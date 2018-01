 »  Legendární VIA se vrací, Spotify míří na burzu, drahý přechod Mnichova zpět k Windows

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Mnichov se nejdříve několik let snažil přejít z prostředí Microsoft na Linux a open source, aby to celé koncem loňského roku odpískal. Otočka nebude zrovna levnou záležitostí. The Register píše, že půjde o asi 100 milionů eur. Velká část padne na změnu IT oddělení, převádět se ale budou i makra v Office a tak dále.

Legendární VIA Technologies chystá návrat k výrobě tradičních x86 čipů pro osobní počítače. Na ně firma drží vedle AMD (a Intelu jako takového) jako jediná licenci. V posledních letech toho využívala pouze v embedded zařízeních. Nyní se spojuje s čínským partnerem Zhaoxin Semiconductor a ukázala čipsety KX-5000 Wudaoku. Půjde o low-end konkurující řadě Intel Gemini Lake. Jde o kompletní SoC, jehož součástí je i grafické jádro. Později přijdou i KX-6000 a 16nm procesem.

Spotify vyplnilo dokumenty pro americkou komisi pro cenné papíry a už během pár měsíců nejspíše vstoupí na newyorskou burzu. Nebudou se ovšem upisovat nové akcie jako u klasického IPO, prodávat je chtějí současní akcionáři. Uvidíme, kolik získají. Spotify je podle investic ceněno na až 20 miliard dolarů, roční ztráta podniku je ale 557 milionů eur. Spotify je sice ve své oblasti číslo jedna, má ale velkou konkurenci v podobě Applu, Googlu nebo Amazonu.

Apple se chystá do domovských Spojených států převést 250 miliard dolarů, které drží na zahraničních účtech. Reaguje na snížení daně z takové transakce, spadla z 35 na 15,5 procenta. Applu už má doma asi 18 miliard dolarů. Peníze může využít na akvizice a odkup vlastních akcií, což dlouhodobě dělá.

Šéf Oraclu Larry Ellison se často a rád veřejně chlubí tím, že i cloudové firmy jako Amazon a Salesforce.com využívají jeho databázi. The Information nyní přináší zprávu, že právě tyto podniky připravují plán, jak od Oraclu odejít. ZDNet k tomu dodává, že ne vše musí být tak jednoduché a v praxi může dojít na věci jako ROI a tak dále.

Microsoft kupuje společnost Avere Systems, cenu nezveřejnil. Avere vyvinula technologie pro ukládání dat a jejich cachování v hybridních prostředích (veřejný a privátní cloud). V nich umožňuje s daty pracovat rychleji.

Apple kupuje firmu Buddybuild, která vyvíjí nástroje pro vývojáře iOS aplikací. Apple projekt začlení do svého Xcode. Na něm se pracuje také v Česku, kde má Apple mimochodem rostoucí vývojové centrum.

Agentura Nová Čína oznámila, že na západním předměstí Pekingu vyroste nový technologický park zaměřený na umělou inteligenci. Vláda do něj investuje 2,1 miliardy dolarů. Projekt má být hotový do pěti let a usídlit se v něm mají až čtyři tisíce firem. Je to součást plánu Čínu stát se světovým číslem jedna v AI a přidružených oblastech.

Západní země naopak k Číně stále nemají moc důvěry. Americké úřady tento týden zablokovaly nákup tamní firmy MoneyGram, kterou chtěl získat Ant Financial. Jde o digitální platební služby spadající pod Alibabu.

Nejprodávanější hry roku 2017 na digitální službě Steam: Warframe, H1Z1, Rainbow Six Siege, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Ghost Recon Wildlands, Rocket League, Ark: Survival Evolved, Zaklínač 3, GTA 5, DotA 2, Counter-Strike: Global Offensive, Divinity: Original Sin 2.

Bezpečnostní tým NIXu (NIX.CZ-CSIRT) byl schválen komunitou bezpečnostních týmů v rámci Trusted Introducer. NIX má nyní statut „listed“, dostat se chce na „accredited“.

Barracuda Networks získává podnik PhishLine, jde o druhý nákup v krátké době. PhishLine dělá technologie na ochranu e-mailů (zejména simulace phishingu), Barracuda je začlení do své platformy.