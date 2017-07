 »  Legendární Polda vydělal desítky milionů. První díl se letos vrátí na mobily

V devadesátých letech na počítačové obrazovky v Česku vtrhl první díl herní adventury Polda. Ta po dalším podobném titulu Horké léto sklidila nemalý úspěch a dodnes je mnohými pamětníky považována za legendu. U Poldy, stejně jako u Horkého léta či později titulu Ve stínu havrana, který aktuálně vyšel na Steamu, zafungoval humor a kvalitní dabing od Luďka Soboty, Petra Nárožného či Jiřího Lábuse. Pak vyšlo ještě dalších pět dílů. Příběh za vývojem Poldy ale obecně příliš známý není.

Pod vydáním prvního dílu je podepsána společnost Zima Software, jejíž logo se objevilo i u všech pokračování. Značka jako taková funguje i dnes, společnost ale nikoliv a jde pouze o brand, „aby to lidi nemátlo“.

Zakladatel a šéf firmy Martin Zima v prvé řadě vede vlastní stavební firmu, které se věnuje dodnes, a Zima Software více méně stvořil pro své kamarády. Aktivity také financoval. Firma vydala pár menších titulů, jako třeba Mutarium, na zdejší poměry velký úspěch ale přišel právě až s Poldou. Toho Zima Software přímo nevyvíjela, dělala na něm další menší společnost Sleep Team.

Polda 1 míří na mobily

Sleep Team byl po konci vývoje jedničky unavený a rozhodl se energii přesměrovat do menších titulů. Z jejich práce vzešla další legenda a tehdejší multiplayerový okupant všech počítačových učeben na základních a středních školách – stylizovaná střílečka Bulánci.



Autor: Zima Software Polda 1

Zima Software jako taková už dnes nefunguje. Firma vedle Poldy zkusila například větší akční hru Bloodline, ta ale sklidila ostré kritiky a finančně šlo o velký propadák. Ani pátý díl Poldy tehdy nijak výrazně nezaválel, a i když neprodělal, Martin Zima na herní byznys rezignoval.

Po konci Sleep Teamu se prací na druhém dílu Poldy ujal Petr Svoboda. Právě ten dělal na hře Mutarium, kterou Zima Software vzal pod svá křídla. Svoboda se u Poldy točí do dneška, i když zbytek Zimy už je historií.



Autor: Zima Software Polda 2

Svoboda postupně předělal několik dílů Poldy na mobilní platformy iOS a Android. V současné době pracuje na převodu nejznámější jedničky. „Dlouho jsem se nemohl spojit s původními autory. Dnes už mám kódy a přepisuji skripty. Do konce roku by Polda 1 na mobily měl vyjít,“ říká Svoboda v rozhovoru pro Lupu.

Úspěšné mobilní předělávky

Svoboda na různých variacích Poldy pracuje ve volném čase a v případě potřeby spolupracuje s dalšími externisty. „Na mobilech každý díl Poldy prodal vyšší tisíce kusů. To mne přesvědčilo, že je o tituly stále zájem,“ popisuje Svoboda v jedné z restaurací v Ústí nad Labem, kde žije a pracuje jako vývojář na volné noze.



Autor: Zima Software Polda 3

Vyšší tisíce kusů na každý díl nejsou v případě malého českého (a slovenského) trhu špatné číslo. Penetrace mobilních variant Poldů je přitom násobné vyšší. Hry se totiž hodně „pirátí“ – na 10 koupených kusů si jich lidé 90 stáhnou nelegálně. Překvapivé je, že více se takto šmelí na iOS. „Výdělky na Androidu jsou asi desetkrát větší,“ počítá Svoboda. Nejúspěšnějšími mobilními díly Poldy jsou dvojka a šestka. Potenciál chystané jedničky je vzhledem k nostalgii rovněž značný.

