak končí jedna éra telekomunikací na Žižkově. CETIN se přestěhoval z nedaleké ikonické budovy telefonní ústředny do nových administrativních prostorů v Libni. Nový majitel se rozhodl objekt zbourat a rovněž přeměnit na součást obytné čtvrti.

Nagano funguje zhruba dvacet let, vzniklo přestavbou původní továrny. Dokázalo obhájit certifikaci TIER 3 a na ploše přes 1900 metrů čtverečních mělo prostor až pro tisíc serverových racků. Datacentrum vzniklo ještě za éry Českého Telecomu a prvním zákazníkem se stal Eurotel Praha.

Stěhování ve třetině

Konec Nagana postihl například tuzemskou internetovou jedničku Seznam.cz. Jak jsme na Lupě informovali, Seznam začal připravovat výstavbu svého vlastního druhého datacentra. Odkaz Nagana zde bude znát, a to v pojmenování inspirovaném Japonskem. První datacentrum Seznamu se jmenuje Kokura, druhé ponese název Nagoja a třetí lokalitě pronajímané od O2 říká Osaka. Jde o objekt na Stodůlkách, což je v roce 2018 spuštěné datacentrum O2 s plochou 1800 metrů čtverečních pro datové sály.

Právě Stodůlky jsou jednou z lokalit, kam O2 stěhuje své klienty. „Zákazníky z DC Nagano budeme postupně stěhovat do dalších lokalit, ať již do nového datového centra Stodůlky, modernizovaného datového centra Chodov, nebo do regionálních datových center v rámci celé české republiky. Prostory v náhradních datových centrech jsou již přichystány, část zákazníků jsme úspěšně přesunuli,“ uvádí O2 pro Lupu.

„Současně se zákazníky snažíme cloudifikovat, tedy housované servery překlopit do prostředí cloud služeb, které v našich datových centrech taktéž provozujeme. Mimochodem, i samotné cloudové služby byly součástí plánu na stěhování. Ty jsou již nyní kompletně přemístěny do nového zázemí DC Stodůlky,“ navazuje operátor. Stěhování je v současné době zhruba ve třetině.

PPF zároveň připravuje stavbu dalšího datacentra, pravděpodobně se rozjede v horizontu následujících let. „Rozvoj je plánován dle aktuálních požadavků zákazníků, poptávek na trhu a samozřejmě návratnosti. Navíc nejsme provozovatelé samotné fyzické infrastruktury, tu pro nás obstarávají jiné firmy, v našem případě je hlavním poskytovatelem CETIN, tudíž u nás se jedná spíše o efektivní provoz. Potřeba po nových prostorách se dá totiž nahradit větší hustotou výpočetního výkonu ve stávajících lokalitách,“ nastiňuje O2.

Primární datová centra O2 a CETINu jsou ve Stodůlkách a na Chodově. Firmy provozují rovněž menší regionální objekty v Hradci Králové, Brně a Uherském Hradišti.