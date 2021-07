Letní procházka světem set-top boxů s Androidem, 2. část: znáte třeba Homatics?

Asijský kontinent je pro Android (a Android TV) zaslíbeným regionem. Naprostá většina výrobců všemožných přístrojů jak pro velkosériový open source Android, tak licencovanou Android TV totiž sídlí v jediné oblasti. Tou je jihočínská provincie Kuang-tung, konkrétně delta Perlové řeky u hranic s Hongkongem, kde se od roku 1979 rozkládá první čínská „speciální ekonomická zóna Šen-čen“.

Odtud například pochází i nezanedbatelná část přístrojů značky Tesla (která na svém webu píše o „výrobcích s českou tradicí“) a produkty známých značek jako Skyworth, Vontar, MECOOL a další.

Nejprve se ale podíváme na významného OEM výrobce. To znamená, že produkuje přístroje na zakázku pod jinou značkou, respektive logem.

Je jím SEI Robotics (Shenzhen SEI Robotics), který má, jak název napovídá, své sídlo (od roku 2009) rovněž v deltě Perlové řeky. Jeho přístroje můžete najít také v České republice. Jsou to set-top boxy Homatics Box Q nebo Nokia Streaming Box 8000. Přístroje dodává také pro francouzského operátora Free (Freebox POP), dále je najdeme u několika amerických operátorů (eSTREAM4K) nebo přímo u samotného Googlu (z továrny SEI Robotics pochází i referenční 4K dongle ADT-2). V Asii jsou jeho boxy přítomné ve Vietnamu, Indii, Thajsku nebo Myanmaru.

Homatics Box Q



Autor: Homatics

Homatics Box Q (neboli SEI600HM (HND)) je multimediální streamer s OS Android TV (10), čipsetem Amlogic S905X3 (čtyřjádro, architektura ARM Cortex A-55), 2 GB operační paměti a 8 GB paměti eMMC Flash.

Konektivita Wi-Fi 5, dvoupásmová, 2,4/5 GHz + Bluetooth 4.2 + Ethernet 10/100 Mb/s. O video se stará výstup HDMI 2.1, lze připojit také USB hned ve třech provedeních (2× typ „A“, 2.0/3.0 a 1× typ „C“), box má rovněž optický audiovýstup (S/PDIF).

Provedena certifikace pro Amazon Prime Video a Netflix (až 4K, bez problémů). Z českých aplikací box korektně podporuje T-Mobile TV GO, Sledování TV, HBO GO, Filmbox+, Telly TV, Lepší TV a Skylink Live. Ze slovenských mimo jiné Antik TV a Skylink Live.

Obraz: nejvyšší podporované rozlišení 3840 × 2160p (4K) při 60 fps, další podporovaná rozlišení jsou 1080i/1080p, 720p, 576i / 576p, 480i / 480p. Podpora 10b HDR, HLG HDR, 10b VP9 (až 4Kp60), H265 HEVC (až 4Kp60) a další.

Zvuk: podpora Dolby/Dolby Digital Plus, volitelně DTS, podpora FLAC a ALAC.

Freebox Pop



Autor: Free

Freebox Pop je ve skutečnost komplet tří zařízení, nabízených francouzským operátorem Free multimilionáře Xaviera Niela. Skládá z těchto komponent: Pop Player (černý vlevo), Pop Server (bílý vpravo vpředu) a Pop Wi-Fi répéteur (vzadu).



Autor: Free

Pop Player (firemní kód FBX8AM/F-BG02A) je kombinovaný multimediální přístroj kruhového tvaru o průměru 12,6 cm a výšce 2,7 cm, lze na něm sledovat jak streamované video, tak pozemní vysílání ve standardu DVB-T2.

Osazen procesor Amlogic S905X2 s grafikou ARM Mali G31 MP2, paměťová konfigurace 2 GB RAM a 16 GB eMMC Flash. Operační systém Android TV (verze 9), podpora 4K HDR s Dolby Vision (rovněž HDR 10 a HLG), certifikace pro Netflix 4K, kompatibilní s Prime Video, Dolby Audio, Dolby Surround 5.1, Dolby Atmos a DTS HD. Nová verze uživatelského rozhraní OQEE z vlastního vývoje operátora.

Konektivita standard RJ-45 + Wi-Fi 802.11ac DBS 2×2. Dálkový ovladač s technologií Bluetooth (5.0 Low Energy) a dedikovanými tlačítky Netflix/Prime Video/Free.

Možnosti připojení: HDMI, S/PDIF, IEC DVB-T2, čtečka Micro SD, USB 3.0.



Autor: Free

Pop Server je optický přístupový bod (modem/router) s čipsetem od Broadcomu (BCM 63158) a malým OLED displejem na horním panelu, umožňujícím kupříkladu zobrazení QR kódu pro rychlé připojení.

