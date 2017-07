 »  Letiště s nejlepší Wi-Fi, těžba kryptoměn žene nahoru výrobce grafik, počítače v ČSSR

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Speedtest vydal studii letišť v severní Americe s nejlepší a nejhorší Wi-Fi. Nejlépe jsou na tom Denver, Vancouver, Filadelfie, San Francisco, Seattle, Calgary, Boston či Dallas. Součástí jsou i další čísla. Tak, teď už víte, kde ve Státech přestupovat. Například moje nedávná zkušenost z Bostonu je velice dobrá. Rychlá Wi-Fi je zde navíc zdarma a všude jsou USB zásuvky.

Oracle v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky přidá dalších tisíc lidí na prodej svých cloudových služeb. Do nich firma v posledních letech masivně investovala, v interním vývoji a akvizicích. Oracle stále velice aktivně kvůli cloudu nabírá i v Česku. Oracle na to jde silou.

Čínské Xiaomi ve druhém čtvrtletí prodalo přes 23 milionů chytrých telefonů, to je meziroční růst o 70 procent. Podle odhadů by se firma letos měla dostat na tržby 14,7 miliardy dolarů. Poptávku žene domácí čínský trh, velice rychle roste také Indie. Na západě zatím žádné terno.

Nová čísla Gartneru ukazují, že by se letos celosvětově za IT mělo utratit 3,5 bilionu dolarů. Je v tom enterprise hardware, softwarové služby a telekomunikace. Oproti loňskému roku je to nárůst o více než dvě procenta. Nejvíce roste enterprise software. IDC zase přidává, že se letos za veřejné (public) cloudy utratí 128 miliard dolarů.



Autor: Speedtest.net Rychlost Wi-Fi na severoamerických letištích

Logitech kupuje firmu Astro Gaming, která vyvíjí zejména headsety a sluchátka pro hráče na PC, Xboxu a PlayStationu. Logitech je silný v myších či klávesnicích a tímto rozšiřuje portfolio, i proti konkurenčnímu Razeru.

Novým obchodním ředitelem pro veřejnou správu, samosprávu, zdravotnictví a školství v českém Microsoftu se stal René Kubů. Do firmy nastupoval teprve v březnu 2016 jako ředitel pro obchodní strategii.

Hypovaný startup Leap Motion získal další investici ve výši 50 milionů dolarů a veřejně přiznává celkových 94 milionů. Leap Motion umí rozpoznávat pohyby prstů a rukou a měl by se tak hodit pro nové způsoby ovládání, třeba v rámci VR.

Nvidia stále jede. Její čipy se používají v AI a prodeje žene nahoru i těžba kryptoměn. Nvidia založila i investiční odnož. Čerstvě investuje do izraelské firmy Deep Instinct, která pomocí neuronových sítí odhaluje kyberbezpečnostní hrozby. O vzestupu Nvidie v našem článku. Novou vlnu čipů od Nvidie do svého cloudu zrovna nasadil Amazon.

Z těžby kryptoměn jako bitcoin a ethereum vedle Nvidie těží také další výrobce grafických čipů – AMD. Oběma firmám od června výrazně narostla hodnota akcií. Více referuje Bloomberg.

Do hry o čipy pro AI brzy přijde i Intel (Lake Crest) a novinkou je i Fujitsu. To chystá čipy DLU (Deep Learning Unit). Ten se stane součástí čipů SPARC, v první fázi půjde o samostatnou kartu.

Na YouTube se objevil československý dokument z roku 1988 „Počítače včera a dnes“. Podívat se můžete zde, případně níže.

Velkolepé plány Lenova v poslední době trochu drhnou. Akvizice Motoroly nepřináší megaúspěch v prodeji smartphonů a akvizice serverů od IBM je na tom podobně. Výkonný ředitel nyní prosí o trpělivost a že když to nevyjde, odstoupí. Bloomberg také píše, že Lenovo chce rozjet AI aktivity a značku Lenovo více prodávat online.

Francouzská Ingenico Group za 1,5 miliardy eur kupuje švédského rivala Bambora. Výrobci platebních terminálů a systémů se společně chtějí posunout více k online transakcím.

Výsledky IBM za druhý kvartál jsou zklamáním, čísla padají všude možně. To je u IBM realitou 21 čtvrtletí, firma se snaží překlopit byznys k novým věcem typu Watson. V souvislosti s tím IBM otevírá čtyři nová datacentra – dvě v Londýně, jedno v San José a jedno v Sydney. Celkově už má 59 datacenter.

Výkonný ředitel projektu Google Fiber, Gregory McCray, odstupuje teprve po pěti měsících ve funkci. Kolem Fiberu, který se snaží přivádět gigabitový internet do měst, je už delší dobu řada mrzení. Larry Page nicméně uvádí, že je firma myšlence stále oddaná.

Apple spustil blog o strojovém učení. Mají tam přispívat jeho inženýři zabývající se umělou inteligencí a spol.

SAPu se daří, cloud se rozjíždí, HANA se vyplácí, výsledky jsou nad očekáváními. Firma proto oznámila, že odkoupí vlastní akcie až za půl miliardy dolarů.