Obecně nejúspěšnějším dílem na počítačích je Polda 4. Toho se prodalo kolem 25 tisíc kusů. Následuje pak jednička. Všechny tituly dohromady vydělaly řádově nižší desítky milionů korun. Při 25 tisících prodaných kusů za čtvrtý díl a dejme tomu průměrné ceně čtyř stovek za kus se například číslo blíží deseti milionům. Také mobilní předělávky při tisících prodaných kusů a cenách okolo 80 korun dají zajímavá čísla. Svoboda se o tržby samozřejmě dělí s Google Play, App Storem a poskytovateli licence.



Autor: Zima Software Polda 4

Ovšem o zázračném zbohatnutí zde mluvit nelze. Petr Svoboda po úspěchu prvních mobilních verzí přišel s projektem na Poldu 6. Ten se z ničeho nic objevil v roce 2014 a ze začátku pouze v distribuci herního prodejce JRC. Dnes už je k sehnání třeba na Steamu.

Na vývoj více než milion

Vývoj počítačové verze Poldy 6 stál 1,2 milionu korun s tím, že do toho není započítaný rok a čtvrt práce samotného Svobody, který titul programoval. Pro zajímavost: Luděk Sobota, který dabuje hlavní postavu Pankráce, si za šestý díl vzal honorář 70 tisíc korun.



Autor: Zima Software Polda 5

Dnes je Polda 6 finančně „šul nul“. Hra ale měla slabý marketing a podporu. Tuto část měla na starost společnost Centauri Production, která titul spolufinancovala a situaci dost podcenila. Dnes se Polda 6 prodává i na mobilech a ještě by mohl bilanci mírně vylepšit. Na mobilech se ho ostatně prodalo více než na počítačích. Prodeje Poldy 6 na PC nějakou dobu nějak fungovaly, poté ale byla prolomena protipirátská ochrana a od té doby se na této platformě neprodá skoro nic.

Všechny mobilní díly se prodávají stabilně. Po úvodním náběhu se prodeje vždy usadily na stovkách kusů měsíčně. Hry navíc nepadají do slevových akcí, takže se neustále prodávají za stejnou cenu. Jediným propadákem na mobilech byl Polda 2 předělaný do angličtiny.



Autor: Zima Software Polda 6

To, že šestý Polda nemá obří zisky, ale tak nějak se zaplatí, aktuálně blokuje i vývoj sedmého dílu. O jeho přípravě se už veřejně mluvilo, v současné době je nicméně k dispozici pouze scénář. Svoboda teď předělá jedničku na mobily a pak se uvidí, co bude se sedmičkou.

Na sedmý díl chybí peníze

„Sháním na to peníze. Přemýšlím, že bych do toho ze svého dal tak půlku, ale i tak bych potřeboval 600 až 700 tisíc. Investorů, kteří by do něčeho takového chtěli jít, moc není,“ říká Svoboda. Ve hře je tedy varianta, že by vstoupil na nějakou crowdfundingovou službu typu Startovač a peníze zkusil vybrat od lidí.

Naopak první díl by finančně mohl být zajímavý. Kromě Svobodovy programovací práce nevyžaduje převod žádné další náklady. Peníze si pak Svoboda bude dělit s původním Sleep Teamem. Lubor Kopecký ze Sleep Teamu, který působí například i v Českých hrách (náš článek), se o licence Poldy stará. Svoboda mu rovněž nabízel převod Bulánků do mobilní podoby, debata ale prozatím nikam nepokročila.

Svoboda byl v minulosti také u titulu DreamLand: Final Solution. Ten vyšel v roce 1999, na české poměry měl tehdy vysoké produkční hodnoty a jeho vývoj stál kolem 10 milionů.

Vlivem mnoha komplikací (problematický vývoj, značná prodejní cena) a vysokých nákladů ale hra totálně pohořela a prodalo se jí asi tisíc kusů. DreamLand se každopádně možná vrátí. Svoboda zvažuje, že i tady by udělal mobilní verzi.