Podpora ADSL2+, VDSL, FIBER. Wi-Fi ac 2100 MU-MIMO, dvoupásmová 2,4 GHz / 5 GHz, šifrovací protokol WPA3. Bluetooth 5.0 Low Energy.

Možnosti připojení: 3× standard RJ-45 (1 Gb/s + PoE, 1 Gb/s, 2,5 Gb/s), 1× SFP port pro optiku, 1× RJ-11 DSL, 1× RJ-11 telefon, 1× USB 3.0, 1× USB-C. Maximální teoretická rychlost downloadu: 5 Gb/s. Poznámka k PoE: tzv. Power over Ethernet neboli napájení přes ethernet. Zde se ovšem jedná o blíže neupřesněnou vlastní technologii operátora, nikoliv aplikaci standardu 802.3at/af/bt.



Autor: Free

Pop Repeater je, jak název naznačuje, Wi-Fi opakovač (zesilovač signálu) s technologií Mesh/Multi-AP. Osazen 1Gb/s portem WAN/LAN a napájecím portem v podobě USB-C. Podporuje AP Steering a Band Steering, používá dvoupásmovou Wi-Fi ac 1200 MU-MIMO, 2,4 GHz / 5 GHz.

SEI500 / SEI600

Mezi operátory jsou nejvíce rozšířeny modely s označením SEI500 / SEI600 a jejich varianty. První jmenovaný je v USA provozován více lokálními operátory pod značkou eStream 4K, naleznete ho i v nabídce operátorů v Kostarice, Izraeli, Vietnamu a Indonésii. Jednou z variant modelu SEI600 je i v úvodu představovaný Homatics Box Q, další Nokia Streaming Box 8000 nabízený i v České republice.

Typický SEI 500 je osazen procesorem Amlogic S905X2 s grafikou ARM Mali G31 MP2, 2 GB paměti RAM a 8 GB eMMC Flash. Většina má nainstalován operační systém Android TV ve verzi 9, uživatelské rozhraní je dle výběru operátora. Nemá žádné viditelné ovládací prvky na předním panelu, je zde přítomna jen stavová LED.



Autor: YES SEI 500Y izraelského operátora YES

Model s označením SEI 600 je nabízen ve více designových provedeních, má osazenu další generaci CPU Amlogic S905X3 (výkonnější verze s architekturou Cortex A-55, takt 1,9 GHz), totožnou paměťovou konfiguraci se SEI 500 a operační systém Android TV verze 10. Jako jednoho ze zástupců si ukážeme výše zmiňovaný Nokia Streaming Box 8000 a.k.a. SEI600NK.

Nokia Streaming Box 8000 disponuje operačním systém Android TV 10, vestaveným Chromecastem, podporou Google Play a Netflixu v rozlišení 4K. O konektivitu se stará klasický port RJ-45, dvoupásmová Wi-Fi 2,4/5 GHz (2,4 GHz – 802.11b/g/n, 5 GHz – 802.11a/n/ac) a Bluetooth 4.2, se kterým pracuje přiložený „velký“ dálkový ovladač s dedikovanými tlačítky (všechna tlačítka ovladače jsou podsvícena).

K přístroji lze připojit také herní ovladač nebo soundbar (nejsou součástí dodávky), disponuje následujícími rozhraními: HDMI, USB-A 3.0, USB-C, výstup optického audia (S/PDIF), 3,5mm AV jack, RJ-45 Ethernet a konektor externího napájecího zdroje (12 V / 1 A).

Video s rozlišením až 4K × 2K při 60 snímcích, podpora zvuku Dolby Digital Plus. V ČR prodávané přístroje podporují aplikace HBO GO, Telly TV, VOYO, Lepší TV, nebo Skylink Live, z globálních značek Netflix (až 4K), Prime Video, YouTube (všechny tři videotéky mají přímý přístup přes dedikované tlačítko na dálkovém ovladači), dále rovněž Disney+ nebo Apple TV. Podporované aplikace v okolních zemích jsou na konci přiložené fotogalerie.

Zde bychom širokou nabídku SEI Robotics mohli opustit a přesuneme se k velkosériovým přístrojům asijské produkce s open source Androidem. Nejprve jeden spíše varovný příklad, co raději nekupovat.

Malé boxíky MXQ (nikoliv ty od společnosti Shiningworth) jsou tu s námi někdy od „androidového pravěku“. První kusy měly ještě procesor Amlogic S805 a byly známé svou nízkou cenou. Se stále větším rozvojem streamovacích technologií vznikala potřeba stále většího počtu levného hardware a objevily se první klony a napodobeniny.

V současné době, pokud nezakoupíte přístroj s logem MXQ napřímo od Shiningworthu, nemáte prakticky jistotu, co kupujete a jak (jestli) to bude fungovat (podrobně jsme se tomuto tématu věnovali v samostatném článku).

Box MXQ (Pro) v nezměněném designu vydržel dodnes, jeho poslední verze je označena „MXQ Pro 4K 5G“. 5G, říkáte si? Zachovejte klid… Nejde o nic jiného než o pokus vydělat nějaké ty dolary na nepozorných zákaznících prostým surfováním na aktuální módní vlně. Zde pozor, jde o velmi jednoduchou manipulaci se známými označeními. Takto označené přístroje nedělají nic jiného, než že používají Wi-Fi v pásmu 5 GHz (standard 802.11ac) jako mnoho přístrojů před nimi i po nich. S obvyklým dnešním významem v našich končinách (tedy mobilní síť páté generace – 5G) to nemá naprosto nic společného. Řečený pokus vypadá kupříkladu takto:



Autor: Aliexpress Aktuální verze MXQ Pro

Při pohledu do nabídky je inzerován sice prověřený, ale již dávno poněkud zastaralý procesor Rockchip RK3229 (dle firemních materiálů na trhu od roku 2015) s grafikou ARM Mali 400 MP2 (jak CPU, tak GPU je čtyřjádro, architektura Cortex A-7). Podle informací na odborných fórech však můžete naleznout jiný CPU od Rockchipu nebo konkurenční Amlogic S905, většinou ve verzi W. Na základní desce je doplněn variabilní paměťovou konfigurací RAM DDR3 + eMMC Flash úložiště (může jít o 2/16, nebo také i 4/64). Přesto, že je přístroj označen „4K“, výstupní rozlišení je 1920 × 1080, tedy Full HD.

Vše je v několik let nezměněné šasi o rozměrech 118 × 118 × 21 mm a doplněno generickým dálkovým ovladačem v ceně cca dva dolary. Úhrnem toto pořídíte mezi 13–25 USD, před přičtením DPH podle nové aplikace od 1. 7. 2021. No nekupte to… (tedy: nekupujte to). Můžete se poohlédnout po totožném modelu s jiným procesorem za stejný obnos (ale i tak jde o loterii, zdali dostanete, co bylo inzerováno), nebo přihodit něco peněz a poohlédnout se po nějakém jiném přístroji, který vám doma nebude sloužit jen jako špatné těžítko…

X96, původně pouze označení modelu, postupem času prodělalo přeměnu ve zcela regulérní (a registrovanou) značku, pod kterou jsou nabízeny ucelené řady TV boxů. Na rozdíl od předchozího případu je zde jasně deklarován hardware, cena přístrojů startuje na cca 30 USD (bez daně).

V nabídce můžete nalézt model v case z hliníkové slitiny a s externí Wi-Fi anténou (X96 X6), dva druhy TV sticků (X96 S a X 96 S400), také rovněž přístroje s označením 5G atd. Přístroje podporují rozlišení 4K, vystačit si ale musíte buď s vlastními soubory, nebo s YouTube, kvůli chybějící certifikaci si na nich 4K streamy z Netflixu nepřehrajete, zde byste museli zvolit certifikovaný (a konkurenční) přístroj od značky MECOOL. Nikoliv kompletní přehled (nabídka je proměnná) ve dvou fotogaleriích níže.

Separátní řada je značena přídomkem „mini“ (box má rozměry 82 × 82 mm, na výšku 17 mm). V nabídce je X96 mini, X96 mini +, X96 mini 5G. Jak napovídá název, jde o nejmenší verze těchto TV boxů.

Další produkční linií X96 je ta s dodatkem „Q“. Jde jen o málo větší přístroje než předchozí řada „mini“, jejím základním modelem je box s prostým označením X96Q, následuje X96Q Pro a designově zajímavý X96Q MAX. Ve fotogalerii tentokrát začneme od něj, následně si představíme i ostatní přístroje.

Pokud hledáte slušný streamer, můžete zcela bez problémů zamířit sem. TV boxy jsou nabízeny s různými procesory i konfiguracemi pamětí, v nabídce je i několik druhů dálkových ovladačů, od zcela běžného infračerveného po Bluetooth ovladače se senzory pohybu a zabudovanými mikrofony pro hlasové vyhledávání.

Na závěr se zastavíme u přístrojů s označením „MAX“. To podle zvyklostí dostávají většinou nejlépe vybavené modely, obvykle s nejvyšší kapacitou pamětí, někdy také s lepším komunikačním čipsetem.



Autor: Archiv výrobce

Kupříkladu jako model na foto s 8 GB operační paměti, 128 GB eMMC paměti, podporou 1Gb/s ethernetu, operačním systémem Android 11 a dálkovým ovladačem s přímým vstupem do YouTube. Má i několik sesterských přístrojů s nižší kapacitou pamětí, popřípadě jiným dálkovým ovladačem.

Vyšším modelům TV boxů s Androidem se budeme věnovat později v samostatném materiálu, kde se pokusíme o náhled do spletité džungle obrovské nabídky zařízení.